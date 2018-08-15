В интернете выставили на продажу сервиз Никиты Хрущева

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-15T10:37:22+03:00

Купить можно и другие личные вещи генсека и его жены Нины Петровны

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На сайте объявлений Юла появилось необычное объявление - москвичка выставила на продажу личный сервиз первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Покупателю предлагают набор из кофейника, шести чашек, блюдец, молочника и сахарницы - все насыщенного синего цвета с маленькими ромашками и золотистой окантовкой. В хорошем состоянии.

Как следует из описания, сделан сервиз на веймарском фарфорном заводе Weimar Porzellan. А о его известном собственнике напоминает клейма на донышке кофейника - “Gen. N.S.Chruschtschow. Zum 70 Geburtstag von den Werk”. То есть “Н.С. Хрущеву. К 70-летию завода”.

- Моя бабушка Ольга Борисовна Крейдик была второй женой сына Хрущева - Сергея Никитича Хрущева, - объясняет продавец, молодая девушка, представившаяся Ксенией. - Общих детей у них не было. Сервиз перешел по наследству сыну и он хранил его у себя в квартире, где мы сейчас живем.

Младший сын генсека Сергей Хрущев вместе с женой Ольгой уехал в Нью-Йорк, а квартиру оставил ее детям от первого брака и внукам. Уже за океаном пара разошлась. Но никто из них на родину так и не вернулся.

- Недавно бабушка скончалась, и мы стали разбирать их старые вещи, - говорит Ксения. - Куча раритета. Таких вещей у нас достаточно много, после Никиты Сергеевича, в основном книги с автографами, которые его жене дарили: энциклопедии, галерейные книги. Стаканы с инициалами Н.С.Х.

Действительно, девушка продает более 60 товаров, среди которых немало реликвий хрущевской семьи. Это раритетные книги (около 5-6 тысяч руб. за штуку), винтажные украшения (от 1 до 5 тысяч), есть и французская грампластинка, подписанная лично для Нины Петровны Хрущевой в 1960-м году (7 тысяч), а также открытка с благодарностями Хрущеву от посла Кипра (отдают за 10 тысяч).

- При каких обстоятельствах все это дарилось, я не знаю, - говорит Ксения. - Но он постоянно путешествовал и ему постоянно что-то дарили. Отец даже рассказывал, что по молодости воровал у Никита Сергеевича кубинские сигары, которые тому Мигель Кастро подарил.

Кстати, сервиз - одна из самых дорогих хрущевских реликвий. За него родственники хотят 40 тысяч рублей.

КСТАТИ

Писатель, историк Леонид Млечин: Хрущев отправил человека в космос и накормил страну. А все зациклились на кукурузе

- Первая заслуга Никиты Сергеевича - создание ракетно-ядерного потенциала нашей страны. То, чем мы пользуемся, то, что нас защищает. Хрущев поверил в ракеты и дал возможность Королеву и Глушко (основоположники ракетной отрасли страны. - Ред.), которых при Сталине чуть не сгноили в лагерях, работать. Хрущев отправил человека в космос. И ничего более славного наша страна в ХХ веке не сделала (подробности)