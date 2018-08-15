2018-08-15T18:18:59+03:00
Звезды

«Дядя Федор, пес и кот» 18 раз переиздавался на финском

В Хельсинки скорбят об Эдуарде Успенском
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
Финские читатели знакомы с героями Успенского с 1975 года.Финские читатели знакомы с героями Успенского с 1975 года.
Изменить размер текста:

Сегодня утром многие в Финляндии огорчились, получив грустную новость о кончине Эдуарда Успенского. Его творчество здесь хорошо знают, особенно те, чье детство пришлось на 70-80-е годы. Первая книга писателя на финском вышла более полувека назад — в 1966-м. Тогда финские дети познакомились с крокодилом Геной и … Муксисом (имя Чебурашка не способен произнести даже взрослый финн). Уже в 1975-м финские читатели познакомились с деревенскими приключениями «дяди Феди» (именно так, а не Фёдора), пса и кота. Книга была понятна и близка детям и взрослым: созданный Успенским мир Простоквашино оказался очень похожим на жизнь финских хуторов. Читатели высоко оценили юмор писателя, его созвучное с финским ощущение личной свободы, достижимое только в деревне. В Матроскине легко узнаваем типаж хитрого, себе на уме и хозяйственного крестьянина, а почтальона Печкина здесь посчитали почти сельским юродивым. В итоге за четыре с лишним десятилетия «Дядя Фёдор, пёс и кот» переиздавались на финском 18 раз.

Финляндия стала для Эдуарда Успенского первой в жизни «заграницей». По рассказам пригласившего его сюда известного финского писателя Ханну Мякеля (автора известной советским детям книги «Дядюшка Ау»), приехавший в предновогоднюю суматоху автор Чебурашки был в шоке от столкновения с миром изобилия. Особенно Успенский пришел в восторге от книжного магазина «Стокманн», где свободно проджавались книги авторов, по разным причинам недоступных в СССР. Успенский полюбил Финляндию и потом часто сюда приезжал. Финляндия полюбила его. Написанная Мякеля в 2008 году биография Успенского «Eetu» («Эдик») пользовалась у финских читателей большим успехом.

Неудивительно, что сегодня многие в Финляндии вспоминают писателя, чьё творчество занимает достойное место в одном ряду с такими классиками мировой детской литературы как создательницы саги о Муми-троллях Туве Янссон и «родительницы» летающего весельчака Карссона Астрид Линдгрен.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах
Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Главные русские фильмы второй половины 2018 года
«Комсомолка» составила список самых любопытных русских фильмов, которые выйдут в отечественный прокат во второй половине 2018 года. Среди них и хиты «Кинотавра», и потенциальные блокбастеры, рассчитанные на самую широкую аудиторию
Новости 24
Истребители ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Черным морем
Правительство Германии разрешило указывать в документах "третий пол"
В Сирию вернулись более миллиона граждан
Российская компания попала под американские санкции против КНДР
Меркель и Эрдоган провели телефонные переговоры
Башар Асад амнистировал некоторых боевиков
Причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор
Украина попросит ООН и НАТО сопровождать ее суда в Азовском море
"Нет слов": Украинскую писательницу возмутило то, что дети не знают Бандеру
Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии
В Подмосковье умер знаменитый летчик-испытатель
В МИД России назвали недопустимыми действия США в отношении Бутиной
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
МИД РФ назвал голословными обвинения во вмешательстве в дела Греции
Недостаток сна ведет к одиночеству и повышенной тревожности
Турция удвоила размер пошлин на импорт 22 видов американских товаров
National Interest: Россия, США или Китай могут случайно начать мировую ядерную войну
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
Во Франции турист утонул в глубокой яме, которую сам же и вырыл
СК России: по делу Павликовой и Дубовик собрано достаточно доказательств
Путин: в социальных сетях не хватает позитивного контента
Билеты на бой Нурмагомедов - Макгрегор: самый дешевый будет стоить от 205 долларов
Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа
Денис Черышев поблагодарил "Вильярреал" и примерил форму нового клуба - "Валенсии"
Шойгу заявил, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, регламентирующее строительство Северного широтного хода
МИД России назвал оборонный бюджет США угрозой мировой безопасности
МИД РФ назвал "большой ошибкой" оказание ООН поддержки "Белым каскам"