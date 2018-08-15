2018-08-15T13:49:38+03:00
Звезды

«Папина дочка» выросла: Лиза Арзамасова удивляют сексуальными образами

Трудно узнать в актрисе маленькую Галину Сергеевну
Ольга АНТОНОВА
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От девочки- отличницы с двумя косами и в очках не осталось и следаОт девочки- отличницы с двумя косами и в очках не осталось и следаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Все юные актрисы популярного ситкома «Папины дочки» были обожаемы зрителями, но «заучка»Галина Сергеевна была особенно обаятельна. Тем более, что исполнительница ее роли – Лиза Арзамасова- единственная из всех пошла по актерской стезе. И надо отметить, что за последние несколько лет превратилась в настоящую красавицу. От девочки- отличницы с двумя косами и в очках не осталось и следа, зато в соцсетях 23-летней артистки стали появляться фото в купальнике и сексуальных образах. Так, в январе этого года, актриса публиковала фото в купальнике с отдыха в ОАЭ, а сейчас постит снимки со съемок в Прибалтике, где демонстрирует идеальные длинные ноги и красивый пресс. Девушка все чаще выбирает наряды, которые подчеркивают ее женственность и обаяние.

liza_arzamasovaliza_arzamasova
Солнце меняет всё
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«Лизка взрослеет на глазах, – говорили коллеги Арзамасовой из «Папиных дочек». – Это она в сериале незадачливая Галина Сергеевна, а в жизни она многим даст фору в своих манерах и обаянии». Однако делиться подробностями из личной жизни с журналистами она никогда не любила, поэтому о помолвке с актером Филиппом Бледным ее поклонники узнали лишь в августе 2013 года, когда заметили на пальце девушки помолвочное кольцо.

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Главное же - гармония образов?
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Однако, сама актриса отрицала свой роман с коллегой, заявляя, что они с Бледным знают друг друга с детства и почти как родственники. Чуть позже ей также приписывали отношения с сыном Олега Газманова – Родиона, но и тут Арзамасова не стала говорить о любви, лишь намекнула, что они с Родионом лишь друзья. Впрочем, в последнее время в инстаграме звезды все чаще появляются фотографии с партнером по съемкам – Максимом Колосовым. И поклонники уже предположили, что возможно между ребятами что-то большее, чем рабочие отношения и дружба.

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