«Броситься в пучину алкоголя и разврата»: Анфиса Чехова дала совет, как пережить измены мужа

СЕГОДНЯ 02:45 2018-08-15T03:01:53+03:00

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В последнее время новости пестрят печальными сообщениями о том, что очередная звездная пара рассталась из-за измен: певица Рита Дакота и Влад Соколовский, Лариса Долина и ее муж Илья Спицын… Даже Евгений Петросян и Елена Степаненко (вот уж чей брак казался незыблемым и навека!) сейчас делят имущество из-за молодой пассии юмориста. Когда-то Анфиса Чехова тоже прошла через унижение неверностью любимого мужчины – телеведущая и ее супруг, актер Гурам Баблишвили развелись в прошлом году. В своем Инстаграме Анфиса решила поделиться собственным опытом и рассказать, как пережить измену.

По мнению телеведущей, пускаться во все тяжкие и пытаться заглушить боль – не вариант: от себя все равно не уйдешь.

- Стоять на голове, дышать пранайямы, вышивать крестиком, забить свой день миллионом дел, броситься в пучину алкоголя и разврата, бить боксерскую грушу, уехать в кругосветное путешествие? Наверняка уход от боли — это первое что приходит человеку на ум, — написала Чехова на своей страничке. — Но переплыть реку невозможно, если отчаянно нестись в обратном направлении, не разбирая пути. В итоге, можно оказаться совсем в другом месте от течения своей реки жизни. Чтобы проплыть реку боли и отчаяния и оказаться на другом берегу, где высохнут все слёзы, где утихнут все страдания, где нас ждут новые люди и другие возможности, нужно войти, погрузиться, ощутить холодную воду каждым сантиметром своей кожи, осознать своё одиночество, пустоту, боль... Осознать, что жизнь стремительно меняется, и зона комфорта уже позади, и вам не остаться прежней — и плыть! Просто плыть, сосредоточившись на себе, на своих ощущениях, пробуя свою боль на вкус, погружаясь в её глубину и снова выныривая на поверхность.

achekhova После развода Анфиса очень похудела и буквально расцвела.

Анфиса советует всем женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, не прятать свои чувства глубоко внутри, не делать вид, что они сильные, и со всем справятся. Наоборот – нужно «выпустить пар» и дать выход эмоциям.

- Говоря простыми словами, боль, стресс и страдание нужно позволить себе прожить! Прорыдать, проговорить с миллионом подружек или с психологом, или самой себе перед зеркалом, - советует она. - Насладиться своим гневом, покатать на языке злость и обиду. Не виня себя за те чувства, которые вы испытываете! Страдание, в которое мы погружаемся, никогда не сломает того, кто отдает себе отчёт, что всё это временно, и позволяет сейчас с собой этому случиться! Бегство от страданий не решает проблему, а просто загоняет её в глубины подсознания, откуда она будет влиять на всю дальнейшую жизнь и вылезет, как фурункул, десятками комплексов и девиаций! Но если разрешить себе окунуться в переживания с головой, побыть раздавленной, удрученной, слабой, дать себе максимум понимания, заботы и утешения — боль, как туман, начнет потихоньку рассеиваться. И из этого треша вы выйдете другой: с новыми надеждами, верой в лучшее и, главное, в себя и свои силы! Вы сблизитесь с собой, и поймёте, что страдание — это лестница к новым возможностям!

achekhova Анфиса Чехова с сыном Соломоном

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили были вместе семь лет. У пары растет сын Соломон. Отношения супругов дали трещину из-за того, что Анфиса всегда была более успешной и известной, чем ее супруг. Гурам, как восточный мужчина, не смог пережить успеха жены, и начал комплексовать, а как следствие – изменять Анфисе. Причем факт измен вскрылся совершенно случайно. После развода Анфиса и Гурам пришли в студию программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Во время шоу грузинский артист совершенно неожиданно для своей экс-супруги признался в многочисленных изменах ей. Тем не менее, Анфисе хватило самообладания и такта объявить, что ее брак был удачным, они с Гурамом не держат друг на друга зла и остаются любящей семьей для своего сына:

- Если брак закончился, это не значит, что он был неудачным! Людям почему-то свойственно об отношениях судить по их концу. Но брак мой был крайне удачным. Я была счастлива все 7 лет! Но я счастлива и сейчас, в своём разводе! –объявила телеведущая в Инстаграме. - Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга. Он показал мне, какими должны быть хорошие отцы. Он добрый и благородный человек. Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения.