2018-08-16T01:17:49+03:00
Звезды

Мадонна и Примадонна

16 августа Луиза Чикконе, известная как Мадонна, отмечает 60-летие. А мы по такому поводу решили сравнить ее с нашей иконой шоу-бизнеса
Денис КОРСАКОВ
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16 августа Луиза Чикконе, известная как Мадонна, отмечает 60-летие16 августа Луиза Чикконе, известная как Мадонна, отмечает 60-летиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если одним эпитетом описывать Мадонну, этим словом будет не «голосистая», не «красивая», не «блестящая», а «упорная».

При минимальных вокальных данных и не самой ослепительной внешности эта женщина тридцать лет царствовала в поп-музыке. Пуская в ход любые скандалы и любые эксперименты с имиджем, а Мадонна всегда готова была из патентованной блудницы обернуться чуть ли не святой, из растрепанной лахудры - элегантной холодной дивой, из темноволосой колдуньи - разбитной кантри-певицей, из Мэрилин Монро - Эвитой Перон, из богини дискотеки - исполнительницей гражданских песен протеста, и за этими трансформациями с раскрытыми ртами наблюдали миллиарды.

Накануне юбилея Мадонна снялась для обложки итальянского Vogue, доказав, что она по-прежнему готова эпатировать публику. Съемки проходили в старинном особняке в Лиссабоне, который 60-летняя певица купила за 6 миллионов евро и уже почти два года счастливо

Накануне юбилея Мадонна снялась для обложки итальянского Vogue, доказав, что она по-прежнему готова эпатировать публику. Съемки проходили в старинном особняке в Лиссабоне, который 60-летняя певица купила за 6 миллионов евро и уже почти два года счастливо

Другого такого развлечения на планете не было: ее ровесник Майкл Джексон (он был моложе на две недели) только цвет кожи и нос поменял, да и то, говорят, не от хорошей жизни. И не будет: Леди Гага из кожи вон приходилось лезть, чтобы хоть как-то приблизиться к предшественнице, а в результате все помнят только платье из мяса и каблуки-копыта.

А Мадонна, та ни за кем не следовала, она сама меняла на сцене моду. И на седьмом десятке наверняка еще чем-нибудь удивит. Несколько месяцев назад, например, объявила, что записывает новый, 14-й по счету альбом, вдохновленный португальскими песнями фаду. Ну и что тут скажешь, кроме «респект»?!

В жизни и образе у главных американской и российской певиц больше сходства, чем различий

В жизни и образе у главных американской и российской певиц больше сходства, чем различий

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