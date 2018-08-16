2018-08-16T00:09:31+03:00
Телевизор

У любви партийное лицо

И вот опять. Опять сериальщики полезли в относительно недавнее прошлое
Валентина ЛЬВОВА
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1988 год, Ленинград - время и место действия произведения «Любовь по приказу» (Первый канал). Муж опереточной актрисы Варвары активно продает секреты иностранцам и собирается сбежать за рубеж, однако оказывается сбит машиной. Героиню терзают люди из КГБ, изгоняют из театра коллеги, а ребенка ее угрожают исключить из садика. Но тут подворачивается обкомовский работник Зайков, только Варвара - женщина честная, пусть и запуганная «славой КПСС».

Есть у детей такая милая особенность: считать всех взрослых старыми, а уж старых - совсем древними. В условиях незнания истории это выливается в вопросы к бабушкам, застали ли они революцию или видели ли они Сталина. Некоторые дети, вырастая, как-то усваивают хронологию событий. А некоторые начинают снимать сериалы про кровавый КГБ и подлых всемогущих партийных работников.

Я понимаю, 30 лет прошло, все смешалось в головах у сценаристов, но в 1988 году уже, извините, с год выходила программа «600 секунд» в Ленинграде. И передача «Взгляд». И премьера «Маленькой Веры» в марте прошла.

Вы прически в этом фильме видели, господа? А длину юбок? А макияж?

Через полгода после происходящих в сериале «Любовь по приказу» событий, между прочим, «Интердевочку» показали. Разумеется, ведущая актриса театра оперетты (который, кстати, в Питере отсутствует, там есть Театр музыкальной комедии) не могла одеваться, как проститутка, но и как зачуханная фабричная работница из шестидесятых она вряд ли бы на улицу вышла.

1988 год даже в провинции был довольно буйным, а уж в Ленинграде и Москве... Жизнь кипела, издавали ранее запрещенных писателей, толстые журналы выписывали повсеместно. Январский номер «Нового мира», в котором начали печатать «Доктора Живаго», выпустили тиражом в один миллион сто пятьдесят тысяч экземпляров!

Кооперативы стали плодиться и размножаться, турецкие пуховики заполонили улицы, первый конкурс красоты в СССР прошел, Рейган приехал! В Большом театре тысячелетие Крещения Руси отметили концертом!

Долго можно множить восклицательные знаки, а толку?

В сериальной параллельной реальности концерты устраиваются в честь какой-то годовщины Ленина. Не круглой даты, замечу. И ведут себя в этой реальности люди так, как будто их сейчас расстреливать поведут, если они с вдовой «врага народа» поздороваются на улице.

И как-то трудно представить, что уже вышла «Асса», уже Цой спел, что «перемен требуют наши сердца», и даже «Рабыня Изаура» идет по телевизору!

Хотя нет, последнее представить легко: надо же понять, откуда у героини этот несчастный взгляд бедной рабыни с плантаций коварного дона Леонсио...

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