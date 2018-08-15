Михаэль Шумахер переезжает в Испанию

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-15T19:07:07+03:00

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Особняк в элитном городке Андрайч, который имеет население всего 11 000, еще в начале этого года приобрела его жена Коринна за 30 миллионов евро. Поместье ранее принадлежало президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу.

"Я могу официально подтвердить, что Майкл Шумахер поселиться в нашем сообществе, и что здесь всерады его переезду", - подтвердил новость мэр Андрайч.

Напомним, что Шумахер разбился на горных лыжах в Мерибеле в конце 2013 года, шесть месяцев находился в коме, а потом его скрывали от общественности, поставив табу на всевозможные публикации о его здоровье. Тем ни менее просачивались слухи, что его дела плохи, он с трудом общается и продолжает терять вес. Но теперь говорят, что его состояние настолько стабилизировалось, что его можно перевезти из Швейцарии за тысячу километров на юг.

Но пока непонятно, станет ли испанский особняк постоянным местом жительства самого титулованного гонщика планеты, которому в январе исполнится 50 лет, отмечает GPFans.