2018-08-14T21:06:52+03:00
Общество

Мэра Оренбурга задержали и подозревают в получении взятки

По версии следствия, Евгений Арапов и его заместитель получили 600 тысяч рублей от строительной фирмы
Дмитрий КОЗУРОВЕкатерина САРЫЧЕВА
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Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан, его подозревают в получении взятки. ФОТО Город Оренбург Официальный портал orenburg.ruМэр Оренбурга Евгений Арапов задержан, его подозревают в получении взятки. ФОТО Город Оренбург Официальный портал orenburg.ru
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Задержан мэр Оренбурга Евгений Арапов. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Ранее бал арестован заместитель 47-летнего Арапова Геннадий Борисов, которого также подозревают во взяточничестве. Следователи считают, что 19 мая этого года генеральный директор одной из коммерческих организаций города передал Борисову 600 тысяч рублей взятки. За эту сумму чиновник вызвался оказывать фирме общее покровительство и обеспечить режим наибольшего благоприятствования при строительстве и продаже жилья. По версии следствия, большая часть суммы — 400 тысяч рублей — предназначалась не заместителю, а самому мэру Арапову, который был в курсе «сделки» и дал на нее добро.

- Готовим ходатайство об избрании для Арапова меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в следкоме Оренбургской области.

Известно, что при обыске в кабинете мэра нашли наличные в общей сумме четыре миллиона 200 тысяч рублей. Следователям еще предстоит выяснить происхождение этих денег.

Сам Евгений Арапов сейчас находится в больнице на лечении. Пост мэра Оренбурга он занимает почти восемь лет.

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