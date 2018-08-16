У Роскачества возникли претензии к школьным ранцам

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-16T14:21:00+03:00

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За две недели до старта учебного года специалисты Роскачества провели масштабную проверку школьных рюкзаков. Эксперты изучили ранцы в ценовой категории от 709 до 12 500 рублей, и оказалось, что подобрать идеальный рюкзак для школьника не так-то просто.

- Родители не всегда могут четко идентифицировать, для каких целей предназначен рюкзак, - говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева. - Городские и туристические рюкзаки часто не подходят школьникам из-за неправильного размера и мягкой спинки. Поэтому родителям необходимо уделить особое внимание изучению этикетки. На ней четко должно быть указано "школьный рюкзак (ранец)" и возраст ребенка, для которого он предназначен.

Всего эксперты оценивали рюкзаки по 92 параметрам — это масса и размеры, материалы и их безопасность, конструкция, и многое другое. Оказалось, что многие ранцы для школьников (особенно, для первоклашек) не подходят. Они либо слишком тяжелые, либо с мягкой сгибаемой спинкой, что может серьезно отразиться на осанке ребёнка.

- Некачественный ранец, который не предназначен для еще не окрепшего организма, может нанести серьезный ущерб здоровью, - уверена Татьяна Буцкая, международный эксперт по детским товарам. - Чтобы "посадить" здоровье ребенка, нужно совсем немного – купить ему плохой школьный ранец. Такое приобретение в первую очередь скажется на спине. А это значит, пострадает костно-мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная система. Из-за искривленной спины возможны сколиоз, защемление нервов, проблемы с кровообращением и дыханием.

А вот насчет качества пошива родители могут не беспокоиться. У большинства закупленных рюкзаков швы оказались достаточно прочными, молнии качественными, а материалы — безопасными и устойчивыми к трению. Правда, эксперты на всякий случай рекомендуют обращать внимание на запах изделия: при сильном запахе лучше отказаться от покупки.

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