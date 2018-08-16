Врачи пересадили 21-летней девушке лицо, после того, как она уничтожила свое собственное.

СЕГОДНЯ 21:08 2018-08-16T21:11:03+03:00

Кэти в марте 2015 года после первой операции по пересадке нового лица и в августе 2018 года.

Изменить размер текста: A A

Кэти была очень привлекательной девушкой. Она училась в выпускном классе, когда в жизни началась череда неприятностей. Хирурги сделали ей неудачную операцию по поводу аппендицита, это привело к осложнениям и девушке снова пришлось ложиться на операционный стол, на этот раз ей удалили желчный пузырь. Вроде бы ерунда. Но через пару месяцев директор школы уволил маму Кэти - она преподавала в той же школе, где училась ее дочь. А 25 марта 2017 года Кэти нашла в телефоне своего парня любовное послание другой девушки. Мир, который по мнению Кэти и до этого вел себя довольно враждебно по отношению к ней, рухнул. Она в шоковом состоянии отправилась к своему старшему брату Роберту. Пока тот перезванивал матери, чтобы узнать что случилось, Кэти взяла охотничье ружье Роберта, зашла в ванную и выстрелила себе в голову...

Врачам удалось спасти жизнь девушки, но лицо ее было полностью уничтожено. Выстрел разворотил центральную часть лица от подбородка до верхней части лба: не стало носа, рта, верхней и нижней челюсти... От лица остались только глаза, но и они были сильно повреждены. Врачи закрыли открытые раны лоскутами кожи с живота и бедра девушки, но ее лицо было обезображено. В одночасье она из красавицы превратилась в чудовище. Родные потратили невероятное количество усилий, чтобы вернуть Кэти желание жить. Но минутная слабость, когда смерть показалась ей привлекательнее жизни, дорого обошлась девушке. Дело не только в утраченной внешности, она потеряла возможность полноценно дышать, говорить, есть и даже моргать глазами, что причиняет огромные неудобства. За три года бедняжка перенесла два десятка различных подготовительных хирургических операций: врачи вживили ей нижнюю челюсть из титана, использовали ахиллово сухожилие, чтобы реконструировать подбородок и нижнюю губу, воссоздали носовой ход, закрыли черепным имплантом открытую часть мозга...

Сделать девушке новое лицо взялись хирурги Кливлендской клиники, которая является одним из самых передовых научных медицинских центров США. Именно здесь в 2008 году была проведена первая в истории Америки пересадка лица. Однако операции такого объема, когда нужно было пересадить 100 процентов тканей лица, нигде еще не проводилось. Кэти поставили в лист ожидания в марте 2016 года. Спустя год для нее нашли донора. Им оказалась 31-летняя жительница Кливленда Андреа Шнейдер, она скончалась от передозировки наркотиков.

Андреа Шнейдер, донор лица, скончалась от передозировки.

В мае 2017 года команда из 11 высококлассных хирургов за 31 час провела сложнейшую трансплантацию, которая включала пересадку не только всей кожи лица, нервов и мышц, но так же верхних и нижних челюстей и зубов и части лицевых костей.

Однако публично медики сообщили об уникальной операции только спустя 15 месяцев, когда стало очевидно, что все прошло успешно и новое лицо прижилось. Кэти не только, наконец, обрела внешность. Она стала значительно лучше говорить, получила возможность самостоятельно кушать и потихоньку учится управлять своим новым лицом.

- На лице Кэти уже появляются разные эмоции, например она начинает улыбаться и мы ожидаем значительного прогресса в этой области, - говорит лечащий врач доктор Гастман. - Это будет не безжизненная маска, а полноценное лицо. Пусть и не такое красивое, как у нее было раньше.

Врачи отмечают, что заметно улучшилось психологическое состояние пациентки, которая очень сильно переживала из-за своей внешности. Они рассчитывают, что со временем девушка вернется к обычной жизни и найдет свое место в обществе.