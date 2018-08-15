Обрушение моста Моранди в Генуе: такой же мост упал в Венесуэле в 1967 году

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-15T17:37:30+03:00

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Тот самый мост Моранди, который обвалился вчера в Италии неподалёку от Генуи. Жуткая трагедия! Результат халатности, ведь про аварийное состояние моста было известно и три года назад даже судились с компанией застройщиком.

Точно известно про 39 жертв, поиски продолжаются. Сегодня в Италии объявлен траур по погибшим. Внизу можно увидеть обрушенные обломками моста дома и здание фабрики. Я сфотографировала мост с разных сторон. Длиной он 200 метров, высотой больше 70. Такой же мост, построенный в Венесуэле тем же архитектором Моранди, упал в Венесуэле в 1967 году, как рассказали местные журналисты.

Ночные работы на месте крушения.Фото: REUTERS

Мост продолжает двигаться, вон та верхушка на фото дрожит и туда никого не пускают. На мосту стоят брошенные машины и грузовики. Тот водитель, оставивший грузовик прямо перед пропастью, рассказал, что мост дрожал и рушился на его глазах, машины перед ним падали вниз, и добавил в интервью немецкому ТВ, что теперь он пойдет покупать 20 тонн свечей и поставить в церкви в благодарность за чудо спасения. Его грузовик - вон он желтозеленый на одном фото - остался примерно в 10-15 метрах от пропасти. Теперь его к нему не пускают, есть риск дальнейшего обрушения.

Водитель этого грузовика чудом выжил в результате обрушения моста.Фото: REUTERS

Мы же вчера думали ехать примерно в это время по нему, но передумали и поехали в другую сторону, в Варацце. Приезжаем туда, выходим на рынок за фокаччами и узнаем, что минут 20 назад обрушился мост. Все в шоке вообще! Объявлен траур по Италии, отменили традиционные фейерверки в честь Феррагосто.