2018-08-16T20:22:21+03:00
Звезды

Анджелина Джоли в ярости: Брэд Питт одержал новую победу в битве за детей

Актер добился права видеться с наследниками через день
Ирина СУХАНОВА
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Адвокаты Джоли и Питта уже почти два года ведут упорную борьбу в суде, добиваясь развода самой знаменитой звездной пары Голливуда.Адвокаты Джоли и Питта уже почти два года ведут упорную борьбу в суде, добиваясь развода самой знаменитой звездной пары Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокаты Джоли и Питта уже почти два года ведут упорную борьбу в суде, добиваясь развода самой знаменитой звездной пары Голливуда. Главный камень преткновения — опека над детьми: Брэд и Анджелина никак не могут поделить шестерых наследников. Джоли мечтает воспитывать их в одиночку, без участия экс-супруга, но ее желаниям не суждено сбыться. На днях юристы Питта одержали важную победу: актеру разрешили гораздо чаще видеться с детьми.

Согласно очередному решению суда, Анджелина обязана позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день. Брэд сможет видеться с ними как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от обучения. Как сообщает источник американского портала Blast, окончательная судьба детей Джоли и Питта будет решена уже совсем скоро. Очередное заседание суда по делу об опеке состоится 21 августа.

По словам инсайдеров, узнав о решении суда, Джоли впала в ярость. Теперь актриса пытается воздействовать на отпрысков, добиваясь того, чтобы дети сами отказались видеться с отцом. Брэд же и его юристы добиваются равной опеки 50 на 50 — чтобы дети могли проводить и с матерью, и с отцом одинаковое количество времени.

Джоли мечтает воспитывать детей в одиночку, без участия экс-супруга. Фото: EAST NEWS

Джоли мечтает воспитывать детей в одиночку, без участия экс-супруга.Фото: EAST NEWS

Анджелина Джоли подала документы на расторжение брака в сентябре 2016 года. Все это время основная опека над шестью наследниками пары принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними. Однако в начале лета суд Лос-Анджелеса предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут лишить опеки. В этом случае детей передадут Брэду Питту. Суд также обязал Анджелину предоставить Брэду номера мобильных телефонов всех детей – и актер может звонить им в любое время и разговаривать столько, сколько пожелает. Джоли запрещено читать текстовые сообщения детей, адресованные отцу, и контролировать их переписку.

Напомним, у 43-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен. С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей. Актриса сделала исключение только для продолжения фильма «Малифисента»: съемки второй части сказочной истории прошли этим летом в Лондоне. Все это время дети жили вместе с Джоли в Англии.

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