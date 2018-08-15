Коллега Эдуарда Успенского: Он не любил детей, хотя только на Чебурашке для них зарабатывал больше миллиона долларов в год

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-15T19:04:05+03:00

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Эдуарда Успенского не стало поздно ночью 14 августа 2018 года. Он умер в своем доме в Москве, ему было 80 лет. Преклонный возраст и последняя стадия онкологии подвели последнюю черту.

Одним из тех, кто всю жизнь знал Эдуарда Николаевича, был сын его друга советского сказочника Юрия Дружкова. Валентин Постников тоже стал детским писателем, несмотря на то, что Успенский, имея возможность, в свое время отказался ему помогать.

- Когда я только начинал писать, то просил Успенского в память о моем папе, который ему очень много помогал, теперь помочь мне, а то я ходил по издательствам, никто не хотел издавать мои книжки. И Эдуард Николаевич ответил: «Нет, Валь, я тебе помогать не буду. Потому что природа на детях отдыхает. Я не знаю ни одного детского писателя, у кого дочка или сын стали бы писателями. Поэтому у тебя ничего не получится. Дружить мы с тобой будет, а помогать тебе не буду». Он мне не помог, я на него не обиделся — у него такая позиция, - вспоминает Валентин Постиников.

Известный детский писатель Валентин Постников был знаком с "дядей Эдиком" с детских лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Когда вы познакомились?

- Успенский очень дружил с папой, они писали сказки, вместе сочиняли, придумывали. И он был постоянно у нас в гостях. Я дружил с его дочерью Таней Успенской, которая старше меня всего на 2 года. Помню историю, как в 1975 году мы поехали отдыхать семьями в Прибалтику и жили в доме рыбаков. Успенский к этим рыбакам приставал каждый день, просил взять его с собой. Они долго не соглашались: «Рыбу ловить очень сложно, это не сказки сочинять», а он отвечал: «Я писатель, хочу все на своей шкуре испытать, побыть настоящим рыбаком!». И его взяли. Через несколько часов мы увидели, как они его несут, словно мешок с сахаром. Он без сознания, в обмороке. Они: «Ваш писатель не смог рыбу ловить, его очень сильно укачало, мы же предупреждали!» и еще долго над ним смеялись.

- Это правда, что у вас жена — Чебурашкина?

- Елена — бывшая жена. И да, у нее была фамилия Чебурашкина. А Успенский, когда узнал, очень удивился, что есть такая фамилия. А на самом деле этой фамилии уже 300 лет. Чебурашками называли бурлаков на Волге — они тянули баржу и падали «чебурашкой». Тогда я только начал писать и мне предложили взять фамилию жены. Но я подумал, что Эдуард Успенский на меня обидится и поэтому я оставил свою Постников.

- Значит, вы были знакомы и с его первой супругой Риммой, матерью единственной родной дочери Татьяны?

- Я знаю всех трех жен, но больше всего знал тетю Римму. Много лет после их развода спросил: «Эдуард Николаевич, а почему вы развелись с первой женой?». Он говорит: «Валь, вот ты Шапокляк видел в мультике? Это моя жена. Я с нее списал Шапокляк. Она абсолютно такая же вредная. Ей все время все не нравилось: что я пишу, как я работаю. Ей только нужны были от меня деньги, больше ничего не нужно. Моя первая жена — Шапокляк. Вот ты бы стал жить со старухой Шапокляк? Вот и я не стал». Он признавал, что списал ее с супруги. Они не общались уже, наверное, лет 35. А последняя его жена Елена — очень добрая женщина. Она ему все простила, приняла его. Они вместе с Успенским взяли двух девочек-двойняшек из детдома и воспитали. Сегодня Светлане и Ирине где-то 24-25 лет. Одна — шофер, возила его на машине, вторая — медсестра, она ему уколы делала.

- Только с третьей женой Элеонорой Филиной у него не было детей.

- Ребенок был у нее. Когда они еще были в браке, мне Элеонора жаловалась, что у Эдуарда и ее сына был конфликт. Он состоял в том, что Успенский, как очень нетерпимый человек, хотел мальчика перевоспитать. Так, лет до 12-15 он его всячески воспитывал в манере, которая не нравилась Элеоноре.

- Они из-за этого разошлись?

- Ходили легенды, что Успенский попал в религиозную секту. И на этой почве он ссорился с женой. И очень много денег в эту секту отдавал. Секта Столбуна. Спустя время он в этой секте разочаровался, отошел от нее, как мне рассказывали.

- Он был крещеным человеком?

- Конечно, его дед или прадед был священником. У него же была фамилия Успенский. Такие давали священникам, которые на отлично оканчивали духовную академию.

Писатель Эдуард Успенский в 2014 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У него есть внуки. Сколько им?

- Да, единственная родная дочка Татьяна родила ему двоих внуков. Внучка Екатерина (ей лет 25, - от первого русского мужа и внука (ему 20-22 года) от второго мужа-китайца. Внука зовут Эдуард Успенский.

- Как Эдуард Николаевич общался с дочерью?

- Татьяна с ним не общалась в последние годы. У них был жесткий конфликт. Он очень требовательный человек, несмотря на то, что он очень богат. Ведь он миллионер, зарабатывал больше миллиона долларов в год. Не как Петросян, но близок. Один Чебурашка приносил ему очень большой доход. Я бы поражен, когда приехал в Токио - там Чебурашки на каждом углу. И все это огромные отчисления. Плюс молочная продукция «Простоквашино» и т. д. Несмотря на это он просто так деньги не давал. Он говорил: «Таня хочет денег, а я просто так денег не дам. Считаю, что все должны работать, все должны зарабатывать. Если я дам ей денег просто так, она разбалуется, вообще не будет работать. Она парикмахер, значит должна стричь. Почему я ей должен просто так деньги давать? Все должны работать!». Даже предлагал сам дать ей какую-то работу, но не деньги наличными. Она очень на него обиделась и сказала: «В таком случае я не буду с тобой общаться». Это случилось лет 10 назад. Он в последние месяцы жаловался, что вообще ее не видит, что она не приходит. Он отказал ей в любой финансовой помощи (квартиру, я точно знаю, он ей в свое время купил). Он — жесткий человек и всегда им был. Иначе, он бы не добился того, что у него было. Он со всем ссорился, ругался. И дочь не была исключением.

Однажды дочь с мужем-китайцем попали в аварию в Москве. И они оказались недалеко от его мастерской. Они туда приехал, чтобы переночевать, умыться. И неожиданно там оказался Успенский, который сказал: «Ребят, вам чего? Можете умыться и сматываться. Попали в аварию? Обращайтесь в больницу». Это было лет 15 назад, еще до ссоры. Он всегда был жестким.

- Когда вы виделись в последний раз?

- 5-6 месяцев назад в Центральном Доме Литераторов на вручении Премии Корнея Чуковского. Мы пошли в бар, выпили, закусили, повспоминали.

- Каким вы его будете помнить?

- Успенского всегда называли термоядерным человеком, потому что он всегда создавал вокруг себя много шума, смеха. Он был как мотор. Было ощущение, что в нем 10 людей!

Таня, его дочь рассказывает, что он даже когда писал книжки, не мог сидеть спокойно. 10 минут попишет, пойдет кур покормит.

- У него были куры?

- Куры, свиньи, козы в доме в Клязьме. У него всегда было очень много живности: собаки, кошки, попугаи. Он не мог сидеть на месте. У него было очень много энергии. Он хотел 10 дел одновременно делать. Моя мама как-то спросила у него о том, какая у него самая большая мечта. Он сказал: «Заработать все деньги мира». Он хотел стать в России кем-то типа Уолта Диснея. Он хотел создать парк Чебурашки и Простокашино. Он хотел, чтобы было детское телевидение и хотел быть главным на этом телевидении. Он хотел все сразу. И заработать много денег.

- И смог это сделать.

- Да. Но удивительно, что Успенский никогда не любил детей. Когда его спрашивали об этом, он говорил: «А детский писатель не должен любить детей. Ханс Христиан Андерсен тоже не любил детей. Моя задача — писать хорошие детские сказки, а любить детей я не обязан». Он не был добрым дедушкой, который любил детей. Он ненавидел вопросы про Чебурашку, которые ему задавали миллионы раз, он просто звереть начинал. Года два назад проходила детская ярмарка, где он сказал: «Я отвечу на любые вопросы, кроме вопроса о том, как я придумал Чебурашку». И тут девочка лет 5 подходит к микрофону и спрашивает именно это. Он ответил: «Можно я этой девочкой пенделя дам?»

- Впереди может начаться битва за авторские права — ведь из его наследства это самое весомое?

- Думаю, да, это главное. Теперь, получается, его наследники родная дочь, две приемные, жена и внуки.

- Он не переживал, что его родные могут перессориться за его деньги после его смерти?

- Он еще лет 10 сказал: «Я написал завещание и всем все разделил». Но после этого он развелся с Филиной. Мне его секретарь рассказывала, что он составил завещание, включая детей, жен, внуков, включая самого секретаря. Что он заранее обо всем подумал — это совершенно точно. Теперь Элеоноры в завещании скорее всего нет.

- А с внуками он общался?

- Внуки даже с ним жили какое-то время. Дома-то у него большие, на всех места хватало.

Он все время что-то строил. У него только в Подмосковье было пять домов, также в Крыму, в Анапе.

Особняк Эдуарда Успенского в Анапе.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- А за границей?

- Он одно время, в 90-х годах хотел уехать в Америку, ему предлагали, он думал, а потом решил что его родина — Россия и не уехал.

Напомним, авторское наследие Эдуарда Успенского - это более 70 сказочных повестей, в числе которых цикл произведение и Дяде Гене и Чебурашке, а также цикл рассказов о Простоквашино, 10 пьес, около 60 сценариев, два фильма и телесериал. Как сообщили "Комсомольской правде" в Российском авторском обществе, согласно данным реестра произведений российских правообладателей, опубликованном на сайте РАО, Эдуарду Успенскому принадлежат авторские права на текст и музыку 415 произведений.

Из имущества дочери и супруга Эдуарда Успенского унаследуют дома в Новой Москве, Подмосковье, в Анапе и другую недвижимость. Все это примерно оценивают на 150 миллионов рублей.