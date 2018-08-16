Мадонна: Знаю, что я не лучшая в мире певица. Но мне это и не нужно!

СЕГОДНЯ 00:05 2018-08-15T01:24:47+03:00

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Самая сильная женщина на эстраде

Одну из первых больших ролей Мадонна сыграла в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен». Авторы вспоминали, что когда съемки стартовали, она была начинающей и не очень известной певицей, а когда заканчивались, ей на площадке уже не давали проходу фанатки, девочки-подростки. Это случилось в 1984-м, после первой церемонии вручения призов MTV Video Music Awards, где она исполнила один из главных своих хитов, Like A Virgin и впервые узнала, какой эффект может возыметь скандал. Она появилась в образе невесты и пела, валяясь на сцене. Никто никогда такого не делал. Никто не употреблял слова «девственница» в названии песни - это считалось неудобным. Практически у всех зрителей, что в зале, что у телевизоров, были вытаращены глаза. В телепроекте канала National Geographic «80-е» этот эпизод был назван одним из определяющих для всего десятилетия.

Канал MTV, возникший за несколько лет до этого, первым делом поставил в эфир песню группы Buggles с безжалостным названием Video Killed The Radiostars, «Видео убило радиозвезд» - и с этого момента картинки в поп-музыке окончательно стали важнее песен и голоса. И Мадонна вместе с Майклом Джексоном стали главными звездами новой эпохи.

Именно Мадонна, с ее - будем уж откровенны - ничтожными вокальными данными доказала всем, что в дивном новом мире яркий скандальный образ - самое главное. А уж образы она меняла как ни одна другая певица, бесконечно экспериментируя с прическами, макияжем, костюмами, клипами, режиссерами клипов (для нее снимали видео очень серьезные ребята вроде Дэвида Линча и Дэвида Финчера) и пощечинами общественному вкусу. Но если бы она этого не делала, осталась бы в прошлом - там же, где какая-нибудь Синди Лаупер или группа «Блонди». А так - держится на плаву и в свои невозможные для эпатажной поп-певицы 60.

Певица первой поняла закон шоу-бизнеса: чем меньше у тебя вокальных данных, тем меньше должно быть одежды. Фото: W.SKACHKOV/EAST NEWS

В детстве она мечтала стать монахиней

«Я прекрасно понимаю, что не являюсь лучшей певицей и танцовщицей в мире. Я это знаю. Но мне это не нужно. Мне нужно признание публики» - говорила она еще в 1991 году, когда вышел один из самых громких проектов с ее участием, документалка «В постели с Мадонной».

По отцовской линии она - итальянка, ее предки перебрались в Питтсбург в начале ХХ века, а по материнской - канадская француженка. И, кстати, Мадонна - одно из ее настоящих имен, доставшееся ей от матери, которую звали так же.

О себе она говорила, что в детстве была настоящим чертенком - могла, например, без причины наброситься на соседскую девочку, которая просто подошла познакомиться. Трагическим событием, которое сформировало ее личность, стала смерть ее матери - та сгорела от рака в возрасте тридцати лет, в то время как дочери было пять. Упертость, желание защищать себя в любых ситуациях и пробиваться наверх пришли к девочке именно тогда - и именно оттого, что она ощутила себя беззащитной. Она вспоминала, что ей пришлось самой стать для себя матерью и заботиться о младших братьях. И, несмотря на взрывной характер, в школе она была отличницей.

Автор одной из самых известных ее биографий Рэнди Тараборелли считает, что тогда же, в детстве, заложилось ее крайне противоречивое отношение к религии: она получила строгое воспитание в католической школе и всегда жила с двумя женскими образами в душе - девственницы и блудницы. Невозможно поверить, но подростком Мадонна всерьез собиралась стать монахиней - ее эта мысль страшно привлекала (монахини казались ей прекрасными и загадочными) и в то же время отталкивала. Позже она назовет католицизм религией мазохистов (она до сих пор прекрасно помнит, как ее мать, фанатичная католичка, рассыпала рис по полу, вставала на колени и молилась во время Великого поста - или как поворачивала фигурки святых лицом к стене, когда в дом приходили женщины в джинсах: святые не должны были видеть непотребства). Она обвиняла католических священников в том, что по их вине многие люди стали глубокими невротиками и постоянными клиентами психотерапевтов. И весьма смело обращалась с религиозными образами в своих клипах - Like A Prayer до сих пор показывают с предупреждающим титром «Это видео может оскорбить религиозные чувства). Но, похоже, она это делала не только для того, чтобы лишний раз шокировать верующих, а чтобы преодолеть разлад в своей душе (тому же Тараборелли она признавалась, что постоянно молится).

Юность Мадонны была трудной. У нее все очень неплохо складывалось с танцами, которыми она занималась в детстве. Но она жила в Нью-Йорке, где решила делать карьеру, достаточно бедно - то торговала пончиками, то работала официанткой в знаменитом кафе «Русская чайная», то просто брала деньги в долг у знакомых. Сама она рассказывала, что чуть ли не рылась в мусорных баках в поисках еды, но отнюдь не все, кто ее знал, верят этим рассказам. В какой-то момент ее изнасиловал парень, с которым она пошла на свидание - некоторые полагают, что это ее не только травмировало, но и ожесточило, заставив с новыми силами пробиваться наверх. И, благодаря знакомству с нужными продюсерами и врожденному таланту приковывать взгляды, все получилось.

Она встречалась с художниками, баскетболистами, порнозвездами и даже одним фокусником

Личная жизнь у Мадонны была достаточно бурной. Девственности она лишилась в 15 лет с семнадцатилетним приятелем Расселом Лонгом, причем, по воспоминаниям обоих, инициатива исходила от нее - бойфренд в этот момент был скорее напуган. Впрочем, они долго вспоминали об этих отношениях с нежностью - Мадонна говорила, что ей хочется думать, что Лонг ее по-прежнему любит. А он сообщал биографу: «Для Мадонны не было ничего неприятного в том, что люди знают о наших занятиях сексом. Многие девушки ее возраста стеснялись бы этого, по крайней мере, не хотели бы, чтобы все об этом знали. Мадонна — совсем другое дело. Она гордилась этим, говорила, что только теперь чувствует себя женщиной. Она любила свое тело, не стеснялась показываться мне обнаженной. Ей все нравилось».

Официальных брака у нее было два. За актера Шона Пенна она вышла в 1985 году, была его женой четыре года - и журналисты потом с упоением писали о бесконечных драках между супругами. Потом Мадонна вышла за режиссера Гая Ричи - и тут продержалась в два раза дольше, восемь лет. (Считается, что именно во время этого брака карьера Ричи пошла на спад - во всяком случае, фильм «Унесенные», где жена сыграла главную роль, считается худшим в его фильмографии).

А вот список любовников у нее был обширен. Тут и партнеры по фильмам (вроде Уоррена Битти, с которым она появилась в «Дике Трейси»), и рэпер Ваниллы Айса (ему она любила названивать в шесть утра и спрашивать «Ну что, лежишь в постели с другой?» - а он даже не мог понять, чего она от него добивается этим вопросом). Певец Ленни Кравиц, художник Жан-Мишель Баскиа, фокусник Дэвид Блейн, порнозвезда Тони Уорд (снимавшийся у нее в клипах Cherish и Justify My Love), баскетболист Деннис Родман (про него она говорила - «Я восхищаюсь им, потому что он - как Мадонна, только не на сцене, а в Национальной Баскетбольной ассоциации!»)…

От еще одного рэпера, Тупака Шакура, она очень хотела завести ребенка - говорят, его отговорила всерьез связываться с Мадонной родня, а вскоре после того, как отношения прервались, Тупака убили. И в том же 1996-м, когда это произошло, Мадонна родила дочь Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леона, которого случайно встретила в Центральном парке Нью-Йорка (их роман длился не очень долго, но у Карлоса с дочкой до сих пор близкие отношения). Были у нее и лесбийские связи.

А в последнее время она предпочитает просто симпатичных моделей или танцоров (то, что по-английски называется boy toy, «мальчик—игрушка»). Одного из последних зовут Тимор Стеффен, он голландский танцовщик моложе ее на 30 лет - и он признавался в интервью, что не замечает разницы в возрасте. Тем более, что Мадонна невероятно тщательно следит за своим здоровьем и физической формой, и проводит в фитнесе и на пробежках чуть ли не больше времени, чем он сам.

Худшая киноактриса в истории

С самого начала Мадонна мечтала о карьере киноактрисы: еще в детстве она подражала героиням звезд 50-х вроде Джуди Гарланд или Мэрилин Монро. Но именно в этой области, несмотря на обширную фильмографию, ее ждал большой облом: по-настоящему успешные картины можно перечислить по пальцам одной руки (самая известная, наверное, «Эвита», за которую она даже получила премию «Золотой глобус»).

Ей гораздо больше везло на антипремию «Золотая малина» - тут она настоящий рекордсмен: получала ее множество раз, за фильмы «Шанхайский сюрприз», «Кто эта девчонка?», «Тело как улика», «Четыре комнаты», «Лучший друг». В 2003-м ее признали худшей актрисой за роли сразу в двух фильмах, «Умри, но не сейчас» (где она появлялась ровно на одну минуту) и «Унесенные». А в 2000-м просто дали почетное звание худшей актрисы XX века.

Это одна из немногих областей, в которых она в результате сдалась: забросила актерскую карьеру и с 2003 года практически не появляется на большом экране. Зато периодически в качестве режиссера ставит фильмы (которые, впрочем, тоже вызывают весьма умеренные аплодисменты).

Мадонна в фильме «Их собственная лига» (1992 г.). Даже в церкви она умудряется выглядеть сексуально. Фото: ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ

Она фанатка Швейцарии и гортензий

Ее любимые (но почти запретные) удовольствия: розовое вино и жареная картошка

Абсолютно запретная вещь: наркотики.

Любимый город: швейцарский курорт Гштаад

Любимые цветы: гортензии

Представление о счастье: спать по 8 часов в сутки

Мечта о поездке: побывать в Перу

Любимый художник: Фрэнсис Бэкон

Мечта о спорте: стать хорошей сноубордисткой

Вещь, которую не может в себе контролировать: перфекционизм. И навязчивую потребность быть в курсе всего, что происходит вокруг.