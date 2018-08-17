Защита от Госдепа: сим-карты россиян предлагают менять каждые 15 месяцев

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-17T17:25:10+03:00

В российских симках кодирование происходит на основе западных технологий и Минкомсвязи это не нравится. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На официальном правительственном интернет-портале появился проект приказа Министерства связи и массовых коммуникаций. В ведомстве считают, что в России надо изменить криптографическую защиту сим-карт.

Объясняем, о чем идет речь. Сим-карта в мире связи — это аналог паспорта. Когда мы звоним, заходим в интернет, пишем СМС, сим-карта подтверждает нашу личность в сети. Так провайдер знает, сколько минут мы наговорили, сколько мегабайт потратили, в каком месте находились при этом и так далее.

Информация передается в зашифрованном виде. В российских симках кодирование происходит на основе западных технологий. Это-то Минкомсвязи и не нравится.

- Сотовая связь стала для страны критически значимой вещью, - рассказал «КП» гендиректор компании «Код безопасности» Андрей Голов. - При этом, ключевая технология — шифрование сим-карт — разработана не нами. Кто может дать гарантию, что в нужный момент на Западе этим не воспользуются?

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден три года назад уже рассказал, что американцы украли ключи шифрования у крупнейшего мирового производители СИМ-карт Gemalto. Это позволяет американской разведке мониторить сотовую связь по всему миру без разрешения властей государств, не оставлять следов при слежке, расшифровывать перехваченные данные.

5 млрд рублей понадобится российским операторам связи, чтобы обновить свое криптографическое оборудование. В этом случае иностранные спецслужбы не смогут взломать российские шифры.

Увы, за безопасность придется платить. Выполнение пакета законов Яровой увеличит стоимость связи и интернета на 8-10%. Дело не только в шифровании, но и в хранении информации о переписке россиян в интернете.

В Минкомсвязи рассказали журналистам, что принудительной замены всех сим-карт не будет. Просто новые будут выдавать уже с защитой от иностранных разведок. Есть лишь один нюанс. Новые безопасные сим-карты надо будет менять каждые 15 месяцев. Год с четвертью - тот срок, который нужен, чтобы взломать шифр.

Как стало известно, в Минюсте приказ пока не одобрили, отправили на доработку. Поэтому о сроках внедрения новых правил пока неизвестно.