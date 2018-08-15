Праздники в России: зачем мы празднуем день тельняшки и малинового варенья

СЕГОДНЯ 01:35 2018-08-15T01:09:10+03:00

Каждые три дня у каких-нибудь профессионалов появляется повод для веселья. Не слишком ли много праздников в России?

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Посмотришь на календарь августа - почти каждый день праздник. Вот прямо в этот четверг можно отпраздновать День малинового варенья, а в воскресенье - День тельняшки. Это, конечно, праздники неформальные, неофициальные. Но и утвержденных на уровне государства тоже немало.

В России, скажем, более 120 профессиональных праздников. День юриста, таксиста, танкиста и лингвиста - не жизнь, а сплошное торжество! И хотя официальными выходными они не являются, на деле это повод для работников загулять.

Наследие СССР и не только

Часть профессиональных праздников досталась нам в наследство от СССР. Например, День милиции (сейчас - День работника органов внутренних дел) отмечается с 1962 года. День учителя - с 1965 года. В 1980 году вышел указ Президиума Верховного совета «О праздничных и памятных днях». Он закреплял даты для празднования, например, Дня геолога, медработника, металлурга и рыбака.

Но все же большинство дней в честь какой-то специальности появились в промежутке с 2002 по 2013 год. До 2013 года дата праздника назначалась указом президента. После - глава государства решил с себя эту обязанность снять и передать правительству. За 5 лет в стране появилось только три новых праздника. В 2015 году - День энергетика. В 2016-м - День воспитателя и дошкольного работника. В 2017-м - День кораблестроителя. Негусто.

Если у вашей профессии до сих пор нет праздника, то правительству можно намекнуть. Предложение или петицию направляют сначала в профильное ведомство. По закону у него есть месяц, чтобы вам ответить. Если идею одобрят, профильные чиновники сами подготовят проект постановления и направят его в правительство. Если откажут, то должны объяснить почему. Причин несколько, но основную озвучил глава Роструда Всеволод Вуколов. Как раз, когда в прошлом году обсуждали, а не сделать ли день специалиста по биткоину.

- Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям, - заверил он. - Но мне кажется, мы очень много празднуем. Я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу.

Что тут добавишь. Разве то, что в век интернета писать властям петиции вовсе не обязательно. Вот решило, например, одно из кулинарных интернет-сообществ, что людям нужен День малинового варенья, объявило об этом на просторах сети - и народ подхватил. Теперь этот неформальный день можно найти во многих интернет-календарях праздников. А официальный он или не официальный - да кому какая разница, был бы повод!

Во сколько это нам обходится?

На первый взгляд ни во сколько. В профессиональные праздники, не говоря уже о днях чего-то, отгулов нет, а значит, экономика страны пострадать не должна. Но популярные праздники, вроде Дня учителя, Дня медработника, Дня сотрудников МВД, все-таки принято отмечать в нашей стране с размахом. А деньги на размах берут из кошельков налогоплательщиков.

На сайте госзакупок можно найти примерные цены на проведение праздников в разные годы с 2014 по 2018 гг. Торжественные мероприятия к Дню учителя в Московской области - 2,2 млн. рублей на один муниципальный округ. Культмассовый уличный праздник в регионах - от 100 до 400 тыс. рублей. Экскурсионная программа для учителей Выборгского р-на в Петербурге - от 980 тыс. руб.

Праздничные мероприятия к Дню МВД в одном административном округе Москвы обходятся в 2,9 млн. рублей. В регионах цифры опять скромнее - от 100 до 250 тыс. рублей. Кстати, у силовиков наибольшее количество профессиональных праздников. Только официальных - 39 штук. И почти на каждый тратятся бюджетные деньги. Праздничный концерт с участием звезд эстрады в Петербурге к Дню МВД - 8,5 млн. рублей. Концерт в честь Дня внутренних войск МВД в Москве - 15 млн. рублей. Торжественный вечер в День работника прокуратуры - 7,5 млн. рублей. Концерт для прокуроров в их день - еще 4,3 млн. рублей. Концерт к Дню войск национальной гвардии - 18,7 млн. рублей! Перечислять можно долго…

ЕСТЬ ПОВОД

Самые необычные торжества...

19 августа - День тельняшки

Именно в этот день в 1874 году был подписан императорский указ, по которому тельняшка стала частью формы военных моряков. Праздник неофициальный, не государственный. Но достаточно популярен в нашей стране, особенно в Санкт-Петербурге - родине русского регулярного флота. В этот день проводятся концерты (с участием военных оркестров), устраиваются гулянья с танцами. Ну и тельняшки, естественно, особо хорошо продаются.

19 августа - День тельняшкиФото: Александр ГЛУЗ

11 сентября - День трезвости/День граненого стакана

Да, именно так, в один день, - так сказать, на выбор. День трезвости поддерживается церковью. Что касается Дня граненого стакана - нет, это не то, что вы подумали, а тоже своего рода неофициальный профессиональный праздник. Именно в этот день в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан того самого дизайна, который всем нам памятен.

28 мая - День брюнеток, а через три дня, 31 мая, - Всемирный день блондинок

«Блондинистый» праздник, правда, придумали не в России, а в США. Таким образом решили защитить свои права американки-адвокаты. Мол, мужики-адвокаты не воспринимали светловолосых дам как полноценных коллег. Вот девушки и решили объединиться с такими же - и с 2006 года завели себе отдельный неформальный праздник.

28 мая - День брюнеток, а через три дня, 31 мая, - Всемирный день блондинокФото: GLOBAL LOOK PRESS

...и самые узкоспециальные

17 февраля - День службы горючего ВС РФ

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов

7 августа - День специальной связи и информации Федеральной службы охраны

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению

7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ

22 октября - День финансово-экономической службы ВС РФ

31 октября - День работников СИЗО и тюрем

11 ноября - День работника восстановительного поезда (это те, кто ликвидирует последствия серьезных аварий на железной дороге)

18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ

А КАК У НИХ?

В США и Европе профессиональные праздники не так популярны. В Штатах, например, любят обобщать. В День труда американцы чествует сразу всех людей, которые внесли свой вклад в искусство, промышленность, политику, спорт, экономику и развитие страны. Всех руководителей поздравляют в День босса. Бизнесвумен - в День американских женщин, занятых в бизнесе. Отдельные праздники есть у учителей и врачей, охотников и рыболовов, сотрудников береговой охраны, метеоролога, авиатора, морского пехотинца. Во всех штатах официально в феврале отмечают День президента.

В Великобритании профессиональных праздников нет вообще, как и в Германии. Во Франции с натяжкой можно считать Днем пекаря Праздник хлеба 16 мая. День учителя во Франции тогда же, когда и у нас, - 5 октября. Но в отличие от России поздравлять педагогов там не принято. В Китае на официальном уровне отметили только 3 специальности. В Поднебесной празднуют День медсестры, День учителя и День журналиста. Это три самые уважаемых профессии в стране.

Любая страна может праздновать международные профессиональные праздники. Их учреждает Генеральная ассамблея ООН или ЮНЕСКО. Международные дни есть у учителя, медсестры, секретаря, таможенника, стоматолога, бармена, экскурсовода, поэта, таксиста, писателя и др. Международные организации пожалели и отметили профессии, которые часто за серьезные не считают: День диджея, уфолога (НЛО), сотрудников брачных агентств и День блогера.

НАПОМИНАЛКА «КП»

А еще мы почти месяц отдыхаем

Национальных праздников в России вроде бы всего восемь: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, Праздник весны и труда, День Победы, День России и День народного единства. Отдыхать в честь этого мы должны всего 12 дней в году. Но на деле получается куда больше. Взять хотя бы новогодние каникулы, которые занимают неделю, а то и 10 дней. Ведь если праздник выпадает на выходной, страна получает дополнительный день гуляний. С учетом таких переносов праздники расползлись в этом году аж на 26 дней (с учетом суббот и воскресений).

Только из-за новогодних каникул российская экономика теряет в год примерно 1,2 трлн. рублей. Это данные Института стратегического анализа ФБК. Один день простоя экономисты оценили в выброшенные на ветер 150 млрд. рублей. И пока никто из аналитиков не может посчитать потери от медленного вхождения сотрудников обратно в трудовой ритм.

С завидным постоянством в Госдуме вспыхивает дискуссия: а не сократить ли количество праздников? В 2014 году, например, депутаты предлагали прекратить практику переноса выходных на рабочие дни. Инициативу не поддержали. В 2015 году предложение настойчиво повторили и даже ужесточили. Предложили отдыхать на Новый год не неделю, а четыре дня. И снова отказ. В 2017 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал оставить в России только три праздника - Новый год, 9 Мая и 12 июня. Но взамен предоставлять не один, а два отпуска по 28 и 15 дней. Тут уж бизнес возмутился: мол, не готовы так работать.

Не готовы уступать ни дня своих законных выходных и сами россияне. По данным опроса портала Superjob.ru, 71% граждан против отмены длинных зимних праздников. Наконец, три четверти россиян уверены, что работа 4 дня в неделю - это идеальный вариант трудовой недели. Лишний выходной раз в неделю - мечта 76% работников.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужно ли нам чествовать всех подряд?

ЗА

Елена Герасимова, эксперт центра ФинЭкспертиза:

- Плюсы таких праздников очевидны: они поднимают престиж профессий, поддерживают общность специалистов. И как следствие, обеспечивают приток в соответствующие области молодых и перспективных специалистов. Это своего рода отраслевая рекламная акция. Многие профсоюзы производят своим работникам дополнительные выплаты, организуют массовые мероприятия.

ПРОТИВ

Григорий Борисов, юрист:

- Сегодня у одного конкретного специалиста может быть несколько профессиональных дат. Например, в календаре юристов - более десятка праздников. Все юристы отмечают общий День юриста - 3 декабря. А к этому у многих есть еще и свой специальный профессиональный день. К примеру, 12 января - День работника прокуратуры, 19 апреля празднуют работники юридической службы МВД, 31 мая - День российской адвокатуры. И так далее. Когда столько специализированных праздников, они хуже выполняют свою функцию - объединить людей, которые занимаются одним и тем же делом.