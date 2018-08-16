Один из самых популярных художников в мире три месяца не знал о выставке своих работ в Москве

СЕГОДНЯ 00:44 2018-08-16T00:52:33+03:00

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Сегодня народ, подписанный в Инстаграме на одного из главных художников современности, Бэнкси, немало удивился. Он опубликовал свою переписку с каким-то человеком. Мужчина рассказывает анонимному герою стрит-арта, что побывал на его выставке в Москве, заплатил около 20 английских фунтов фунтов за вход. Тот удивляется: - «Я не беру с людей деньги, чтобы они смогли увидеть мои работы, разве что они будут делать это с колеса обозрения». Мужчина призвал что-то сделать с выставкой, на что Бэнкси ответил: - «Не думаю, что я тот самый человек, который должен жаловаться на то, что люди размещают изображения без разрешения» (имея в виду то, что изначально его деятельность незаконна). А потом, видимо, передумав, опубликовал переписку, чтобы было с чего начать. Забавно, что выставка открылась 2-го июня, на ней побывала помимо наших людей побывала куча иностранцев, которые приехали в рамках чемпионата мира по футболу. И прям практически невозможно поверить что Бэнкси, так чутко в своих работах реагирующий на процессы, происходящие в мире не знал бы, что его граффити сейчас выставлены в Москве.

Его творчество известно благодаря его граффити,Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы выставки уже сообщили, что они действительно не договаривались с Бэнкси о выставке его работ. Более того, продюсер экспозиции, Александр Начкебия сообщил, что изначально говорил, мол, британский художник может быть недоволен. Но закон выставка не нарушает - Бэнкси хоть и не берет денег за свои выставки, но продаёт авторизованные принты коллекционерам. Они-то и были выставлены в ЦДХ. На выставке «Гений или вандал? Решаешь ты!», которая продлится до 2-го сентября, представлено более 100 работ художника-граффитиста.

История на самом деле дико интересная, можно сказать, прецедент. Бэнкси - аноним. Его реальные имя и фамилия не известны. Его творчество известно благодаря его граффити, которые он оставляет по всему миру на различных поверхностях. Да, это чаще всего незаконно, но его работы полюбились народу благодаря тому, что в каждой есть определенный остросоциальный «месседж» и вызывает сильный резонанс. Добрый десяток лет пресса выискивает «настоящего» Бэнкси, приводя неопровержимые доказательства, но каждый раз оказывается, что это не он. С одной стороны, граффитист позиционирует себя как независимого некоммерческого художника, который отрицает искусство как бизнес. С другой - у него есть достаточно серьёзные юристы, которые защищают его права. Но тут, видимо, действительно ничего сделать нельзя - работы уже принадлежат не Бэнкси, а коллекционерам, которые предоставили работы на выставки. И то, что выставка зарабатывает (правда, не 20 фунтов стерлингов за билет, как написал услужливый визави Бэнкси в переписке, а примерно 8, то есть 500 рублей), к художнику уже не имеет никакого отношения. Правда, не все с этим согласны.

Российский художник Покрас Лампас, один из самых востребованных граффитчиков в мире (работал с Fendi, Lamborghini, Pirelli, Альфа-Банк, Reebok, Adidas и так далее) в своём Инстаграме призвал обратить внимание на историю с Бэнкси: -

«Друзья, как человек, которому очень важны события культуры и искусства стрит-арта в России, считаю важным поднять вопрос о выставке Banksy в ЦДХ. По иронии, в эту пятницу там должен пройти показ нового фильма о Бенкси, куда организаторы события "Пятница с Banksy" пригласили в качестве спикера — на тему "Кому принадлежит стрит-арт?" в рамках дискуссии «Стрит-арт и авторское право: всеобщее достояние или экспонат?». Считаю, что главная дискуссия теперь другая — как открыли выставку художника без согласия самого художника и вводили в заблуждение многих зрителей и тех, кто её поддерживал в соцсетях, медиа или личным участием. Странно видеть подобное на одной из самых крупных выставочных площадок страны.

Хочется верить, что Департамент культуры и лично Владимир Филиппов разберётся и примет нужные меры — событие очень спорное. Ну и наш общественный резонанс поможет, конечно».

Интересно что многие вступились за организаторов. Мол, в мае в Берлине шла та же выставка, и стоимость билетов была примерно такая же. И если уж говорить о деньгах, то как можно платить тому, кого нельзя идентифицировать? Удивлялись тому, что выставка работ Бэнкси, которая идёт в Торонто в те же даты, видимо, тоже не санкционирована художником. Как бы то ни было, ажиотаж сейчас вокруг экспозиции будет небывалый - своим постом Бэнкси сделал ей отличную рекламу.