2018-08-16T17:57:55+03:00
Экономика

Центральный банк выпустил памятную монету с Владимиром Высоцким

В конце лета она появится в продаже
Софья РУЧКО
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Монета номиналом 2 рубля «Поэт, актер В.С. Высоцкий» дополняет серию «Выдающиеся личности России». ФОТО ЦБМонета номиналом 2 рубля «Поэт, актер В.С. Высоцкий» дополняет серию «Выдающиеся личности России». ФОТО ЦБ
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ЦБ выпустил монету к юбилею Владимира Высоцкого. В этом году барду должно было исполнится 80 лет.

На монете изображен Высоцкий с гитарой, слева — меч, справа указаны годы жизни.

Номинал монеты — 2 рубля. Конечно, продаваться она будет дороже, хотя и является платежным средством. Покупают ее коллекционеры, почитатели творчества певца и инвесторы (со временем памятные монеты, особенно те, что выпущены ограниченным тиражом, дорожают).

Сейчас Центральный банк получает заявки от банков на покупку монет с Высоцким. В конце августа кредитные организации начнут их продавать людям. Цену на "денежный сувенир" определяют банки.

В январе ЦБ уже выпускал монету к юбилею Высоцкого, только номиналом в 25 руб. Купить ее можно было примерно за 5 тыс. руб. Сейчас найти ее в банках уже сложно. Можно приобрести с рук, но цена будет на пару тысяч выше.

Монета с Высоцким выходит в серии «Выдающиеся личности России». Здесь выпускались деньги с изображением Чайковского, Немировича-Данченко, Струве, Крылова и др.

Почему Высоцкий? Потому что он до сих пор популярен. По недавнему опросу ВЦИОМ, треть людей считают его кумиром ХХ века.

Также ЦБ объявил о выпуске монеты, посвященной Росреестру с изображением эмблемы ведомства. Ее номинал 1 руб. А еще вышла монета в серии «На страже Отечества» номиналом 3 руб., посвященная войне 1812 года. Все монеты изготовлены из серебра.

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