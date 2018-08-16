2018-08-16T14:21:49+03:00
Политика

Украинские диверсанты планируют отравить воду на Донбассе радиоактивными отходами

А обвинить в экологической катастрофе Киев собирается руководство ДНР
Алексей ИВАНОВ
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Есть основания полагать, что куратором этой операции является Эрик Принс, бывший основатель и владелец частной военной компании BlackwaterЕсть основания полагать, что куратором этой операции является Эрик Принс, бывший основатель и владелец частной военной компании BlackwaterФото: скриншот видео
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Хакерская группировка «Киберберкут» сообщила о планах сил специальных операций ВСУ устроить экологическую катастрофу на Донбассе. По этой информации группа украинских военнослужащих, курируемая американскими наемниками, попытается отравить радиоактивными отходами канал «Северский Донец - Донбасс» - именно отсюда забирает воду непризнанная Донецкая республика.

- Есть основания полагать, что куратором этой операции является Эрик Принс, бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под «чужим флагом» и расстрелом мирных жителей в Ираке, - говорится в сообщении «Киберберкута».

Спецназовцы из Бердичева уже получили контейнер с радиоактивными отходами, утверждают хакеры. Источником ядовитых веществ стал закрытый могильник «Вакуленчук» в Житомирской области.

А обвинить во всем Киев постарается власти ДНР.

- После заражения воды, скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России, - пишет «Киберберкут».

Кстати, подготовка к информационной войне уже началась. Например, официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт обвинила Россию в затоплении угольной шахты, где в советские времена проводились ядерные испытания. Шахта эта как раз находится в районе канала «Северский Донец - Донбасс» и может быть использована для возложения ответственности за ЧП на непризнанные республики.

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