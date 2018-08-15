На форуме "Машук" Путину показали фильм о детях-героях

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-15T17:17:42+03:00

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ОТКРЫТКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ

Президент России Владимир Путин посетил Северо-Кавказский молодёжный образовательный форум "Машук-2018" в Пятигорске и расписался на восстановленной волонтёрами Северной Осетии двери XVI века одной из родовых башен.

Также на Форуме «Молодая Гвардия Единой России» презентовала Президенту Российской Федерации В.В. Путину фильм о подвиге детей-героев «Не время для героизма», подготовленный совместно с патриотической платформой Всероссийской политической партии «Единая Россия» ко Дню Героев Отечества. Премьера фильма состоялась 9 декабря в Москве. В этот день МГЕР провела «Форум маленьких героев» с участием более 50 детей со всей страны, проявивших героизм в чрезвычайных, критических ситуациях.

В мае 2018 года картина «Не время для героизма», была представлена на 71 Международном Каннском кинофестивале.

- Важно говорить о том, что помимо ветеранов в нашей стране живет много героев нашего времени, в том числе детей. Впервые мы собрали их 9 декабря на Форуме маленьких героев в Москве. На мероприятие были приглашены родители маленьких героев, педагоги, Герои России. Нашей главной целью при проведении Форума было популяризовать среди подрастающего поколения образа героя, патриота, ответственного человека, - сказала прокомментировала Куратор патриотического направления «Молодой Гвардии» Алана Цховребова.

Своими впечатлениями о «Форуме маленьких героев» с президентом поделились сами участники форума - тринадцатилетний Сармат Дулаев из Республики Северная Осетия и десятилетняя Милана Юсупова из Республики Дагестан. Мальчик попросил Путина подписать открытку для детей героев, которая будет отправлена им в День героев Отечества и пригласил на «Форум маленьких героев» в 2018 году.

ВОЛОНТЕРЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ ЧИНОВНИКОВ

- Деятельность добровольцев, волонтеров, к сожалению для государства, чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур, - сказал Путин участникам форума «Машук». - Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывом души, а как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, чем человеческое сердце", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что такая деятельность, которая идет от сердца, достигает максимального эффекта.

Добровольчество на Кавказе имеет мощные корни. Жители этого края с детства учатся бескорыстно оказывать друг другу помощь, поддерживать окружающих, сказал Путин.

- Для "Единой России" очень важно развивать патриотические настроения среди молодежи, продвигать подлинные образцы героизма. Только так можно создавать крепкую основу для будущего страны, - рассказал "КП" маркетолог Владислав Дежнев. - Показывая детей-героев, "Молодая гвардия" дает людям образцы для подражания. Ну а своей поддержкой таких проектов Путин показывает, что он наставник для молодого поколения. Президент своим примером продвигает важные для человека качества – приверженность здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, патриотизм и уверенность в будущем страны, постоянное саморазвитие, открытость и интерес к новому.