2018-08-16T19:06:50+03:00
Звезды

Леру Кудрявцеву раскритиковали за выбор «деревенского» имени для дочери

Фанаты были уверены, что для наследницы телеведущая выберет изысканное имя
Ольга АНТОНОВА
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Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Старшего сына Леры Кудрявцевой зовут Жан, и учитывая «иноземность» имени первого наследника, поклонники были уверены, что и родившуюся несколько дней назад дочку телеведущая назовет интересным и запоминающимся именем. Однако, как удалось выяснить журналистам, красавица-блондинка вместе с супругом решили назвать девочку Машей. И этот выбор несколько озадачил поклонников звезды.

«Маша – по-деревенски как-то", "Я думала, какой-нибудь Евангелиной или Патрисией назовут, но никак не Машей", "Мария Игоревна – звучит неплохо, но мы думали имя будет какое-то затейливое!", «Машенька – чудесное имя, а вы просто все завидуете!»– начали писать в комментариях к последним фото звезды поклонники.

Надо отметить, что сама Кудрявцева ничего не говорила о том, как именно назовет малышку. Зато незадолго до родов призналась, что в официальный декретный отпуск уходить не планирует. Она уже нашла няню-филиппинку, которая будет помогать ей с заботами о маленькой Машеньки.

Глава семейства — Игорь Макаров в данный момент занят поиском работы. В июле стало известно, что муж Леры покинул хоккейный клуб "Салават Юлаев", тренировочная база которого расположена в Уфе. Какое-то время супруги жили на два города, но теперь, когда у Макарова появилась дочка, он перейдет в другой клуб, чтобы быть ближе к близким людям.

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