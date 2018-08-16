Приключения москвича в России: Что нам мешает развивать туризм

СЕГОДНЯ 21:50 2018-08-16T21:50:42+03:00

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В разгар туристического сезона хороших новостей все меньше. Туроператоры продолжают банкротиться и сворачивать свою деятельность. Вот только несколько примеров: DSBW Tour - в состоянии банкротства, «Матрёшка тур», «Аврора БГ», «Интревэл Столешники», «Радуга Трэвел» - приказали долго жить. Даже «Натали Турс» остановило свою работу, обещая вернуться в дело к 1 октября. Однако более 500 туристов, застрявших в Испании и Турции, наводят на мысль о несбыточности этих обещаний.

Выросло число туристов, выехавших за границу в первом полугодии 2018 года (на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), но это не спасает положение. Повышение спроса на раннее бронирование было воспринято туроператорами как конец кризиса, однако люди просто спешили раскупать туры, пока курс доллара немного понизился. Теперь будет спад турпотока, в то время как на рынке – уже избыток чартерных рейсов. Поэтому возможна новая волна банкротств туроператоров: прилично потратились на заказ излишнего количества самолётов с отелями - и прогадали. В общем, путешествовать по миру становится все проблематичнее. А что же наша, российская альтернатива с внутренним туризмом?

В США, например, в этом году 92% опрошенных респондентов объявили о желании отдохнуть в своей стране. У нас же люди все меньше путешествуют за границу, скорее, в силу экономических причин, а не из-за желания отдыхать на родине. Так неужели в России с её прекрасной и уникальной природой, множеством различных климатических зон нельзя создать условия для естественного развития внутреннего туризма?

Туристы фотографируются у часовни в горах в окрестностях Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим летом я и сам отправился в путешествие по стране за рулем автомобиля, назвав свой тур «Реальная Россия». И всем политикам рекомендую. А то из окон кабинетов в пределах садового все видится иначе. Там своя реальность. А так - едешь по стране и видишь, что люди везде (особенно за пределами крупных городов) рады принимать в гости, гордятся своими краями, но, к сожалению, не видят поддержки от властей.

Чем дальше от Москвы – тем становится интереснее. Полностью перестроенный Саранск, аккуратная Тюмень с горячими источниками, недалеко от которой есть древний Тобольск с богатой историей. Шерегеш в Кемеровской области, который принимает более миллиона (!) человек в год... Ещё дальше на восток – республика Алтай. Край, который не нуждается в изобретении какого-то уникального бренда и позиционирования. У Алтая всё это есть. Своё родное, исторически сложившееся. Горный Алтай идеален, например, для развития тематического экотуризма, оздоровительного, экскурсионного. В общем, необходимо всячески сохранить уникальность республики, а не наоборот. А нынешний маркетинг, почему-то – сплошные попытки превратить эти места во вторую Турцию с массой отелей «всё включено», где люди спят, пьют, едят и загорают. В итоге большинство едет на Алтай с такой же целью, как и в Турцию: отключиться от рабочих будней, возможно с перспективой, что обычный тур перерастёт в алкотур.

Еще одна интереснейшая точка остановки на моем пути – Байкал, который, пожалуй, является одним из главных туристических брендов страны. Но туризм здесь не развивается, а загибается. Те, кто пытается что-то организовать, вынуждены выживать вопреки политике местных властей. Да и федералы не сильно помогают: былые потуги развивать особую экономическую зону «Ворота Байкала», провалены. Долгое время ОЭЗ пытались развивать в местечке Большое Голоустное, куда и дорог-то почти нет. Потратили в течение 8 лет 108 млн. рублей. За эти деньги и годы чиновники узнали только то, что место совсем неподходящее для будущего туристического кластера. И все скукожилось до ОЭЗ на базе уже существующего горнолыжного курорта «Гора Соболиная». До сих пор здесь только 6 резидентов. То есть прогресс почти нулевой.

«Воротоа Байкала» - просто хрестоматийный пример того, как государство развивает туризм. Деньги текут рекой, годы идут, довольны лишь чиновники. Даже Минэкономразвития признавал эту ОЭЗ одной из самых неэффективных. Поэтому надежды только на малых предпринимателей, которые готовы работать сами и не ждут манны небесной. Особенно на местных, которые хорошо знают свой регион, а не наблюдали его только из окна вертолёта, и что самое главное – любят землю, на которой живут. Достаточно им дать небольшой импульс, показать возможности – и вот тогда ситуация преобразится. Пока же они получают лишь палки в колеса.

Окружающие озеро Байкал национальные парки - территория, где нельзя вести капитальное строительство и вырубать деревья. Во многих местах вокруг Байкала даже очистные сооружения поставить нельзя. Странная выходит какая-то забота об экологии. Байкал как раз и страдает от того, что многие населённые пункты, расположенные вдоль притоков озера (Слюдянка, Листвянка), не имеют собственных очистных сооружений. А если и имеют, то толку от них почти нет. Даже очищенные воды Северобайкальска, по оценке Лимнологического института СО РАН, выдают 20-21 микрограмма фосфатов в литре воды. Все потоки канализаций устремляются в озеро, постепенно убивая его. А ведь проблема очистных сооружений – куда проще, чем проблема Байкальского ЦБК: постройка новых сооружений не отнимет рабочие места, как закрытие ЦБК.

Местные же предприниматели одной из главных проблем называют отсутствие подходящего законодательства. Нынешнее – лишь загоняет их в угол. Эта проблема, кстати, актуальна и для других регионов вроде того же Алтая с потенциалом развития сельского туризма. В развитых европейских странах агротуризм находится на втором месте по популярности после пляжного и дает около 20–30% дохода туриндустрии.

На берегу озера Байкал.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию с российским агротуризмом хорошо иллюстрирует все тот же Байкал. Вдоль берега здесь располагаются фермерские хозяйства, которые готовы и хотят принимать гостей. Для многих летний поток туристов – это единственный способ выжить, поскольку сельское хозяйство без туристов в регионе оказывается совершенно нерентабельным. Люди жалуются, что по большому счету просто некуда девать собственные фермерские говядину и молоко. Местным жителям они не нужны: продукты от крупных производителей в магазинах, хоть и хуже по качеству, зато дешевле. А продавать дёшево фермерскую продукцию не получается: тогда даже расходы на содержание животных не отбиваются. Вся надежда на платёжеспособных туристов. Но их принимать нельзя. Сдача комнат в аренду в рамках фермерского хозяйства по определению является незаконной предпринимательской деятельностью, которая тут же привлекает прокуратуру. У людей есть желание работать и платить налоги. Но из-за устаревшей законодательной базы - это вне закона. Вот так власти убивают малый бизнес - основу развития туризма.

Изредка бывает, что местные чиновники пытаются как-то облегчить жизнь предпринимателям. Например, в Рязанской области предприниматель может получить так называемые «зелёные бумаги». Это что-то вроде гарантийного письма, с которым инстанции не будут чинить препятствия, а помощники губернатора постоянно интересуются, всё ли в порядке, и нужна ли ещё какая-то помощь. Согласитесь, немного странно выдавать за привилегию просто качественную работу.

Вся поддержка, которая оказывается малым предпринимателям в сфере туризма в России – по сути, костыли для хромого, которые весьма посредственно компенсируют ущербность законодательной базы и отсутствие полноценных программ развития туристической отрасли в нашей стране. Формально-то у нас есть даже Стратегия развития внутреннего туризма, принятая в 2014 году и рассчитанная до 2020 года. Но все давно сто раз поменялось: пришел кризис, отрасль трясет, а ту самую стратегию до сих пор не додумались, как минимум, привести в согласование с другими федеральными и региональными программами, например, по дорожному строительству. Взять ту же дорогу в Большое Голоустное, где должны были располагаться «Ворота Байкала»: её начали делать только в 2018 году, когда про развитие ОЭЗ в этом районе уже все и позабыли. Такое ощущение, что единственная задача – освоить выделенные деньги, а результат не важен.

Законодательство туристической отрасли срочно нужно приводить в порядок. Просто дайте людям возможность легально работать! А инициативы по присвоению всем подряд отельных звёзд – лишняя бюрократия, осложняющая предоставление туристических услуг. США вообще без звёзд на отелях прекрасно обходятся, Booking.com и Tripadvisor с оценкой мест проживания справляются куда лучше. И без чиновников.