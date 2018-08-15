2018-08-15T21:17:49+03:00
Политика

Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии

Она пригласила президента во время недавней поездки в Вену
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин во время визита президента России в Вену, июнь 2018 г. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССМинистр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин во время визита президента России в Вену, июнь 2018 г. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин в субботу по пути в Берлин заедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - сообщили в среду утром австрийские СМИ. Вечером это подтвердили и российские источники.

- Да, заедет по дороге в Берлин, - сказал Дмитрий Песков.

То есть Путин, направляясь в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, завернет ненадолго в Австрию - исключительно поздравить молодых.

- Мы заедем и поздравим, - сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. - Во время визита Путина в Вену министр иностранных дел пригласила президента, в связи с поездкой в Берлин такая возможность появилась.

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