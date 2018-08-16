Будни ВИП-ломбардов: Любовницы олигархов сдают дареные сумочки, чтобы приобрести квартиры

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-16T01:08:22+03:00

Казалось бы, ломбард - место, куда люди в случае крайней нужды несут последние ценности, но оказалось все не так просто. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В этом забавном месте мы оказались не случайно.

В конце мая «Комсомолка» вручила бомжу из Владимира подарок от миллионера Александра Рослякова: золотые часы стоимостью 3 миллиона рублей. Так богач, снимавшийся в телешоу под видом бездомного, одарил своего нового знакомого. Скиталец Сергей Казанцев, в прошлом - талантливый часовщик, приглянулся Рослякову тем, что раскрыл массу профессиональных секретов, о которых обычным любителям часов не говорят. Но, получив ценный презент, наш бездомный перепугался.

- Христом Богом молю, помогите! - возопил он. - Меня же с этими часиками или грохнут, или обманут. Я сам не смогу их выгодно продать.

Не бросать же человека в беде. Но куда идти с таким товаром? Сунулась я в один магазин, в другой - везде кабала. Ставят на реализацию, потом вычитают проценты какие-то. В итоге дай бог за них выручишь 500 - 600 тысяч.

И тут знакомый, разбирающийся в подобных штучках, посоветовал отправиться прямиком на Рублевку.

ПО КАМЕРАМ В СКУПКЕ ВЫЧИСЛЯЮТ ВОРИШЕК

И действительно, выезжаю на самую престижную трассу страны и вижу: рядом с рекламными билбордами, предлагающими Porshe и Lamborgini, красуются баннеры: «Срочно выкупим дорогие часы», «Скупим одежду мировых брендов класса люкс», «Деньги под залог элитных украшений».

Казалось бы, ломбард - место, куда люди в случае крайней нужды несут последние ценности, вплоть до золотых коронок на зубы. А зачем идти в скупку тем, кто может позволить себе сумку по цене однушки в спальном районе?

Профессиональный оценщик Александр Руденко и «подопечные» - брендовые вещички по цене однушки в Москве.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Что, богатые тоже плачут? Или это вам домработницы ворованное приносят? - спрашиваю у совладельца ломбарда «Перспектива» Александра Руденко.

- На криминал мы первым делом весь товар проверяем, - объясняет скупщик. - У нас полиция - частый гость. Как что ценное пропадает, сразу звонят: «Не приносили?» Потому во всех помещениях ломбарда по несколько камер, которые пишут все со звуком, - эти данные храним несколько лет. Иначе никак.

- Многие, наверное, не свое приносят?

- Мы не задаем лишних вопросов: меньше знаешь - крепче спишь. Но однажды с нашей помощью полицейские поймали вора. Он девушкам свидания назначал, потом обворовывал, а вещи на Авито толкал и кое-что нам приносил. По видеозаписям из ломбарда его и вычислили.

ПОДАРКИ-ОТДАРКИ

Подлинность и стоимость дорогой вещи Александр может определить одним взглядом.

- Но таких знатоков, как я, мало, - без ложной скромности признается Руденко. - К тому же сейчас большое количество подделок прекрасного качества. Китайцы вон научились в оригинальный корпус Rolex левый механизм засовывать. В часах же самое дорогое - начинка. Часто я вижу подделки на руках солидных господ. Но и оригинала в Москве хватает. Все-таки есть у нас в стране любители и ценители.

- А кто и почему отдает в ломбарды вещи класса люкс?

- Под залог часто бизнесмены приносят. Деньги нужны: перекрутиться, кредиты закрыть, закупить товар по выгодной цене. Еще мажоры заглядывают - этим «на погулять». Ну а люксовые вещи - это в основном подарки. Ведь богатому человеку, у которого все есть, что дарят? Правильно, что-то дорогое и эксклюзивное. К нам же и приходят за советом - что взять тому-то или тому-то. Подбираем исходя из бюджета. Почему не в магазин? А там дороже. Например, часы, которые у официалов стоят 35 000 долларов, у нас можно купить за 25 000. А разницы никто не заметит. Бывает, что у некоторых в итоге по три одинаковые пары оказывается, вот и идут к нам. Вот вы, например, нам что принесли?

- Подарок…

- Именно. Женщины, кстати, очень часто сдают в ломбард то, что им подарили. До смешного доходит: купил, например, мужчина у нас что-нибудь своей даме сердца. А через две недели дамочка приносит эту вещичку обратно к нам же! Вот такой товарооборот.

ЖЕНЫ БОГАЧЕЙ УДАВЯТСЯ ЗА КОПЕЙКУ

- Еще одна категория постоянных клиентов - брошенные жены, разведенки, - продолжает предприниматель. - Почти сразу после развода с богатым мужем приносят все, что он когда-то дарил. Таких сразу видно. Торгуются буквально за каждый рубль, на жалость давят. Придумывают разные истории, как ей тяжело, бедной-несчастной, про болезни родных и близких плетут... Но меня не разжалобишь, я вранье сразу чую.

Есть среди наших клиентов и настоящие ценители-коллекционеры. Они охотятся за вещами из лимитированных коллекций, которые нигде, кроме ломбарда, не найдешь. Сумки Hermes*, например. Ведь чтобы модный дом тебе ее продал, сначала надо у них накупить всего на 100 000 евро, не меньше. Таким образом создается искусственный ажиотаж. А мы вот сразу продадим. Правда, дороже, чем в магазине. Вот сумка, видите?

- Та противная, из крокодиловой кожи?

- Да. Стоит 80 000 долларов. За ней у нас очередь, кстати, за противной этой.

- Ужас, я бы бесплатно не взяла. А самая дорогая вещь из принесенных сюда?

- Часы за 2,5 млн. долларов.

- И что, прямо сразу нашли, кому их продать?

- Мгновенно! Меньше минуты эти часики у нас в ломбарде пробыли. Я только успел их в руках подержать и сразу же отправил с курьером к покупателю.

- Вы так много видели этих дорогущих часов. Скажите, в чем их прелесть?

- Не знаю. Сам не могу этого понять, но есть люди, которые буквально больны ими. Кредиты берут, продают квартиры, чтобы очередными часиками свою коллекцию пополнить.

К слову, на наши золотые «котлы», подаренные миллионером тому самому бомжу, клиент тоже нашелся в считаные минуты. Буквально пока мы разговаривали. Правда, предложил за них всего миллион рублей - в три раза меньше магазинной цены.

- Соглашайтесь, все равно дороже никто не даст, - учит нас скупщик. - Новая вещь за порогом магазина сразу дешевеет на 30%. А у вас ношеная, да еще и без коробки, сертификатов.

Недолго думая, ударяем по рукам.

Деньги бомжу выдают тут же, не отходя от кассы (а на что мы их потратили, узнаете в ближайших номерах «КП»).

Товары класса люкс небрежно свалены в углу, как вещи с рынка. На полках места под них просто не хватает.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ТРЮК ОТ СОДЕРЖАНОК

ВИП-ломбард на Рублевке - не единственный. Народная молва привела меня в заведение, популярное в узких кругах, а именно - у девушек легкого поведения и содержанок.

- Все мои постоянно там пасутся, - шепнула мне Лариса, профессиональная сваха, знакомящая молоденьких моделей с «папиками». - А что делать: пока ухажер щедр, надо по максимуму на будущее запастись. Хорошо, если повезет с любовником и он квартиру купит, путь даже и за МКАД. Но это редкость, потому что свое жилье - это независимость. А любовницы нужны покорные и послушные. Поэтому обычно им просто арендуют жилье где-нибудь в центре, поближе к своей работе. Да, квартиры роскошные, со всеми удобствами, но это временное пристанище.

По словам Ларисы, большинство дорогих подарков, которыми так любят баловать молоденьких содержанок, идут сразу в дело - на обналичивание.

- У одной моей подопечной, Кристины, недавно был день рождения. А за ней сразу трое мужчин ухлестывают, - делилась опытом сваха. - И каждый спросил, что она хочет в подарок. Ну, она пошла в часовой магазин, выбрала себе «котлы» за 2 «лимона». Рублей, правда, не баксов. С менеджером обо всем договорилась и привела по очереди всех кавалеров. В одном пакетике, который ей выдали, были реальные часики. В двух других денежки - за минусом процента продавцу. В итоге часы она в ломбард отнесла, а себе купила подделку. Ходит в ней периодически на свидание с этими «женихами». А сама уже квартирку в Химках купила и маму из Крыма забрала в Москву.

Я такой же трюк проделывала в свое время с сумками от Hermes. Правда, подделок качественных в то время не было, одна так у меня и болтается без дела. Куда мне с ней ходить, на рынок за картошкой, что ли?

ПОДДЕЛКУ НОСОМ ЧУЮТ

Ничего себе люди бизнес делают, подумала я и, схватив свою родную сумку от Chanel, помчалась по Ларисиному адресу.

Чем тут занимаются, стало понятно сразу. В каждом углу разложены коробки с названиями элитных брендов, фирменные пакеты ЦУМа, ГУМа и прочих ВИП-магазинов. Валяются, как безродные, даже обидно. А ведь за их содержимое заплачены немалые тысячи!

- Мы принимаем все, включая чеки (они тоже, оказывается, в цене, как гарантия подлинности. - Авт.), коробки от сумок и обуви, пакеты, - разъясняет мне полная блондинка-оценщица. - У вас что? Сумочка? Ну-у-у… За такую малышку больше 300 баксов мы не дадим.

- Но она же новая 1200 евро стоила!

- И что? Ношеная, коробка помята, чек годовалой давности. Но, если решитесь, копию идеального качества выдам вам в подарок. Подмены никто не заметит, уверяю. На будущее: даже не открывайте молнии на сумочке, сразу к нам. Чем новее вид, тем больше за нее сможете выручить. Кстати, украшения ювелирные тоже берем. Можно даже не самых известных марок, главное, чтобы камни - не меньше карата.

- А как вы сами копию от подделки отличаете, если они у вас идеального качества?

- Так по запаху. Натурально - все нюхаю. Вот, сама попробуй.

Оценщица сует мне подделку. Принюхиваюсь. Потом к своей. Действительно, запах разный. У моей - благородный, у копии - отдает дешевым клеем.

- И все равно опасная у нас работа, чуть насморк - пиши-пропало. Потому чеки и просим, - вздыхает дама.

Среди груды сумок мне на глаза попались какие-то куртки из кожи питона. Ремни, кошельки и даже ботинки.

- Ношеные?

- Обижаете! Нет, конечно. Крокодиловая кожа, тонкая подошва, только что из Парижа.

- А кто все это скупает?

- Тоже дамочки, но уже состоятельные. В основном те, кто может заработать на эти вещи, но смысла переплачивать за магазин не видит. У нас же все новое. Не хочу называть фамилий, но многие из тех, кого вы видите по ТВ, - наши постоянные клиентки. Одна певица вот ждет сумочку «Шанель» из новой коллекции. Оставила предзаказ.

Есть в ломбарде и мужской отдел. Часы, запонки и прочие аксессуары.

- Сейчас у нас по часам даже некоторый бум. Контроль-то за взятками усилили, а подарок и есть подарок, пусть и дорогой. Так что на день рождения к должностному лицу многие идут с часиками дорогих брендов. Но носить их - моветон, поэтому многие, не вскрывая упаковки, бегут сразу к нам. У нас самые выгодные цены: всего минус 30% от магазинной цены. В праздники очередь стоит. 14 февраля и 8 Марта - наши любимые даты.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Ломбарды открыли Америку

Многие монаршие особы регулярно ходили в ломбарды. Например, король Пруссии Фридрих II сдавал семейное добро ради пополнения личного кошелька. Истории известен даже случай, когда была заложена монаршая корона - королева Кастилии Изабелла пожертвовала ею ради снаряжения экспедиции Христофора Колумба.

*Hermes - французский дом моды, знаменитый своими кожаными изделиями.