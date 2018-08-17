15 простых вопросов, которые покажут, есть ли у вас проблемы с памятью

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-17T14:42:00+03:00

А также новые исследования, что на самом деле вредно и полезно для активности мозга и почему для памяти полезен секс и возбуждающие танцы

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Иди своей дорогой и не забывай про секс

Американский доктор психологии и исследователь когнитивных способностей человека Терри Хорн считает, что уровень интеллекта не столько заложен генетически, сколько все же формируется под влиянием образа жизни. То есть наши мозги - в наших руках! Ученый назвал три простых «плюса» и три «минуса» для развития наших умственных способностей.

Итак, плюсы:

1. Общение с оптимистами.

2. Любознательность.

3. Регулярный секс.

Минусы:

1. Чрезмерное увлечение диетами.

2. Ежедневный просмотр неинтеллектуальных сериалов.

3. Постоянное общение с нытиками и неудачниками.

А вот канадские психологи советуют, чтобы усилить свой интеллект, не стоит равняться на слишком целеустремленных людей. Ведь желание любой ценой взять вершину, которая ему не по зубам, выматывает человека, ослабляет и в итоге притупляет разум. «Есть двери, которые просто не открываются. Абсолютных лидеров с безграничными возможностями среди людей - меньше 1%. Надо признать это и идти своим путем. Вы в любом добьетесь лучших результатов, если будете в своей зоне комфорта, а не в погоне за эфемерным успехом, отнимающим силы», - уверен психоаналитик из Торонто Майкл Дюбуа.

Поумнеть поможет танго

Английские психиатры считают танец отличным терапевтическим средством от «синдрома умственного выгорания». Защищаясь от ежедневных стрессов, мы как бы приобретаем «панцирь из скованных мышц». А в танце освобождаемся от него. К тому же ритмичные движения под музыку усиливают мозговое кровообращение и выброс гормона удовольствия - окситоцина, который участвует в производстве клеток мозга - нейронов.

Кстати, самым полезным для женщин медики признали танец живота. Помимо тренировки пресса, он снимает тревожность, стимулирует выброс женских гормонов.

Мужчинам же было бы очень здорово овладеть танго. Этот страстный и очень интеллектуальный танец учит быстрой реакции, помогает сконцентрироваться и настроиться на принятие решений. И, разумеется, позволяет почувствовать себя серьезным и сексуальным одновременно. А когда мужчина ощущает свою сексуальность, у него повышаются творческие способности и активизируются определенные области в лимбической структуре головного мозга, которые отвечают за интеллект, говорит немецкий нейрофизиолог из Дортмундского университета Август Шлиманн.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

А ваш мозг справляется с нагрузками?

Суета и вечные стрессы вгоняют вполне молодых и здоровых людей в состояние «здесь помню, здесь не помню». А как у вас обстоят дела с памятью?

0 – никогда, 1 – редко, 2 – иногда, 3 – часто.

1. С трудом вспоминаете то, что произошло за последние дни, и в какой день что именно?

2. Сложно ли вам следить за действием фильма (книжки, передачи), потому что вы отвлеклись и сразу потеряли нить?

3. Бывает такое: куда-то идете и вдруг начинаете мучительно думать: а за чем же, собственно, вы шли?

4. Из головы может начисто вылететь, что надо оплатить счет в банке в определенный день или явиться на встречу?

5. Вдруг «проваливаются» в памяти номера телефонов, которыми вы часто пользуетесь?

6. Забываете ли вы неожиданно имя или фамилию человека, с кем общаетесь постоянно?

7. Вы способны внезапно заблудиться в хорошо знакомом месте?

8. Бывает, что с трудом вспоминаете, куда совсем недавно положили нужную вам вещь?

9. Выходя из дома, забываете выключить газ, свет, запереть дверь (или думаете, что забыли).

10. Случается ли вам по нескольку раз повторять одно и то же, вызывая недоумение окружающих?

11. Бывает, что трудно воспроизвести имена популярных людей или названия известных мест?

12. Вы уже вынуждены многое записывать, не надеясь на память?

13. Трудно запоминать новые рецепты блюд, правила игр?

14. Вы часто теряете вещи?

15. Бывает, что тут же начисто забываете то, что вам только что сказали?

Считаем баллы:

7 и меньше. У вас отличная память! Тем не менее не забывайте ее «подпитывать», в том числе с помощью разумных физнагрузок (хотя бы ходите пешком каждый день 40-50 минут ритмичным шагом, по возможности раза два-три в неделю плавайте).

От 7 до 15. Вы еще держитесь, но запоминать новую информацию все труднее. Ваш мозг нуждается в регулярных тренировках. Начните хотя бы с режима - высыпайтесь и больше бывайте на воздухе.

16 и более. Вашу память нужно срочно «реанимировать». Возможно, появились проблемы с сосудами и мозговым кровообращением. Есть смысл посетить невролога и выяснить причину снижения памяти и внимания. Только не забудьте.