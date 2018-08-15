"Попрошайничество с документами": Как мошенники в России притворяются волонтерами и собирают деньги с неравнодушных людей

Кусок картона с надписью "Помогите на лечение ребенка", грустный взгляд, потертая фотография в руках - сколько раз мы видели это на улице. И признайтесь - хоть раз у человека, если он хоть что-то может чувствовать, да дрогнет сердце и рука потянется к кошельку.

Но оказывается, такая спонтанная благотворительность может оказаться даже вреднее равнодушия. Таким образом вы только поддержите мошенников, которые собранные средства опускают в свой карман. Честные фонды не ходят по электричкам и не стоят на перекрестках с коробками - предупреждает руководитель проекта «Все вместе против мошенников» Людмила Геранина.

Накануне на сайте проекта появилась онлайн-форма, благодаря которой каждый может сообщить о подозрительных людях, которые собирают деньги, якобы, на благотворительность. О том, как отличить мошенников от настоящих фондов, о масштабе проблемы и о том, почему важно помогать не на эмоциях, а осознанно, мы поговорили с Людмилой Гераниной.

- Почему возникла потребность в такой онлайн-форме и в целом в проекте «Все вместе против мошенников»? Действительно ли масштаб проблемы такой серьезный?

- Проблеме волонтеров-мошенников уже много лет. В каждом регионе у них свои "схемы", в каждом регионе с ними пытались бороться по-своему. Но в 2016-2017 годах их стало невероятно много. И тогда благотворительное собрание "Все вместе" взяло на себя ответственность - попробовать что-то сделать и объединить против мошенников некоммерческие организации России, которые реально работают. Само собрание существует еще с 2009 года и объединяет 51 некоммерческую организацию. Изначально, его цель - собрать вместе НКО Москвы, чтобы они могли друг другу помогать, обмениваться информацией.

В 2017 году собрание "Все вместе" решило создать "Декларацию о добросовестности" о том, что честные благотворительные организации не собирают наличные деньги в ящиках, с помощью попрошаек на улицах, перекрестках. На сегодня ее подписали более 290 организаций по всей стране.

В Москве мошенники часто ходят по пробкамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как обычному человеку отличить реально работающий фонд от мошенников?

- Отдавая наличные на улице вы рискуете быть обманутыми. Не надо отдавать наличные деньги на улице - это самое главное правило. Если вы еще и сообщите нам о таких "сборщиках" - будет еще лучше.

Это не значит, что настоящие фонды полностью отказались от сбора наличных. Честные организации тоже используют этот способ, но разово - во время ярмарок, фестивалей, мероприятий, к которым готовятся очень долго. Этот метод сбора пожертвований в ежедневном режиме является очень неэффективным. Если делать все по правилам, мы бы просто зашились в бумажках. Каждый день все деньги нужно класть на рассчетный счет организации, чтобы все было прозрачно.

У мошенников в каждом регионе есть своя специфика: на Дальнем Востоке они ходят по транспорту, в Самаре любят торговые центры, а в Москве собирают деньги по пробкам. Мы сделали сборник кейсов, обобщили весь имеющийся по стране опыт борьбы с мошенниками. Но по закону собирать деньги таким образом не запрещено. И здесь без вмешательства государства изменить ситуацию невозможно.

Если раньше мошенники ходили часто с бумажками вроде "ООО "Милосердие" (не уверена, знают ли они про одноименный портал), то к ним можно было хотя бы придраться - ООО пожертвований не собирает. А сейчас они все называют себя "благотворительными фондами" - но по сути, это просто попрошайки с бумажками. И гонять их за это невозможно. Это же не запрещено законом? Не запрещено. Люди сами отдают деньги? Сами.

- Что происходит с данными о лже-волонтерах, которые люди отправляют через форму «Все вместе против мошенников»?

- Мы собираем их для кейса. Это та база, благодаря которой мы понимаем ситуацию в стране и можем предупредить коллег в регионах. Например, есть сообщение, что уже засветившийся в базе лже-фонд появляется в Нижнем Новгороде. И мы сразу связываемся с коллегами из Нижнего, чтобы те предупредили СМИ, полицию и жителей о том, что это - мошенники. Мы надеемся, что в будущем наши записи в итоге помогут прикрыть эти преступные группировки.

Сейчас на втором чтении в Госдуме находится законопроект о запрете сбора денег на улицах. Мы надеемся, что в октябре-сентябре его примут и тогда можно будет обращаться в правоохранительные органы и говорить, что нарушается закон.

Мы также проводим по нескольким регионам информационную кампанию, развешиваем плакаты. И там мошенников действительно стало меньше. И даже если лже-волонтеры заходят в новый для себя регион, то местные НКО, вооруженные нашей базой, поднимают шум в прессе, предупреждают жителей, обращаются в органы, и они уходят. Их стало уже меньше в Москве - я могу судить об этом просто по числу обращений.

В городах, где появились такие плакаты, мошенников стало меньше Фото: "Все вместе против мошенников"

- Почему для благотворительных фондов так важно решить эту проблему?

- В какой-то момент человеку, пожертвовавшему деньги, становится интересно, что случилось с тем, кому он помог. И тут человек понимают, что не может найти никакой информации. И в какой-то момент он слышит, что есть странные фонды, есть мошенники. И человек не доверяет всему сектору полностью. Мошенники настолько заполонили все, в том числе и интернет, что люди перестают воспринимать благотворительность в принципе и перестают помогать.

А ведь помощь благотворительным организациям - это помощь самому себе в том числе. Потому что фонды помогают строить больницы, их оснащать, закупать препараты, обучать врачей. Это симбиоз государства и гражданского общества.

Одно из заблуждений большинства - фонд берет деньги и раздает их. Но это не так. Хороший фонд - это огромная работа. Он помогает человеку в отношениях с государственной медициной. Фонд никогда не будет собирать деньги на то, что можно получить от государства бесплатно. Но он может помочь человеку в получении этого. Например, если идет речь о лекарстве: фонд предоставит его на первое время, но параллельно поможет добиться закупок от государства. Кроме того, фонд является "буфером" со всех сторон и защитит пациента, в том числе, и от мошенников в медицине.

- Можно ли вам сообщать о случаях мошенничества в интернете и как бороться с лже-волонтерами в сети?

- Можно. Мы связываемся с администрацией ВКонтакте - если речь идет о постах в этой соцсети - и они блокируют группы мошенников. С Фейсбуком посложнее, но там тоже можно нажать кнопочку "Пожаловаться".

Недавно премьер Медведев издал постановление, в котором рекомендовал представитеям МВД обратить на "Все вместе" внимание. И мы теперь возлагаем надежды на то, что появится четкий механизм работы с объявлениями мошенников. Когда мы понимаем, что на объявлении стоит сворованная фотография, когда у нас есть обращение семьи - чтобы эти группы блокировались и возможно даже возбуждались уголовные дела.

- Если человек никогда раньше не интересовался благотворительностью, но вот у него возникло желание сделать что-то доброе - как ему понять, какой фонд выбрать?

- Помогать надо осознанно. Естественно, люди всегда помогают на эмоциях - это нормально. Но если человек рационально выберет для себя какую-нибудь организацию, которую он будет постоянно поддерживать - то это будет наша победа. Да, помогайте импульсивно - но через те каналы, с помощью которых средства действительно дойдут до тех, кто в них нуждается. Если вы хотите помогать через СМС на телеканалах - помогайте, потому что крупные каналы не пропустят мошенников. Хотите найти организацию в конкретном регионе или по конкретной проблеме - обратитесь во "Все вместе" и мы подскажем.

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Как сообщить о лже-волонтерах

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