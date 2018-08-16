Делятся ли долги по кредитам при разводе

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-16T15:49:19+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИРЫ

Я хочу приватизировать квартиру, есть ордер на вселение в это жилье. Но мне говорят, что нужно заключать еще договор, и привести всех, кто прописан в квартире. Это законно?

Константин

- По закону квартира приватизируется равными долями на всех, кто в ней прописан (если кто-то из них письменно не откажется). И для оформления приватизации предварительно нужно заключить договор социального найма.

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЮТ ЛЬГОТЫ

Я льготник и прошу пояснить: из какого бюджета оплачиваются мои льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг? Когда обращаюсь на местном уровне, мне говорят: у нас денег нет.

Олег

- Ветераны труда и инвалиды 1 - 2-й группы у нас в стране платят за жилищно-коммунальные услуги 50%. Это азбука, и я еще не видел такого региона России, где бы этого не было. Конфликты чаще всего возникают, когда человеку положена льгота на оплату капремонта. Эта льгота может не работать, если ваши местные депутаты не заложили деньги в бюджет. В такой ситуации пишите письма своим депутатам.

МОЖНО ЛИ РАЗДЕЛИТЬ ВОЗВРАТ КРЕДИТА ПРИ РАЗВОДЕ?

Подскажите: если супруги в браке взяли кредит — должен ли он делиться при разводе?

Александр

- Если кредит взят во время брака, то и обязательства по его возврату, как правило, считаются общими. Так что с помощью умелого адвоката в суде можно поделить возврат долга пополам.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ ЗАГРАНПАСПОРТА

Мы обратились в МФЦ за оформлением загранпаспорта, при получении обнаружили ошибку, паспорт переделывают, до сих пор не выдают. Из-за этого у меня испорчен отпуск, не могу посетить больных родителей за границей. Куда жаловаться?

Ольга

- МФЦ подчиняется главе управы, если это район, или главе области, если это областной МФЦ. Но не нужно забывать, что в этом учреждении сидят представители разных структур. Если вам пенсию вовремя не начислили — разве глава района виноват, что Пенсионный фонд напортачил? В вашем случае выдачей загранпаспортов занимается управление Федеральной миграционной службы (ФМС) по вашему населенному пункту. Так что жалуйтесь руководству подразделения ФМС.