«Дядя Федор, пес и кот» 18 раз переиздавался на финском

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-15T18:18:59+03:00

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Сегодня утром многие в Финляндии огорчились, получив грустную новость о кончине Эдуарда Успенского. Его творчество здесь хорошо знают, особенно те, чье детство пришлось на 70-80-е годы. Первая книга писателя на финском вышла более полувека назад — в 1966-м. Тогда финские дети познакомились с крокодилом Геной и … Муксисом (имя Чебурашка не способен произнести даже взрослый финн). Уже в 1975-м финские читатели познакомились с деревенскими приключениями «дяди Феди» (именно так, а не Фёдора), пса и кота. Книга была понятна и близка детям и взрослым: созданный Успенским мир Простоквашино оказался очень похожим на жизнь финских хуторов. Читатели высоко оценили юмор писателя, его созвучное с финским ощущение личной свободы, достижимое только в деревне. В Матроскине легко узнаваем типаж хитрого, себе на уме и хозяйственного крестьянина, а почтальона Печкина здесь посчитали почти сельским юродивым. В итоге за четыре с лишним десятилетия «Дядя Фёдор, пёс и кот» переиздавались на финском 18 раз.

Финляндия стала для Эдуарда Успенского первой в жизни «заграницей». По рассказам пригласившего его сюда известного финского писателя Ханну Мякеля (автора известной советским детям книги «Дядюшка Ау»), приехавший в предновогоднюю суматоху автор Чебурашки был в шоке от столкновения с миром изобилия. Особенно Успенский пришел в восторге от книжного магазина «Стокманн», где свободно проджавались книги авторов, по разным причинам недоступных в СССР. Успенский полюбил Финляндию и потом часто сюда приезжал. Финляндия полюбила его. Написанная Мякеля в 2008 году биография Успенского «Eetu» («Эдик») пользовалась у финских читателей большим успехом.

Неудивительно, что сегодня многие в Финляндии вспоминают писателя, чьё творчество занимает достойное место в одном ряду с такими классиками мировой детской литературы как создательницы саги о Муми-троллях Туве Янссон и «родительницы» летающего весельчака Карссона Астрид Линдгрен.