Как меня разводили на электросчетчик

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-16T14:59:04+03:00

Наш корреспондент Наталья Варсегова чуть не попалась на уловки ушлых коммерсантов

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Уведомление с требованием заменить электросчетчик я обнаружила в дверном проеме. Организация со строгим названием «Энергоконтроль» сообщала: «Доводим до вашего сведения, что используемый Вами индивидуальный прибор учета электроэнергии имеет признаки выхода из строя и подлежит замене». Проверяющая – Тарасова Е.В. Телефон такой-то.

Позвонила по указанному номеру. Женщина-оператор попросила назвать адрес.

- Ну разумеется, ваш счетчик пора менять! – воскликнула дама, едва я произнесла номер квартиры.

- А что с ним не так? – спрашиваю.

- У него закончился срок эксплуатации. Он дает неверные показания. Обязательно ставьте новый счетчик. У нас это совсем недорого. Хорошо, что вы позвонили. Я сегодня передам ваш номер телефона проверяющей и она свяжется с вами.

- Тут в уведомлении написано, что проверяющая – Тарасова.

- Евгения, да. Есть у нас такая. Она вам и позвонит.

Евгения набрала меня часа через два и предложила заменить наш старый счетчик на новый – двухтарифный. Всего за 6200 рублей.

- Можем прямо сегодня к вам прийти. Деньги отдадите наличными.

И вот тут я засомневалась. Что-то слишком все шустро и гладко происходит. Когда у нас в стране такое было, чтобы день в день оборудование меняли. Люди, порой, аварийку часами ждут.

- Замена займет минут 10, - тараторила Е.Тарасова. – Потом сами сходите в абонентский отдел и поставите счетчик на учет.

Я попросила дать мне время на раздумье и положила трубку.

На всякий случай, решила позвонить в Мосэнергосбыт, организацию, которая обслуживает все счетчики столицы.

Эта частная лавочка никакого отношения к энергосбыту не имеетФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Назовите ваш лицевой счет, - попросили меня на том конце телефона.

Продиктовала.

- Да, у вашего счетчика закончился срок эксплуатации. Нужно менять на новый.

И далее мне было предложено три варианта счетчиков стоимостью от 2000 рублей. Посоветовавшись с мужем, я выбрала двухтарифный за 3900.

После оператор описала четкий алгоритм действий.

- Сегодня на вашу электронную почту придет счет, вы можете оплатить его в течение двух недель. После поступления денег наш мастер свяжется с вами. Обычно это происходит в срок до 9-ти дней.

Прошла неделя и наш старый счетчик был заменен на новый.

Я спросила мастера о том «Энергоконтроле».

- Эта частная лавочка никакого отношения к энергосбыту не имеет, - ответил он. – Хорошо, что вы догадались нам позвонить. Запомните и другим передайте, что никто, кроме специалистов Мосэнергосбыта, не имеет право пломбировать счетчики. Если бы вы поддались на их уловку, то и за оборудование заплатили бы больше положенного, и потом за пломбирование и постановку на учет еще 1500 рублей отдали бы.

- А как этот Энергоконтроль догадался, что нам нужно счетчик менять?

- Все просто. В Мосэнергосбыте есть график проверок электросчетчиков. Наш специалист осматривает все щитки и оставляет наклейки с требованием заменить счетчик, там где срок эксплуатации закончился. Для людей заинтересованных нет проблем достать график и пройти по следам нашего электрика. Они видят, где требуется замена, и оставляют свои послания прямо в дверях квартир. Ваш случай - наглядный пример.

Надеюсь, что моя история будет поучительной не только для меня, но и для наших читателей. Так уж повелось в наше время, что на любых счетчиках – будь то на свет или на воду – пытаются нажиться сомнительные коммерческие фирмы. Всяк норовит залезть в наш карман. Нам остается лишь быть бдительными и перепроверять любую информацию.