Бюрократия уходит из ВЭБ

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-16T12:07:01+03:00

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Организовать команду и замотивировать ее на результат – задача любого руководителя. У каждого свой стиль. Игорь Шувалов решил «перевернуть» сложившийся во Внешэкономбанке «министерский» стиль работы, когда над всем главенствует бюрократия. И действует решительно. ВЭБ изнутри все больше становится похож на современную бизнес-компанию. Это позволит банку развития эффективнее принимать решения, помогать экономике «бежать» вперед вместе, а не позади ее лидеров.

ОТКРЫТОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Олицетворением консервативного ВЭБа всегда была его штаб-квартира на Сахарова, 9 в Москве. Типичное министерское здание с длинными коридорами и множеством кабинетов. Мало что в этом офисе способствовало общению людей и совместной работе. Скорее - наоборот, обстановка способствовала расцвету бюрократии. И она цвела.

В ВЭБе проект мог ходить по кабинетам больше года, дожидаясь согласования, и так и не получить его. Сотрудники соседних подразделений зачастую виделись только в коридоре и общались по телефону, не зная друг друга в лицо. А вход на этаж, где размещались руководители, был и вовсе заблокирован для рядовых сотрудников.

Как тут не зародиться «шахтовому» мышлению из прошлого века. Его следствие – затягивание в принятии решений, перекладывание ответственности на других. И крайне мало новых проектов.

Надо сказать, что в последние годы большая часть штата госкорпорации разбиралась с наследством «плохих долгов», которые накопились на балансе ВЭБа. А на развитие, несмотря на своё название – «банк развития» - у ВЭБа сил уже не оставалось. За прошлый год госкорпорация поддержала 7 новых проектов. Хотя реальные потребности экономики в новых дорогах, портах, аэропортах, современных заводах и социальных учреждениях – гораздо больше.

Сильный институт развития стране необходим – об этом говорили и президент, и премьер при назначении Шувалова председателем ВЭБа. Его миссия – финансировать такие проекты, которые обычный коммерческий банк не готов взять на себя (по крайней мере, в одиночку).

Шувалов начал менять саму систему работы ВЭБ. Состоялся переезд в новый офис на Воздвиженке. Сами сотрудники говорят, что в старом здании последний ремонт был в 1984 году и порой было сложно говорить о безопасности работы в таком месте. Новый офис – другое дело. Шувалов, возглавив госкорпорацию три месяца назад, понимал, что перемены начинаются с изменения среды. И решил заменить вертикаль горизонталью. В буквальном смысле. Вместо вертикальной иерархии – открытая команда, состоящая из первоклассных специалистов в области финансов, права, структурирования сделок, риск-менеджмента, проектного управления.

Кстати, размещаться команда стала более компактно. С переездом в новый офис площадь на одного сотрудника сократилась в 3 раза, а качество взаимодействия увеличится за счет размещения в едином открытом пространстве. Здесь между банкирами буквально нет перегородок, что позволяет коллегам общаться, консультироваться, советоваться, обсуждать решения, не испытывая дефицита информации. Времени на раскачку у них нет. Поэтому весь переезд занял практически одну неделю.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

С начала лета Шувалов серьезно «встряхнул» банк. Начал с команды и оптимизации расходов. Он сразу объявил, что ВЭБ станет более компактным – к концу года не более 1000 человек (т.е. в 2 раза меньше, чем до его прихода). Логика проста – останутся только сверхэффективные и высокопроизводительные, те, кто обладает широким набором компетенций. Те, кто реально сможет приносить пользу в решении задач государства. Внутри ВЭБа иногда этих людей называют «суперэкспертами», имея в виду, что они хорошо разбираются сразу в нескольких сферах. Прямым отражением этого является то, какие новые люди появляются в руководстве ВЭБа – первый зампред Кузовлев с огромным опытом работы в сфере проблемных активов, зам по рискам Мирошниченко с большой практикой в управлении рисками.

Параллельно с этим, ВЭБ стал «резать» различные корпоративные льготы и преференции. Например, ликвидировали служебный автопарк, ведь каждый руководитель вполне может позволить себе ездить на личном автомобиле. Ушли в прошлое дополнительные отпуска, выплаты и др. – все, что принято называть пережитками советской эпохи и от чего современные компании отказались еще в 90-х годах.

Можно ожидать, что ВЭБом оптимизация не ограничится, охватив всю группу компаний. В результате из квазиминистерства Внешэкономбанк должен превратиться в современную инвестиционную организацию, которая будет работать на будущее российской экономики.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Сотрудники отмечают, что пример новых подходов к работе команды дает сам Игорь Шувалов. Во-первых, он сидит вместе со всеми сотрудниками в кабинете за прозрачными стенами, а двери в кабинет открыты – если надо, можно зайти и обсудить любой вопрос, какую бы должность ты не занимал. Более того, председателя часто видят в open space, общающимся с обычными сотрудниками. И это характерно для современных открытых компаний – руководитель всегда погружается в процессы своей команды, чтобы держать руку на пульсе и быть с ними в одном информационном поле.