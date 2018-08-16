Ольга Васильева: ”Мы должны вновь научить страну читать”

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-16T15:29:21+03:00

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Министр просвещения встретилась с журналистами в “Комсомольской правде” и рассказала о том, по каким предметам она сама получала “двойки”, как будет меняться российская школа, зачем нужно ужесточать требования к усыновителям и почему клавиатура никогда не заменит письмо. Приводим самые интересные цитаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664503" frameborder="0"></iframe> Пресс-конференция министра просвещения РФ в «Комсомольской правде».

Об участии родителей в образовании

“Важно, чтобы мы чувствовали пульс, нерв и отклики с той стороны - что волнует наших родителей. Потому что микроклимат школы, на мой взгляд, должен очень резко измениться, потому что школа должна стать домом, каким она когда-то была для всех. То есть не местом, где ты получаешь определенные навыки, а местом, в которое хочется идти, и ты его признаёшь, любишь, понимаешь… Какая бы там цифровая эпоха не наступала… Я как историк вам говорю: люди не меняются, меняются декорации. А человек остается тем, кем он был всегда. Он плачет, страдает, переживает – так было три тысячи лет назад и так будет спустя три тысячи лет”.

ЦИФРЫ

729 детских садов в 82 регионах будет построено в рамках национального проекта. Расходы: 24,5 млрд. рублей из федерального бюджета ежегодно.

146 школ на 11,6 тысяч учеников построены за последние два года.

Из 2286 победителей олимпиад среди школьников 906 - воспитанники учебных заведений Москвы.

15 золотых медалей, 6 серебряных и 2 бронзовых завоевали российские школьники на международных олимпиадах по физике, химии, биологии, географии в 2018 году.

О лагерях

“Очевидно, что инфраструктура устарела и требует обновления. Что нам удалось сделать достаточно жестко? Ни одни коллеги не смогут участвовать в конкурсах по организации детского отдыха, если они не работали в этом направлении менее 3 лет”.

О приемных семьях

“Отбирать ребенка у родителей можно только в случае угрозы его жизни или здоровью. Нужно делать все возможное, чтобы дети оставались жить и взрослеть в своей кровной семье.

...Мы ужесточим подбор родителей, и здорово ужесточим. Мы выносим предложение о том, чтобы сократить допустимое число детей, которых может усыновить одна семья. Сейчас у нас там до восьми. Но это не семейный детский дом, это другая форма! ...И ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями”.

Министр просвещения пообщалась с журналистами в "Комсомольской правде"Фото: Иван МАКЕЕВ

О колледжах

“Примерно в 1,5 тыс. колледжах (это примерно 36% от общего числа) пройдут демонстрационные экзамены. Да, это сложная процедура, она требует определенных усилий, как подготовительных, так и самих участников экзамена, экспертов, которые оценивают мастерство выпускника. Тем не менее, это реальная возможность представить себя как специалиста в той или иной профессии… На сегодняшний день у нас 82 специальности, по которым эти демонстрационные экзамены могут уже проходить”.

О развитии личности

“Оказалось, что наши дети не очень хотят работать в команде. Не очень хотят радоваться успехам друга или соученика. Одна из целей национального проекта «Образование» - воспитание гармонично развитой личности на основе наших культурных традиций”.

Про функциональное чтение

“Мы первые по исследованиям PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - Ред.). Это международные исследования по мониторингу читательской грамотности детей, которые заканчивают 4-й класс. В ходе исследования PIRLS 4-классники должны найти информацию, сформулировать выводы, уметь интерпретировать и обобщать информацию. ...Мы на первом месте, у нас 581 балл. Следом за нами идет Сингапур (576), Гонконг (569), Ирландия (567), Финляндия (566). Как правило, и Сингапур, и Гонконг, и Финляндия всегда ставятся в пример российской системе образования.

...В 86-м году мы были первыми по функциональному чтению в мире. ...Прошло 30 лет. Сейчас у нас, по одним оценкам, 36-е место, по другим – 34-е. (Имеются ввиду результаты исследования PISA - Progress in International Reading Literacy Study. Это тестирование 15-летних школьников, которое включает вопросы по математике, чтению и естественно-научным дисциплинам - Ред.).

В 4-м классе мы читаем прекрасно, в 9-м классе мы не читаем уже никак. Это проблема не сегодняшнего дня, эта проблема была и в советской школе. ...У нас есть все основания вернуться к этому успеху и начать возрождать потерянные за 30 лет навыки. ...Мы должны вновь научить страну читать. В первую очередь, наших школьников”.

Ольга Васильева ответила на вопросы журналистовФото: Иван МАКЕЕВ

Про изучение физиологии

“Нельзя ничего делать без опоры на науку. Поэтому в рамках проекта “Образование” у нас заложены большие возможности для научных исследований именно в области детской физиологии, нейрофизиологии, психологии”.

О клавиатуре и письме

“Я никогда не говорила и не скажу о том, что мы пытаемся заменить письмо клавиатурой. Кто-то написал когда-то, общественность родительская подхватила и начала очень живо обсуждать. Не заменит клавиатура письмо! Это дичь! Финляндия, которая пошла по этому пути, в прошлом году уже вновь вернулась, уже законодательно, к мелкой моторике, прекрасно понимая, что без мелкой моторики развитие малыша вряд ли возможно. Поэтому мифы творить не надо”.

О школьной форме

“Я не думаю, что единая школьная форма возможна и необходима сейчас. У нас каждая школа имеет [право вводить] свою форму. У нас практически не осталось школ, которые этой формы не имеют. ...Согласна, школьная форма не должна быть очень высокой по цене”.

О переходе на другую систему оценок

“Пятибалльная система существует у нас 75 лет. ...Она традиционна не только для нашей страны, но и для ряда европейских стран. Все, что мы имеем на сегодняшний день в рамках процентов, в рамках показателей ЕГЭ, оно очень легко переводится в ту самую пятибалльную систему, которая для нас очевидна. ...Вряд ли возможен и необходим переход от пятибалльной системы”.

Министр просвещения рассказала как будет меняться школаФото: Иван МАКЕЕВ

ДИАЛОГ В СТУДИИ РАДИО “КП”

Ведущий:

- Какой у вас в школе был любимый предмет?

Ольга Васильева:

- История и литература.

- А нелюбимый?

- Физика.

- Вы хотя бы раз в жизни получали двойку или незачет?

- И не раз, много раз. По физике… В школе я получала двойки, а вот незачеты и плохие оценки в институте я не получала.

- Вы сами пробовали писать ЕГЭ?

- Да, конечно. По истории. С самого начала, как только он начал вводиться. Тогда мы с коллегами еще в стенах Российской академии наук этим делом пытались заниматься. Первые годы там были очень сложные задания. Потому что ответы были очень расплывчатые, можно было плюс туда, плюс-минус туда.

- Сколько баллов набрали?

- Не очень много. Потому что мы пытались найти правильные ответы, а ответов там было несколько, как выяснилось позже.

- У вас есть личные аккаунты в соцсетях?

- Нет.

- Какой у вас телефон? Смартфон или кнопочный?

- Смартфон.

- Что вас не устраивает в современной российской школе?

- Меня не устраивает климат школьный.

- Вы имеете в виду отношения?

- Конечно.

(О том, как надо менять микроклимат в школе, министр подробно говорила на встрече с журналистами - Ред.)

- Произошло разделение министерства образования и науки. Где прошла линия раздела? Что теперь с ЕГЭ? Получается, что ЕГЭ занимаетесь вы, но при этом отбираете людей, абитуриентов, и передаете их в другое ведомство. Как к этому относятся вузы, например?

- Для страны такое разделение естественно, я сама была всегда за то, чтобы в одном ведомстве не было таких глобальных направлений, как общее образование, СПО (среднее профобразование - Ред.), наука и высшее образование. У нас в советской истории, если вы помните, было министерство просвещения, которое занималось только школами. У нас было министерство высшего образования, оно занималось вузами с СПО. И у нас был комитет по науке и технике, который занимался наукой. Мы готовим наших детей для поступления в вуз. Естественно, что я об этом тоже постоянно говорю, что ЕГЭ это венец всего того, что мы, как принято говорить, проходили в школе. А вуз как следующая ступень образования. Вуз определяет баллы для поступления. Это вдумчивая история, и водораздела, о котором вы сказали, не произошло.

- В положении о министерстве просвещения, которое недавно было опубликовано, отсутствует что-либо о духовно-нравственном воспитании. Школа должна этим заниматься?

- Образование – это обучение и воспитание. ...Одно от другого нельзя, во-первых, оторвать, во-вторых, нельзя себе представить.

- В Израиле минпросвещения отменило домашние задания в школах. Может, и нам пора?

- Я думаю, что отменять задания не стоит. У нас в первом классе и так их нет – это родители прекрасно знают. А дальше обязательно должно быть домашнее задание. Как без него? Оно закрепляет все те знания, которые получены в классе. И потом, любое выполнение домашнего задания мобилизует. ...Единственное, что я соглашусь с родителями, которые обращаются ко мне и при встречах, и просто письменно, что перегруз [детей домашними заданиями] какой-то сумасшедший идет. ...Конечно, тут надо разбираться. ...Я не очень понимаю, как можно делать домашнее задание по нескольку часов. Опять же, возвращаемся к тому, с чего начали. Почему ребенок так долго делает домашнее задание? Да потому, что он не может прочитать, что там задано. Он не может пересказать параграф. Он, бедненький, сидит и пытается выучить его наизусть. Ведь опять же, мы ушли от самого важного - от того, как нам учить, чему учить.

- А еще дети очень сильно отвлекаются на компьютеры, смартфоны, на соцсети, игры. Как контролировать ребенка, чтобы он не отвлекался?

- Вот французы оказались способными. ...Недавно закон о запрете гаджетов в школе у них был принят. Я считаю, что не стоит отвлекаться на уроках, телефоны должны лежать отдельно.

- Закон, подобный французскому, может появиться в России?

- Думаю, конечно, может.

Подготовил Андрей РЯБЦЕВ