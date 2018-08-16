Рейс задержан, отпуск испорчен: cколько вам должна авиакомпания

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-16T14:50:08+03:00

В России и во всем мире вовремя не вылетают 2-3% рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в июле от опозданий пострадали сотни тысяч пассажиров. Какие компенсации им положены?

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Сезон отпусков на излете, пора подводить первые итоги. Отчеты Росавиации благостны, как песни для детского утренника. Крупные перевозчики («Аэрофлот», S7, «Победа»,«Ютэйр», «Нордавиа») даже в июле, в пик сезона отпусков, задержали меньше 1 процента регулярных рейсов (речь идет об опозданиях на 2 часа и дольше). Есть и отстающие: «Якутия» и «Роял Флайт» умудрились задержать 15% регулярных рейсов.

С курортными чартерами, которые по определению задерживают чаще, тоже все оптимистично. Если и опаздывают то в основном не более чем на 3 часа, а не на полсуток, как это бывало в прошлые годы.

Но даже при таких позитивных цифрах из-за задержек пострадали сотни тысяч пассажиров.

ЦИФРЫ

Задержки в аэропортах:

- 3% чартеров (118 штук)

- менее 1% регулярных рейсов (1552 штук)

пострадали 200 тысяч пассажиров

82 миллиона пассажиров обслужили аэропорты России с января по июль 2018 года

55,2 млн. из них летали внутренними рейсами по стране (на 10% больше, чем год назад)

26,2 млн. - международными рейсами российских и зарубежных авиакомпаний (на 16% больше, чем в прошлом году).

Статистика Росавиации за июль 2018 года.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В России и во всем мире вовремя не вылетают 2-3% рейсов. Но люди в принципе стали больше летать. И абсолютное количество задержанных рейсов и пострадавших пассажиров растет. 2018-й год - рекордный по этим показателям, - объясняет «КП» директор компании AirHelp по Восточной Европе Евгений Лонский. - Этим летом ключевую роль сыграл чемпионат мира по футболу. Дополнительная нагрузка на авиакомпании и аэропорты привела к накладкам. С 12 июня по 25 июля из стран ЕС в Россию (Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города, принимавшие чемпионат) и обратно было выполнено 97 345 рейсов. Из них 12 882 задержаны - больше 10 процентов (учитывались задержки даже на 15 минут - Ред.). И мы еще не учли чартеры из Бразилии и Мексики.

КСТАТИ

Во всем мире перегрузка

Во всем мире рейсы задерживают все чаще. С января по июнь 2018 год задержки коснулись 4,5 миллионов пассажиров - на 40% больше, чем годом раньше. Специалисты главной причиной видят то, что быстро растет число рейсов, не все аэропорты справляются с потоками. Плюс забастовки пилотов, бортпроводников и работников наземных служб - в Европе это обычное дело. Нехватка пилотов и экипажей, как следствие - чрезмерные нагрузки на тех, кто работает. Технические неисправности. От серьезных, когда требуется замена борта, до небольших, вроде неработающего кондиционера. Человеческий фактор: например, заболел кто-то из бортпроводников или пилотов, ему ищут замену. Хотя большая часть опозданий происходит не по вине авиакомпаний - из-за непогоды.

КАК ВЫБИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

ЛЕТИМ ИЗ ЕВРОПЫ

- Лучше всего защищены пассажиры, рейс которых попадает под европейский закон EC 261/2004. Он распространяется на полеты европейских авиакомпаний по всему миру (например, вы летите бортом Airfrance из Москвы в Гавану с пересадкой в Париже), а также на вылеты любых перевозчиков, в том числе российских, из аэропортов ЕС (например, на рейс “Аэрофлота” Париж - Москва), - рассказывает наш эксперт.

В этом случае за задержку более чем на 3 часа, отказ пассажиру в посадке на самолет (из-за овербукинга, например) и отмену вылета полагается компенсация до 600 евро.

Выплаты положены даже в том случае, если перевозчик вроде бы выполнил все, что должен при задержке рейса – накормил, в гостинице разместил, на ближайший борт посадил.

Исключение: если причиной проблем стала забастовка в аэропорту, непогода или теракт.

Только по итогам первого полугодия 2018 года на компенсации по этому закону могут рассчитывать пассажиры 336 рейсов между Россией и Европой, а это 27 700 человек. Если бы все потребовали компенсации, перевозчикам пришлось бы раскошелиться на 10,2 миллиона евро! Но свои права отстаивают лишь 1-2% путешественников.

- Российские авиакомпании не спешат этот закон выполнять, - признает Евгений Лонский. - Ссылаются на то, что работают по российскому законодательству. Хотя, если они выполняют рейсы из ЕС, то должны выполнять и европейские нормы. Когда юристы все раскладывают по полочкам, перевозчики соглашаются и выплачивают компенсации. Но так чтобы делать это легко и быстро - увы, нет. Справедливости ради: так же ведут себя и некоторые зарубежные авиакомпании. Особенно тяжело с лоукостерами. У нас были громкие скандалы с EasyJet. В Норвегии, скажем, суды встали на сторону пассажиров. Норвегия не входит в ЕС, и авиакомпании, как и российские, тоже говорили: а почему мы должны выполнять законы Евросоюза? Но суды несколько раз приняли решение в пользу туристов, был создан прецедент.

ЛЕТИМ ПО РОССИИ

Воздушный кодекс предусматривает штраф в размере 25% МРОТ за каждый час задержки рейса, но не более половины стоимости билета. По факту – лишь 25 рублей за час ожидания (так как МРОТ по пеням и штрафам составляет 100 рублей).

Но! Вдобавок к смешному штрафу можно требовать вполне серьезной компенсации ущерба по Гражданскому кодексу. В том случае, если от опоздания самолета вы пострадали финансово (например, пропал оплаченный день в отеле). А бывает, что авиакомпании сами, добровольно, выплачивают крупные суммы. В декабре 2017 года «Аэрофлот» заплатил компенсации пассажирам шести рейсов, застрявших в «Шереметьево» из-за ненастья: по 5 тысяч рублей тем, кто летел в эконом-классе, и по 10 тысяч - путешествующим бизнес-классом. Хотя вообще ничего были не должны платить. Все компенсации - что по европейским законам, что по российским - положены в случае задержки рейса по вине авиакомпании. Если из-за нелетной погоды, то претензии лишь к небесной канцелярии, у нее ничего не отсудишь.

ЛЕТИМ ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ

Тут можно пользоваться Монреальской конвенцией, к которой недавно присоединилась Россия.

- По Монреальской конвенции компенсации рассчитываются с помощью специальных прав заимствования, или СПЗ. Это искусственная валюта, курс ее определяется по соотношению евро, доллара, йены и фунта, - разъясняет Евгений Лонский. - За задержку рейса, согласно Монреальской конвенции, положена компенсация до 4694 СПЗ, или около 360 тысяч рублей. Это – максимум! Не стоит рассчитывать на такую сумму при каждом опоздании. Надо будет доказать ущерб: вы платили за отель, аренду авто... Значит, и компенсанцию можно требовать на эту сумму.

Монреальская конвенция касается всех международных рейсов. На рейсы по России она не распространяется.

А КАК У НИХ?

Наши путешественники где только не летают! Соотечественников можно встретить на рейсах из Бангкока в Пхукет, из Нью-Йорка в Майами... И тут действуют законы каждой страны. В Азии компенсации минимальны. В США за отмену и задержку рейса компенсация законом не предусмотрена. А вот в Бразилии недавно принят закон, очень похожий на европейский.

КАК ДОБИТЬСЯ ВЫПЛАТ

- собрать максимум документов, подтверждающих, что рейс был отменен или задержан, а вы при этом понесли убытки. Сохраняйте посадочные, так как некоторые компании без них не рассматривают обращение.

- составить письменную претензию к авиакомпании, отправить ее по электронной или обычной почте. Авиакомпания должна ответить в течение месяца. Если перевозчик зарубежный, претензию и все остальные документы надо перевести на английский (либо на “родной” язык компании – французский, испанский и т.д.). Большинство российских пассажиров на этой стадии и сдаются.

- если вам официально отказали, можно жаловаться в государственный орган, отвечающий за гражданскую авиацию в стране вылета. Если летели из России или по России - в Росавиацию.

- если и это не помогло – дело направляется в суд, на родину авиакомпании. Если у зарубежной компании есть представительство в России (список есть на сайте Росавиации favt.ru) можно обратиться в отечественный суд.

- другой путь - обратиться к онлайн-сервисам, специализирующимся на взыскании компенсаций. Это refund.me, airhelp.com, compensair.com. Например, на сайте airhelp.com можно бесплатно проверить, попадает ли ваш рейс под компенсацию, загрузить нужные документы и отправить заявку.

Потом необходимо будет предоставить копии документов: посадочные, паспорт и т. д. Документы отправляются в авиакомпанию, в случае положительного ответа пассажир получает деньги (посредники возьмут свою комиссию, порядка 25%). Почти половину первичных заявок (40-45%) перевозчики отклоняют. Тогда юристы онлайн-сервиса вступают в переписку и добиваются выплат уже в 80-90% случаев. Иногда дело доходит до суда, и там 98% дел решаются в пользу пассажира.

- Авиакомпаниям сложно нам отказать, потому что у нас есть доступ к данным аэропортов о реальных причинах задержек рейсов, юристы составляют грамотные претензии, и часто уже есть случаи выплат по тому же рейсу. Но судебных разбирательств все равно много, - рассказывает Лонский.