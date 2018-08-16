Генерал Никандров встретил приговор в гламурном поло

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-16T17:37:06+03:00

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Когда происходит сращивание чиновников с криминалом - ужас. А вот когда подкупается следствие, бандиты становятся фактически неприкасаемыми: вместо преступников за решеткой может оказаться любой, кто перейдет им дорогу. Еще два года назад никто даже представить не мог, что ряд начальников столичного главка СК России могут иметь какое-то отношение к взятке за освобождение криминальных элементов. Но сотрудникам ФСБ России удалось это выявить.

Отметим, что бывший замначальник столичного главка СК России генерал-майор Денис Никандров полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, поэтому дело рассматривалось без исследования доказательств. Делать из суда над генералом СК шоу - значит нанести удар по авторитету всей правоохранительной системы.

Хотя сама история довольно прозаична. Группировка криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) вымогала 8 миллионов рублей за оформление ресторана «Element» на Рочдельской улице у столичного ресторатора Ким в пользу дизайнера Мисиковой. Ким защищал адвокат Эдуард Буданцев. В один прекрасный день юрист столкнулся у ресторана с вооруженными бандитами, и из наградного пистолета застрелил двух рейдеров Калашова, еще 8 ранил (в последствии с Буданцева сняли все обвинения в суде - в целях самообороны он имел право «причинить любой вред» вооруженным нападавшим). Но после перестрелки все могло пойти не так. Руководитель ГСУ по Москве Александр Дрыманов, начальник управления СКР по Центральному округу столицы Алексей Крамаренко, руководитель главного управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и начальник УСБ комитета Александр Ламонов запросили с Шакро миллион долларов. За эту сумму они обещали переквалифицировать обвинение на более мягкое, и последующее освобождение подручного Шакро Молодого по кличке Итальянец. И если бы тогда в дело не вмешалось ФСБ в перестрелке обвинили бы Буданцева, а Итальянца выпустили бы на свободу.

Почти все фигуранты этого дела уже получили сроки. Итальянец получил 8 лет, а Шакро Молодой - 9. Максименко приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 165 миллионов рублей. Ламонову назначено 5 лет колонии со штрафом в 32 миллиона рублей.

"Приговорить Никандрова к наказанию в виде 5,5 лет в колонии строгого режима без штрафа, лишить права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Лишить Никандрова звания генерал-майора юстиции", — сказал в четверг 16 августа судья Мосгорсуда.

Никандров принял приговор с улыбкой: с него не взяли, как того просил прокурор штраф в 65 миллионов рублей. Впрочем улыбка в этот день вообще не сходила с лица подсудимого. Не от того, что ему было смешно или весело: он как бы извинялся перед своими бывшими коллегами за доставленные неудобства. Со стороны казалось, что этого интеллигентного человека в очках вообще с кем-то перепутали, и случайно заключили за решетку. Этот диссонанс дополняла одежда Никандрова. Он пришел на приговор в эксклюзивном поло от известного французского модельера Pierre Balmain, цены на подобные начинаются от 30 000 рублей.

Тяга фигурантов к престижным вещам прослеживается в этом деле красной нитью.

"Я зашел в кабинет Дрыманова, - он пригласил в комнату отдыха. На диване стоял темный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы "Боско" и стал в него перекладывать пачки долларов. Дрыманов попросил меня выйти в кабинет с тем, чтобы предотвратить проход в комнату отдыха "непрошенных гостей", которые могли помешать. Затем он вышел из комнаты отдыха и передал мне мешок "Боско", наполненный денежными купюрами, и прошептал: "Здесь 200 тысяч". Я понял, что в мешке 200 тысяч долларов США. Я поинтересовался у Дрыманова, кто еще в доле. Он ответил, что Крамаренко уже получил, а оставшиеся деньги поделены между мной, Максименко, Смычковским и им самим", - такие показания Никандров дал против своего руководителя Дрыманова.

Пока пока Дрыманов все отрицает. Если докажут его вину: генералу грозит до 15 лет и штраф 70-кратный от суммы взятки.

Адвокаты Никандрова остались недовольны приговором. Они заявили, что добиваясь переквалификации наказания Итальянцу, так как Никандров просто выполнял приказ Дрыманова.

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