«Развода точно не будет»; Прилучный и Муцениеце набили одинаковые татуировки в честь примирения

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-15T20:13:18+03:00

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Когда актеры несколько месяцев назад заявили, что разъехались по разным квартирам, поскольку их брак переживает кризис, поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного оставили сотни комментариев в их аккаунтах с просьбами сохранить cемью, ведь они такая красивая пара. Пожив по отдельности, спустя месяц звезды известных сериалов поняли, что им все-таки лучше быть вдвоем. И уже вскоре даже приняли решение окончательно съехать с загородного дома в квартиру в Москве, поскольку сын в сентябре идет в школу. И так будет удобнее всем. И похоже, пережитый кризис так вдохновил пару, что вскоре после переезда они еще решили набить себе одинаковые татуировки. В том числе, и отпраздновав таким оригинальным образом семилетие брака. Поэтому и татуировками стали набитые обручальные кольца.

Агата Муцениеце.Фото: YouTube

«Теперь тебе не удастся забыть надеть кольцо!» — шутит Агата, обращаясь к мужу.

«У меня хотя бы штамп в паспорте есть!» — отвечает ей Павел.

Действительно, поскольку Муцениеце является гражданкой Латвии, в её паспорте нет отметки о том, что она замужем. Российские загсы просто не имеют права ставить такую печать в документы иностранцев. То, что Прилучный и Муцениеце официально женаты, отмечено лишь в паспорте Павла и в свидетельстве о заключении брака.

Пока мастер делал рисунки, супруги не переставая шутили, что будут делать, если все решат развестись.

«Можно просто сверху написать: «Развелась!» — рассуждала Агата.

«Или просто крестик поставить сверху, мол, аннулировано!» — вторил Павел.

«Да просто весь палец черным забить!» — засмеялась актриса.

Напомним, Муцениеце и Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», где, кстати, также сыграли влюбленную пару. Любовь между молодыми людьми вспыхнула такая страстная, что Агата даже отменила свадьбу со своим женихом. Уже вскоре актеры съехались и стали жить вместе. А в 2011 году звездная пара сыграла тайную свадьбу. Еще через два года у Агаты и Павла родился сын Тимофей, а весной 2016 года — дочь Мия.