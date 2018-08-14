Россияне не поддерживают ни одну сторону августовского путча 1991 года
Танки вышли на Манежную площадь 27 лет назад. Тогда был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Он состоял из советской верхушки, которая пыталась остановить сторонников Бориса Ельцина и сохранить СССР. ГКЧП принял решение о запрете оппозиционных партий и газет. Президента СССР Михаила Горбачева изолировали в его резиденции в Крыму. В ответ на это демократы вывели людей на массовые митинги в Москве и Ленинграде.
Ельцин обвинил путчистов в попытке госпереворота: 22 августа комитет был ликвидирован, а его члены арестованы. К годовщине событий тех лет «Левада-центр» провел опрос: кого поддерживают россияне сегодня – Ельцина или ГКЧП?
Результаты опроса
19 августа 1991 года было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Как вы сейчас оцениваете события августа 1991 года?
Трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа - 38%
Просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны - 36%
Победа демократической революции, покончившей с властью КПСС - 6%
Затруднились ответить - 20%
(Социологи высчитывали процент из числа опрошенных – всего 1600 респондентов).
- СССР нуждался в реформировании, а не в полном уничтожении, - рассказал "КП" политтехнолог Олег Матвейчев. - Вот Китай пошел по правильному пути и вышел в мировые лидеры. Мы могли пойти по тому же пути: разрешить частную собственность, предпринимательство, изменить идеологию. ГКЧП не вызывает у народа доверия. Эти люди не имели никакой программы, у них от страха тряслись руки. Все понимают, что с ними Союз сохранить было не возможно. Так что не было стороны, которую современный человек мог бы поддержать. Было две силы: одна за полное разрушение СССР, другая - за его сохранение в прежнем виде. Ни одни из этих вариантов не мог сработать.
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