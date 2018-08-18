2018-08-15T01:32:45+03:00
Конкурсы и тесты

Психотипы людей: Я шизоид, ты педант - для семьи не вариант?

Психотип человека подскажет, какую профессию выбрать и с кем пойти под венец
Наталия АНДРЕАССЕН
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- Ну ты и тип! Фото: Monkey Business Images/Фтобанк Лори- Ну ты и тип! Фото: Monkey Business Images/Фтобанк Лори
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Семейный психолог Наталия Варская рассказала нам, как определить психотип - свой или окружающих. Зная его, вы сможете выяснить приоритеты в профессии, манеру поведения в семье и коллективе.

- Есть много разных методик определения психотипа, но мне лично близок Карл Леонгард (немецкий психиатр ХХ века. - Ред.), - говорит Наталья Варская. - Ему и будем следовать.

Семейный психолог Наталия Варская. Фото: Личный архив

Семейный психолог Наталия Варская.Фото: Личный архив

1. Демонстративный

Основная черта - способность к вытеснению неприятной информации. Мозг как бы убирает ее. Например, муж - человек демонстративного типа. Жена уже сто раз ему сказала: все пропало, надо разводиться! А он это из сознания вытеснил - и живет в неких придуманных обстоятельствах, будто все нормально. Этим людям свойственно фантазировать. Они легко врут - и порой сами верят в то, что сочиняют (к слову, аферисты - люди именно этого психотипа). Частенько «демонстранты» уходят от проблем в болезнь, им свойственна психосоматика - когда заболевание как бы есть, а органических причин для него нет.

В профессии: постоянно нуждаются во внимании. Из них выходят отличные артисты, преподаватели, политики, общественные деятели, теле- и радиоведущие.

В семье: не ценят партнера, если тот откроется полностью. Им нужна загадка в человеке.

В коллективе: придется «делить на 50» то, что они рассказывают. Зато могут произвести впечатление. Например, убедительно расписать, насколько прекрасен товар...

2. Паранойяльный

У него как застрянет что-то в голове, так и не выходит. Это его, параноика, коронные фразы типа: «Я простил, но не забыл». Зато эти люди способны упорно идти к своей цели.

В профессии: хороший руководитель - волевой, умеющий строить людей.

В семье: бывает подозрителен, ревнив. Раним. В семье он - глава. Но если на работе служит начальником и его стремление к лидерству удовлетворено, дома он может быть очень покладистым человеком.

В коллективе: старается быть на главных ролях. Любит, когда признают его заслуги. Главное - не сталкивать лбами двух людей этого типа, не сажать в одном кабинете - иначе возникнет напряженнность.

3. Возбудимый

Сексуально активный тип - Казанова и д’Артаньян в одном лице. Энергичен, вспыльчив, легко влипает из-за этого в истории.

В профессии: хорошо развиты мышечные реакции, поэтому среди таких людей много спортсменов. Они хороши в армии - правда, на небольших должностях, а не как стратеги.

В семье: важна уверенность, что его ценят. Если вспылил - в этот момент ничего не выясняйте, не разжигайте. Пройдет!

В коллективе: хороший исполнитель, четко следующий указаниям.

4. Педантичный

Все время сомневается. Ему трудно делать выбор - легче, если за него все придумают. Зато, если принял решение, его не свернешь.

В профессии: как начальник не очень хорош, потому что не любит ответственности, а вот помощник руководителя или исполнитель - великолепный! Из таких людей получаются отличные бухгалтеры, банкиры, кадровики. Подойдет любая работа, где нужны аккуратность и внимательность.

В семье: любит порядок. Никогда не разбрасывает по квартире свои носки. Раскладывая вещи по своим местам, он как бы избавляет себя от тревожности.

В коллективе: заметным быть не любит. Но помнит о мелочах и никогда не перепутает ни одной цифры в квартальном отчете.

5. Шизоидный

Его внутренний мир намного интереснее и богаче, чем это проявляется внешне. Из всех психотипов именно у него самые непредсказуемые для окружающих реакции. Ведь они видят верхушку айсберга и никогда - внутренние размышления.

В профессии: хорош там, где нужна творческая жилка. Режиссеры, писатели, художники нередко люди этого типа.

В семье: на эмоции скуп. Внутри переживает больше, чем показывает. И не упрекайте его в черствости.

В коллективе: неразговорчив. Не лезьте ему в душу - дайте побольше личного пространства.

6. Гипертимный

Очень яркий тип, в таких людей часто влюбляются. Мало что способно испортить им настроение. Окружающие ценят их за оптимизм, щедрость, отзывчивость. Может иметь массу интересов, но быстро бросает одно занятие, переключаясь на другое.

В профессии: нужна не сидячая, а подвижная работа. Например, гидом или рекламным агентом.

В семье: с ним легко. Он незлопамятен, оптимистичен. Но может увлечься другим человеком. Рядом с ним важно не киснуть, надо стараться все время его заинтересовывать.

В коллективе: энергичный, хорошо вписывается в компанию. И даже если подводит людей, ему это прощают - за обаяние.

КСТАТИ

Стукнет, отомстит, забудет...

Кто как поведет себя в одной и той же ситуации

Например: стало известно, что супруг уходит из семьи. Что дальше?

Демонстративный будет привлекать к себе внимание: падать в обморок, грозить покончить с собой.

Параноик начнет планировать, как отомстит, как отберет имущество, не даст видеться с детьми. В общем, будет вести себя по принципу «не прощу и не забуду».

Возбудимый может и врезать. Или посуду бить начнет.

Педант задумается: «В чем же я виноват? Может, некрасив, может, мало денег зарабатывал?» Будет обвинять больше себя, а не вторую половинку.

Шизоид - у него непредсказуемая реакция. Может, отнесется равнодушно. А может, это будет только внешнее спокойствие, а внутри - буря чувств.

Гипертим попереживает, но быстро успокоится. Возможно, вскоре найдет замену, подумав: «что ни делается, все к лучшему». Он же оптимист!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

У каждого психотипа есть сильные и слабые стороны

- В каждом человеке намешано от разных психотипов, но какой-то всегда превалирует, - говорит Наталия Варская. - В формировании участвуют не только гены мамы и папы, а всех предков, и это уже рулетка - что именно попадет в конкретного человека. У каждого психотипа есть сильные и слабые стороны. И не надо заставлять человека делать то, что он по природе не может. Например, не надо шизоиду быть на виду, в гуще народа. Или, скажем, узнал человек, что он - гипертим. Какой вывод? Не создавать семью с замкнутым человеком.

- А как же насчет «сходятся противоположности»?

- Это только говорят так. Люди все-таки должны быть одного склада.

- Психотипы определяют даже внешний вид человека?

- Да, у шизоидов, например, часто глаза поблескивают. У возбудимых - мощный спортивный торс. Мимика у шизоида не будет такой богатой, как у гипертимного или демонстративного типа. Он ведь не нуждается в том, чтобы его повсюду замечали. У возбудимого типа лицо будет краснеть при гневе. У параноика - наоборот, бледнеть: у него голова остается холодной, способной думать.

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