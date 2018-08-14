Вам гимнастику или достаточно одних понтов?

14 Авг. 22:33 2018-08-14T23:19:15+03:00

Наш колумнист - о буме на дополнительное образование для самых маленьких и о том, чем это может быть чревато

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Маркетинг на детях дает хороший доход. Как грибы растут «актерские курсы» и «математические классы» для малышей от 3 лет. Истерия дополнительного образования захлестнула неокрепшие умы молодых мам. Август - время, когда идет запись в кружки. Мамы в страстном порыве вырастить «всесторонне развитую личность» бегут туда, прихватив кошельки и кредитные карты. Клубы зазывают к себе воздушными шариками и клубничной карамелькой.

Мой диалог в одном из таких кружков:

- У вас кружок «юный математик» для детей 3 лет? В три года многие еще сами попу вытирать не могут.

- Ну что вы?! (лицемерная улыбка, силовой захват за локоть и затаскивание внутрь). У нас дети изучают цифры, вот смотрите.

На полу разложены огромные квадраты с цифрами, жуткие какие-то гуси и собаки, к спинам которых тоже прицеплены разные цифры.

- Но цифры – это не математика. Между изучением цифр и сложением «два плюс два» разница, как между электрической машинкой на аттракционах и болидом «Формулы 1».

- Ну что вы так серьезно! У нас они в веселой форме узнают про цифры и как их складывать.

- Куда складывать?

- Вон туда, вон там большая коробка, туда мы складываем цифры.

Тот неловкий момент, когда хочется самой открыть кружок лингвистики и рассказывать, насколько богат русский язык и что такое омонимы.

Поняв, что я тяжелый клиент, меня угощают чаем с баранками.

- Занятие у нас длится 30 минут, - продолжает рассказ менеджер, – вы наверное знаете, что в среднем ребенок этого возраста может максимально удерживать внимание 10 минут.

Я аж присвистнула от восторга. Еак, говорю, вы это делаете?

- Скотчем что ли привязываете? И вы понимаете, что это не математика? Возможно у вас хороший кружок, хорошие педагоги и хорошие родители, которые платят вам. Но это – не математика!

Однако, судя по кофейному аппарату в холле, финансовые дела у этого кружка идут хорошо. И многие мамы отдают туда детей в ожидании, что в 3-4-5 лет у них будут маленькие «математики». Почему нельзя назвать кружок просто «веселые цифры»? Потому что «математика» звучит круто. А для многих наших сограждан до сих пор самое важное - понтовый нейминг. Еще я узнала, что в кружке есть два педагога, которые преподают в технических ВУЗах, то есть математику как-то знают. И что же они делают? А они ползают с детьми по полу и складывают цифры. Это как нельзя лучше говорит о зарплатах в ВУЗах и зарплатах в частных кружках.

Примерно так же обстоят дела с бесконечными секциями «художественной гимнастики». Сегодня это один из самых популярных видов спорта, который даже немного потеснил балет, куда раньше торопились отдать всех худых и не очень девочек.

Я сама мама двух гимнасток и хорошо помню, что еще 15 лет назад в Москве было сложно найти секцию. В спортшколы жесткий отбор, большие нагрузки, поэтому многие шли в платные секции, которые были достаточно известны в Москве наравне со спортшколами.

Но сейчас гимнастика стала модной, а представления о ней родителей по-прежнему далеки. И до сих пор я не могу понять, почему зачастую неплохой кружок ОФП (общей физической подготовки - Ред.) стремятся назвать «художественной гимнастикой» для малышей.

Тренировка по художественной гимнастике должна длится не меньше 2,5 часов, даже для самых маленьких. А с 7 лет тренировки по 4 часа. Потому что вначале идет огромный блок растяжек, разогрева, чтобы потом, когда будут учить элементы, не повредить спину, не разорвать связки.

Когда вам говорят, тренировка по гимнастике будет идти 45 минут, – это обман и выманивание денег.

Корме того, в художественной гимнастике есть ряд требований, одно из них – высокий потолок, чтобы можно было бросать предметы. В идеале – 7 метров. То есть в подвальном помещении с потолком 2,80 очень сложно кидать булавы.

Я уже молчу про то, что во многих таких «кружках» ребенка могут растягивать через силу или раньше времени учить делать элементы. А всякому элементу – свой возраст. Это как «календарь прививок».

«Актерские курсы» для самых маленьких, где обещают поставить речь ребенку и научат общаться. Это что? Это курсы у логопеда? Объясните мне, как можно поставить ребенку речь, если он еще не выговаривает половину алфавита. Назовите «театральный кружок», это очень хорошее и правильное название. И детские театральные постановки очень милы. Но это не про актерство.

Я знаю много хороших педагогов дополнительного образования. Это искренние люди, которые вкладывают душу и знают предмет. Сложно найти такого хорошего педагога.

Как найти нормальный кружок? Попросите посмотреть программу или хотя бы объяснить, какой путь должен проделать ваш ребенок за год. Чему он научится к концу года? Помните, своего ребенка можно сравнивать только с ним самим. Вам обязательно расскажут про гениального мальчика, который в 5 лет решал логарифмы. Зная программу, вы сможете отследить обучение и прогресс за год.

Сейчас кину камень в огород родителей: вы тоже как-то держите руку на пульсе. Я сама работающая мама и знаю, как тяжело. Но оставить этот процесс без контроля – это выкинуть деньги. Надо приходить на открытые уроки, надо спрашивать у малыша. Надо общаться с другими родителями или обязать это делать няню.

А то может быть большим удивлением, например, тот факт, что ребенок год ходил в бассейн, а плавать так и не научился. Такая же история была дочкой моих друзей, которая два года занималась большим теннисом, а когда мы вышли на корт, оказалось, что она даже подачу не может сделать.

Будьте бдительны, если вам дороги ваши деньги и ваши дети. И решите в самом начале, что важнее – хороший кружок или понты.