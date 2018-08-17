2018-08-17T18:46:02+03:00
В мире

Россия позолотит купол Капитолия на Кубе

На это мы потратим 642 миллиона рублей. Зачем нашей стране оказывать такую помощь Острову Свободы?
Мария БЕРК
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Купол здания Капитолия в Гаване отремонтируют за наши деньги.Купол здания Капитолия в Гаване отремонтируют за наши деньги.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Деньги на реконструкцию ветхого купола Капитолия в Гаване будут выделены из федерального бюджета России. Тендер на проведение реставрационных работ разместило управделами президента РФ. Гаванский Капитолий - историческое здание, построено еще в начале 20-го века. Раньше там сидел парламент страны. После революции здание использовали для проведения разных конференций. Из-за нехватки средств в кубинском бюджете Капитолий практически никогда толком не ремонтировался и со временем пришел, по сути, в аварийное состояние. Ремонтировать его начали восемь лет назад (все работы планируется завершить в следующем году, к 500-летию Гаваны). Для этого был создан консорциум компаний из разных государств - лояльных к социалистической власти Острова Свобода.

В 2017-м Россия уже потратила 15 млн рублей на разработку проекта по восстановлению позолоты на куполе Капитолия.

Ремонт купола начался несколько лет назад, но у кубинских властей не хватает средств на его завершение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ремонт купола начался несколько лет назад, но у кубинских властей не хватает средств на его завершение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые о том, что мы окажем помощь в восстановлении бывшего здания правительства Кубы, стало известно еще в мае 2016 года. Тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что кубинский парламент обратился к нашей стране с просьбой о помощи - у российских специалистов есть большой опыт в золочении куполов церквей.

- Такая помощь Кубе направлена на развитие нормальных отношений с этой страной, - уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Куба - дружественное для нас государство, у него очень тяжелое финансовое положение и нет специалистов, которые могли бы заниматься такой реставрацией. Капитолий в Гаване - точная копия Капитолия в Вашингтоне. Если американский Капитолий внутри перестраивался, то кубинский остался в неприкосновенности. То есть это важный архитектурный памятник.

642 миллиона рублей - много это или мало? Для сравнения: по данным пресс-службы мэрии Москвы, в такую сумму обошелся день города в прошлом году.

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