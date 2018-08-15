Температура летом в вагоне метро или салоне автобуса в Москве: Сколько градусов должно быть по нормам, куда жаловаться

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-15T15:56:39+03:00

На станциях температура воздуха в теплую погоду при среднесуточном показателе температуры выше плюс 10 градусов, должна быть от 18 до 28 градусов тепла. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Есть санитарные правила о том, какой должна быть температура летом в вагоне метро или салоне автобуса. Рассказываем о них

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Несколько раз приходилось в жару ездить по городу в автобусах с кондиционерами, которые вообще не работали или плохо охлаждали воздух. А в поездах метро иногда такая духота, что боюсь упасть в обморок. Куда жаловаться на плохую вентиляцию в метро и наземке?

Ирина Егорова. Западный округ.

Температура летом в вагоне метро или салоне автобуса в Москве по санитарным правилам должна быть такой:

Метро и МЦК

Как объяснили в столичном метрополитене, на станциях температура воздуха в теплую погоду при среднесуточном показателе температуры выше плюс 10 градусов, должна быть от 18 до 28 градусов тепла. Но это не касается открытых наземных платформ и переходов.

Температура летом в вагоне метро в Москве при естественной вентиляции не должна подниматься больше чем на 3 градуса температуры воздуха на станциях. Если растет температура в поездах с системой естественной приточно-вытяжной вентиляции или с принудительной вентиляцией, как Еж3, «Яуза» и «Русич», тогда пассажиры могут распахнуть форточки. Это допускается правилами.

Сейчас кондиционеры работают почти в 40 % поездов - это более 2000 вагонов серий «Москва», «Ока» и «Русич» последней модификации. Каждый год закупается около 500 новых вагонов. На трех ветках - Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской и Калининской - все поезда оборудованы кондиционерами. На Таганско-Краснопресненской линии - 50% составов с кондиционерами, на Арбатско-Покровской - 40%, на Бутовской - 36%, на Филевской - 23%, на Калужско-Рижской - 14%.

В вагонах с климат-контролем или без него на окнах можно увидеть наклейку с надписью «Вагон оборудован кондиционером» и снежинкой или «Вагон не оборудован кондиционером» с перечеркнутой снежинкой.

Если на улице жара под 30 градусов и выше, тогда в метро на самых душных станциях входные двери круглосуточно держат открытыми. Благодаря этому температура воздуха на платформах и в вестибюлях снижается в среднем на 8 градусов. К примеру, это станции «Сокол», «Тверская», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская», «Тимирязевская». По ночам вентиляционные шахты метро переключают на усиленный режим притока холодного воздуха. А днем на платформах и в вестибюлях дополнительно проводят влажную уборку. В жаркие дни на станциях полностью убирают внутренние входные двери. Это помогает проветривать подземные вестибюли и платформы.

Если температура на станциях подскочит выше плюс 28 градусов и продержится так не меньше 4 часов, тогда пассажирам метро около турникетов предлагают питьевую воду без газа в пластиковых бутылках и влажные салфетки. При необходимости первую помощь пассажирам должны оказывать дежурные по станциям, инспекторы службы безопасности и центра мобильности. Сотрудники метро также могут вызвать «скорую помощь».

Во всех вагонах МЦК в жару автоматически включается система климат-контроля с автоматическим обеззараживанием воздуха.

Автобусы, трамваи, троллейбусы и синие маршрутки

В наземке, как и в метро, на окнах подвижного состава с кондиционерами есть наклейки со значком в виде снежинки. По правилам в салоне весной и летом температура воздуха не должна подниматься выше 25 градусов тепла. При этом температура может «гулять», поскольку на остановках открываются двери. Впрочем на некоторых новых моделях автобусов появились кнопки для открывания дверей на остановке. То есть, если пассажиры не выходят, то водитель не будет лишний раз открывать двери.

Согласно ГОСТ Р 50993-96 в наземном городском транспорте температура не должна отличаться от уличной больше чем на 8 градусов. Обратите внимание: если в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая или маршрутки работает кондиционер, тогда люки и форточки открывать нельзя. Поскольку система климат-контроля может сломаться.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

1. В метро:

- в пути сообщить о плохой вентиляции или неработающем кондиционере можно машинисту через переговорное устройство в вагоне;

- после поездки о проблеме можно известить ситуационный центр метро через колонны экстренного вызова в центре станции и на выходе около эскалаторов. На колонне можно нажать любую кнопку и сообщить оператору номер поезда, время и направление поездки. После этого в ближайшие часы специалисты обязаны проверить вагон. Если выяснится, что кондиционеры отключены или работают плохо, тогда поезд могут отправить в депо. Взамен на маршрут выйдет резервный состав с исправной системой климат-контроля.

2. В наземном транспорте:

- если стикер на окне есть, а вентиляция не работает, тогда пожаловаться можно в контакт-центр «Московский транспорт» (8-495-539-54-54 или 3210), а также через Единый транспортный портал Москвы (www.transport.mos.ru). Для этого нужно сообщить маршрут, номер автобуса или троллейбуса, куда и когда ехали;

- если проблема с вентиляцией в синей маршрутке, тогда прежде всего с вопросами и замечаниями нужно звонить в компанию-перевозчика. Номера «горячей линии» или справочной службы должны быть указаны в салоне около водителя во всех автобусах частных перевозчиков. Жалобу можно также отправить по электронной почте на единый транспортный портал Москвы в специальный раздел «Обращения граждан» или в контакт-центр «Московский транспорт» (см. выше). При подтверждении жалобы компанию-перевозчика могут наказать штрафом или отменят с ней госконтракт.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

13 августа - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы;

14 августа - Департамент культурного наследия Москвы;

15 августа - Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура);

16 августа - Главное архивное управление Москвы;

17 августа - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Будут ли поликлиники в выходные выдавать справки детям в школу и садик после летних каникул?

Накануне учебного года мне нужно оформить справки сыну в школу и дочери в детсад. Но из отпуска мы вернемся перед самым первым сентября и в будни не успеем их получить. Слышала, что в прошлом году после летних каникул врачи без выходных выписывали нужные бумажки для школьников. Будут ли в этом году поликлиники выдавать справки для детей без выходных?

Анастасия Николаевна, ул. Дегунинская.

За разъяснениями мы обратились в столичный департамент здравоохранения.

- Детские поликлиники, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, с 20 августа по 16 сентября переходят на усиленный режим работы, - сообщили в ведомстве. - Чтобы создать максимально комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей, в каждой поликлинике будет открыто по дополнительному кабинету выдачи справок и направлений. Все они будут работать с 8.00 - 20.00 в будние дни и с 9.00 - 15.00 в выходные. Записаться в такой кабинет можно как в день обращения, так и заранее.

Без выходных будет работать и кабинет «Дежурного врача», с 8.00 - 20.00 в будние дни и с 9.00 - 15.00 по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи, получив талон в инфомате или на стойке информации.

«Мы переходим на усиленный режим работы. Почти месяц дежурные врачи, кабинеты выдачи справок и направлений детских поликлиник будут принимать пациентов без выходных. Все медицинские вопросы, связанные с началом учебного года, можно будет решить в спокойной обстановке и в удобное время, - отметил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. - Подготовка детей к школе или детскому саду для родителей всегда волнительное время, поэтому важно создать такие условия, чтобы всем было максимально комфортно. Тем не менее, не стоит откладывать поход в поликлинику на последний день, даже несмотря на то, что они будут работать без выходных».

Кроме того, с 3 по 16 сентября в детсадах и у учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных школ пройдут плановые профилактические обследования на энтеробиоз. В эти же дни в детских садах и школах проведут проверки на педикулез.

Участковые врачи и узкие специалисты детских городских поликлиник в эти недели будут работать в штатном режиме по своему обычному графику.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.