2018-08-14T16:26:06+03:00
Общество

Россияне не поддерживают ни одну сторону августовского путча 1991 года

По мнению опрошенных, борьба путчистов и Ельцина – это трагедия, которая привела к гибели страны
Роман ГОЛОВАНОВ
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Август 1991 года на улицах Москвы.Август 1991 года на улицах Москвы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Танки вышли на Манежную площадь 27 лет назад. Тогда был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Он состоял из советской верхушки, которая пыталась остановить сторонников Бориса Ельцина и сохранить СССР. ГКЧП принял решение о запрете оппозиционных партий и газет. Президента СССР Михаила Горбачева изолировали в его резиденции в Крыму. В ответ на это демократы вывели людей на массовые митинги в Москве и Ленинграде.

Ельцин обвинил путчистов в попытке госпереворота: 22 августа комитет был ликвидирован, а его члены арестованы. К годовщине событий тех лет «Левада-центр» провел опрос: кого поддерживают россияне сегодня – Ельцина или ГКЧП?

Результаты опроса

Результаты опроса

19 августа 1991 года было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Как вы сейчас оцениваете события августа 1991 года?

Трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа - 38%

Просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны - 36%

Победа демократической революции, покончившей с властью КПСС - 6%

Затруднились ответить - 20%

(Социологи высчитывали процент из числа опрошенных – всего 1600 респондентов).

- СССР нуждался в реформировании, а не в полном уничтожении, - рассказал "КП" политтехнолог Олег Матвейчев. - Вот Китай пошел по правильному пути и вышел в мировые лидеры. Мы могли пойти по тому же пути: разрешить частную собственность, предпринимательство, изменить идеологию. ГКЧП не вызывает у народа доверия. Эти люди не имели никакой программы, у них от страха тряслись руки. Все понимают, что с ними Союз сохранить было не возможно. Так что не было стороны, которую современный человек мог бы поддержать. Было две силы: одна за полное разрушение СССР, другая - за его сохранение в прежнем виде. Ни одни из этих вариантов не мог сработать.

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26 лет назад, 19 августа 1991 года, 8 человек из высшего руководства СССР объявили о создании Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и блокировали в Крыму президента страны Горбачева. Так они пытались спасти Советский Союз (подробности)

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