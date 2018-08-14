Бяки Буке: арбитр помог греческому ПАОК выбить «Спартак» из Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 22:33 2018-08-14T23:11:49+03:00

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«Спартак» покидает Лигу чемпионов. Команда Карреры не смогла отыграться за безвольное поражение в Греции. Счет 0:0 в московском вывел в следующий раунд ПАОК. И пусть соавтором сенсации стал французский арбитр Руди Буке, непонятно за что удаливший уже на 33-й минуте нападающего «Спартака» Луиса Адриана, это нисколько не смягчает горечь общего поражения.

Ковер из карточек

В какой-то момент казалось, что этот матч должен закончится дракой. Грандиозным махачем стенка на стенку, где игроки в красно-белой форме будут вымещать злость на всю несправедливость судейских решений. И даже больше: кажется, ПАОК хотел этой драки, ждал ее и делал все, чтобы она состоялась. Эти парни четко знали, чего хотят. И локтями они работали не меньше, чем ногами.

Карточки от арбитра еще в первом тайме равномерно покрыли составы играющих команды. ПАОК провоцировал, «Спартак» завелся. Греки отмахивались в лицо москвичам, голкипер Пасхалкис схватил карточку за затяжку времени, Эль-Каддури за грубость. Спартковцы тоже получали за грубость – в пылу борьбы некогда было разбирать где там мяч, а где чужие ноги. Но вот за что судья вынес самое суровое наказание – удалил Луиса Адриано, - не понял вообще никто.

За что удалили Адриано?

Что там было? Вроде как грек напоролся на локоть бразильского нападающего «Спартака». А может быть и нет. Но сам? Не сам? Даже тысяча повторов не дали на этот вопрос ответа. Как арбитр из Франции вдруг разобрался с этим эпизодом и уверенно оставил в меньшинстве одну из команд уже на 33-й минуте – величайшая загадка этого матча.

Что значит играть в меньшинстве, когда тебе надо забивать? Дело не только в том, что тебе не хватает одного игрока в атаке. Когда мяч у соперника, тебе необходимо прессинговать, идти вперед, чтобы где-то там, на чужой половине поля, выгрызть его или на крайний случай заставить ошибиться и вынести в аут. Сколько сил на это уходит, когда у тебя вратарь и девять полевых?

Спартак так и не смог забить нужный гол за два тайма игры. ФОТО Станислав Красильников / ТАСС

«Спартак» идет риск

До удаления была живая игра с равными шансами забить. Греки не сидели в обороне, они пытались тоже идти вперед. Когда ПАОК владел мячом больше, чем 10 секунд, красно-белые трибуны разражались оглушительным свистом. И такая сирена срабатывала в первом тайме не раз и не два. «Спартак» в свою старался поддерживать высокий темп, чтобы рано или поздно соперник задохнулся.

После перерыва все перевернулось. Команде Карреры необходимо было забивать, но и помнить об осторожности – пропущенный гол и вовсе делал катастрофу неминуемой. Что выбрать в этой ситуации. «Спартак» сделал ставку на азарт и скорость в атаке, но и на везение молодого голкипера Максименко и на резкость пары центральных защитников Джикия – Жиго.

50-я минута: ПАОК расстреливает ворота «Спартака» - отбились. 65-я – удар ПАОК мимо. 69-я – Максименко тащит. А «Спартак» все бросал и бросал в скоростные прорывы Промеса и Зе Луиша, отчаянно рискуя снова терять мяч. Иногда получалось опасно, и трибуны срывало со своих мест – но не больше, победно вскинуть руки с криком «Да!» не получалось.

Обычно все заканчивалось другим, нецензурным восклицанием. Особенно когда Зе Луиш засветил мячом во второй ярус, завершая классный прорыв Самедова. Но тогда не казалось, это был последний реальный шанс что-то исправить.

Все было проиграно еще в Греции

У матчей с таким лихо закрученным сюжетом обычно бывают не менее крутые развязки. Но судья и команды решили, что достаточно драматизма на сегодня. И если честно, это противостояние «Спартак» проиграл в Греции. Проиграл тогда, когда вел со счетом 2:0, но легко отдал и победу, позволив забить себе три мяча, а потом еще и ничью, когда Промес не реализовал пенальти. Классная команда не позволяет себе подобного.

А теперь «Спартак» из Лиги чемпионов перебирается в Лигу Европы. Это значит, что клубная касса не досчитается минимум десятка миллионов евро. Но хуже всего, что жившая футболом «Открытие-Арена» не услышит гимна ЛЧ в этом сезоне.