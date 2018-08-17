2018-08-17T17:08:16+03:00
Звезды

Младший наследник Шварценеггера весит 130 кг и старается не говорить, чей он сын

Кристофер Сарджент оказался самым закрытым членом звездной семьи
Ольга АНТОНОВА
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Сын "железного Арни" Кристофер явно не следит за лишним весом.Сын "железного Арни" Кристофер явно не следит за лишним весом.Фото: EAST NEWS
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Казалось бы, у Терминатора и близкой родственницы знаменитого клана Кеннеди имена детей, родившиеся уже с серебряной ложкой во рту, не будут сходить с полос газет. Все-таки родительские амбиции многого стоят. И старшие наследники бывшего губернатора Калифорнии действительно стараются соответствовать знаменитому отцу. Патрик пробует себя на актерском поприще, он герой светской хроники и плейбой, Кэтрин – блогер, пишет книги, ведет онлайн-трансляции, подрабатывает коучингом, а вот о младшем Кристофере неизвестно почти ничего.

Сын Шварценеггера Патрик пробует себя в профессиях актера и модели. Фото: EAST NEWS

Сын Шварценеггера Патрик пробует себя в профессиях актера и модели.Фото: EAST NEWS

Несмотря на то, что младшему уже 20 лет, где он учится, и кем планирует быть – большой вопрос. Даже не семейных фотографиях, он старается держать поодаль и не сильно светиться в кадре. На днях папарацци поймали парня, гуляющем по Малибу и надо отметить, что за последний год Кристофер снова прибавил в весе. Теперь младший сын «Мистера Олимпия» весит уже около 130 кг. А ведь он находится в том возрасте, когда отец как раз шел к тому самому почетному бодибилдерскому титулу, дни и ночи проводя в качалке. Кристофер тренажерный зал ненавидит. Одно время увлекался серфингом (а кто им не увлекается в Малибу?!), но в возрасте 13 лет получил серьезные травмы и с тех пор и это увлечение забросил.

Папарации сфотографировали изрядно располневшего Кристофера. Фото: EAST NEWS

Папарации сфотографировали изрядно располневшего Кристофера.Фото: EAST NEWS

Говорят, парня сильно обижает, когда его сравнивают с внебрачным сыном железного Арни, рожденным от домработницы Милдред Патрисии Баен – Джозефом, который как раз пошел в отца своей любовью к спорту. Если есть возможность, Кристофер старается даже не говорить чей он сын.

Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын Джозеф в спортзале. Фото: EAST NEWS

Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын Джозеф в спортзале.Фото: EAST NEWS

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