Любовь не в том районе

СЕГОДНЯ 01:13 2018-08-17T01:14:09+03:00

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Ты взрослая, он взрослый. Вы уже знаете, что не надо никому ничего доказывать, знаете, как правильно ругаться и мириться. У вас союз двух взрослых душ и двух все еще страстных сердец. Казалось бы, ничто не может вам помешать провести жизнь обнявшись…

ГЕОГРАФИЯ

Говорят, что для любви нет преград, нет городов, нет стран. Рай в шалаше, был бы милый рядом. В 18 лет и даже в 25 - тысячу раз да. Но вот представь: ты, впахивая и стараясь, наконец-то

построила себе гнездо в том районе (а может быть, и в том городе, в том селе), в котором всегда мечтала. Сделала в гнезде ремонт, такой, какой всегда мечтала. Организовала свою жизнь так, чтобы до работы не больше 20 минут, чтобы с подругами можно было, чуть что, встретиться у фонтана в парке, чтобы родители недалеко, чтобы у ребенка школа хорошая, а до нее пешком, и рисование, и поликлиника рядом нормальная…

И тут появляется он. А у него все в точности так же, только на другом конце города (страны, света). И он говорит: переезжай ко мне. А ты рыдаешь. Потому что, да, женщина всегда следует за мужчиной. И да, это всего лишь квартира, всего лишь школа, а он - семья и будущее… Но как же это тяжело - быть взрослым и бросить все, что построил, все, что удобно.

Что дальше?

Допустим, ты все бросишь, ты совершишь подвиг, переедешь и начнешь жизнь заново… и будешь ненавидеть любимого каждый божий день за то, что совершила подвиг и теперь тебе неудобно. Или он переедет на твой полюс, и все ему там будет не так, все хуже, чем на его полюсе.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИВЫЧКИ

Когда тебе 20 лет, у тебя все впереди. А в 40 ты уже сложился.

Она привыкла одеваться в красивые вещи, ходить по дорогим магазинам, иногда завтракать в кафе, часто ужинать в ресторане, ездит в отели на море.

И вдруг является он - одет подчеркнуто просто, новые ботинки покупает, только когда старые рассыпались, за едой ходит в обычный супермаркет.

Что дальше?

Ей не захочется расставаться со своим комфортом (чем старше, тем сложнее). Она постарается его в этот комфорт тоже погрузить, а он почувствует себя при этом вольным мустангом, которого поставили в стойло поближе к овсу. Он, возможно, захочет быть мужиком и обеспечивать ей все, к чему она привыкла, но в этом случае ему явно придется менять свою научную деятельность или фриланс-работу, жить не так свободно.

БУДУЩИЕ ДЕТИ

У него уже есть ребенок, но он хочет еще одного - от нее, от самой любимой, и хочет именно теперь, когда всего добился, когда у него есть понимание родительства и есть время учить сына играть в бадминтон.

А она только оклемалась от детей. У нее уже есть один (а то и два). Она только-только пришла в форму, стала стройной, получает удовольствие от свободы, потому что детей наконец-то можно оставить одних и сходить в кино. Наконец-то

она может не ходить на родительские собрания и не жить от простуды до ветрянки. И что, все заново?

Что дальше?

Он уйдет искать ту, которая подарит ему возможность быть отцом, потому что это его желание очень сильное. Или он останется, но будет страдать, потому что сильное желание так и будет жить в нем. А она… может быть, она снова решится через не хочу. Но опять же - кому нужен твой подвиг, если ты совершаешь его из страха потерять мужчину?

ДАЛЕЕ ПО СПИСКУ

Еще может быть темперамент. В 20 лет он у всех примерно одинаковый. А вот после 35 - 40 уже все по-разному. Кому-то надоели уже эти «хлопоты», а у кого-то только чакры пооткрывались!

Еще взрослым все может испортить ревность. В 20 лет ревность - это очень круто, ревнует - значит, любит. А вот в 40 уже понятно, что раз ревнует, значит, набит комплексами, как рождественский гусь - яблоками, что не уверен в себе и ничто его не успокоит. Или ее.

Еще бывает, что все могут подпортить друзья. Вот не сошелся он с твоими друзьями или ты не сошлась с его друзьями. Что он выберет - тебя или компанию много лет самых близких людей? Как бы тут не произошло, как у папы Дяди Федора из «Простоквашино»: «С мамой я уже давно знаком, а этого кота первый раз вижу».

А еще бывает такое странное чувство - «не мое». И такое чувство может возникнуть только в зрелом возрасте. Потому что только тогда ты уже знаешь, какой ты, что твое и кто твой. Объяснить это чувство невозможно. Это такие звоночки, когда человек, с которым у вас уютный быт, прекрасный секс и похожие интересы, вызывает вдруг отторжение. И ты вдруг понимаешь - не мое.

Понять, твое или не твое, очень просто - попробуй посмотреть на себя. Рядом с этим человеком ты - это ты или ты не ты? Если ты - ты, если не стараешься изображать кого-то, если не боишься высказать, что не нравится, если не ломаешь себя до хруста костей, а балдеешь от жизни и расцветаешь, то все в порядке.