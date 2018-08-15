Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа» и освободить пастора Брансона

15 Авг. 23:58 2018-08-16T00:12:47+03:00

Вице-президент США сообщил, что глава Белого дома намерен добиться возвращения домой всех американцев, томящихся в заключении за рубежом

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Вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение» главы Белого дома Дональда Трампа и освободить американского пастора Эндрю Брансона.

«Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции, и справедливость требует, чтобы его освободили», - написал Пенс на своей странице в Twitter.

Он добавил, что «Турции не стоит испытывать терпение президента Трампа», который намерен «добиться возвращения домой в Соединенные Штаты всех американцев, незаконно заключенных на чужбине».

«Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не окажется на свободе и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США. Каждый американец должен молиться за пастора Эндрю Брансона и его жену Норин, пока этот благочестивый человек не вернется домой», - говорится в сообщении Пенса.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, 1 августа, США объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

А в среду, 15 августа, стало известно, что Анкара в несколько раз увеличила размер пошлин на ввоз в страну 22 видов товаров, произведенных Соединенными Штатами.