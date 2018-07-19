Как выбрать школьную форму: 4 совета от экспертов Роскачества

СЕГОДНЯ 14:24 2018-07-19T15:23:15+03:00

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Родителям школьников вскоре предстоит масштабный шоппинг в преддверии нового учебного года. Не последнее место в списке расходов для учеников занимает и школьная форма. При этом из года в год на рынок попадает множество контрафактной одежды для учебы, которая может причинить серьезный вред детскому здоровью.

- Школьная форма, имеющая в составе более 70 процентов синтетических волокон, например, полиэстера, заведомо не сможет обеспечить минимальные показатели безопасности – то есть, действующего законодательства, - рассказал Максим Протасов, руководитель Роскачества. - Такая форма не будет "дышать", и ребунок будет испытывать дискомфорт. Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет.

Чтобы проверить качество школьной формы, Роскачество проведет анонимные закупки одежды в 27 регионах России. Те товары, которые будут соответствовать требованиям к составу, прочности и гигроскопичности, получат особую отметку – Знак качества, на который потом покупатели смогут ориентироваться при выборе формы. Кроме того, Роскачество подготовило рекомендации для родителей.

Даже если брюки носит самый аккуратный ребенок, их низ достаточно легко может износиться.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как выбрать школьную форму: на что обратить внимание

1. Состав

Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40–60% плюс синтетические волокна. Пугаться синтетики в составе ткани вовсе не стоит, в определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре, а в случае с шерстью не меняет ее основных качеств. Оптимальное соотношение – 70% натуральных и 30% синтетических материалов. Не стоит путать синтетические волокна с искусственными. Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это всем известные полиэстр, эластан и акрил. А вот искусственные волокна (к таким, например, относится вискоза) производят из продуктов натурального происхождения – из целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны к телу. При выборе брюк обращайте внимание на состав не только ткани верха, но и подкладки – лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон.

2. Износостойкость

Даже если брюки носит самый аккуратный ребенок, их низ достаточно легко может износиться. Постоянное соприкосновение с обувью, а в некоторых случаях и с землей приводит к тому, что край затирается и красивое изделие приобретает неряшливый вид. Использование тесьмы, пришитой к краю изделия, помогает если не решить, то по крайней мере отложить эту неизбежную участь. Некоторые покупатели предпочитают приобретать неподшитые брюки и самостоятельно или в ателье подгонять их по нужной длине. В таком случае наличие или отсутствие тесьмы для этой группы потребителей абсолютно неважно, поэтому данный показатель можно рассматривать лишь как дополнительный фактор при выборе школьной формы.

3. Размер и возможность регулировки

Если вы ищете брюки с нестандартным размером талии, советуем обращать внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках. Заметим, что данный совет, скорее всего, будет актуален только для мальчиков младшей школьной группы: все-таки регулировка пояса хотя и помогает скорректировать размер изделия в талии, в некоторых случаях резинка может не слишком эстетично смотреться из-за создания эффекта "пузыря".

4. Отделка

Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний, заканчивая формой пуговиц – фурнитура не должна быть травмоопасной. Кроме того, стоит обратить внимание на швы и аккуратность подкладки: отсутствие торчащих ниток – это первый признак того, что перед вами качественное изделие, а не подделка.