Скандальное видео с Александром Головиным в ночном клубе Монте-Карло оказалось "липой"

СЕГОДНЯ 22:35 2018-08-17T22:39:10+03:00

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17 августа неожиданно появилась информация о том, что недавно перешедший в состав "Монако" Александр Головин "засветился" в одном из ночных клубов Монте-Карло. Причем, скандальном для российского футбола Twiga Monte Carlo. Именно там летом 2016 года после провала на Евро-2016 гуляли футболисты той сборной России - Александр Кокорин и Павел Мамаев.

И вот теперь же заговорили о том, что на концерте Тимати и Егора Крида, который прошел 15 августа в ночном клубе, Головина заметили в окружении "эскортниц". Как так-то? Неужели самый толковый футболист сборной России "пошел вниз" еще даже не дебютировав в "Монако"? А дебютировав в ночном клубе в Монако. Прояснил детали этого едва разгоравшегося скандала агент футболиста - Олег Артемов.

Травмированный Головин был замечен в ночном клубе Twiga в Монако..

- Его там не было. Эта видеозапись была сделана два года назад в одном из московских клубов. Кому и зачем понадобилось публиковать ее сейчас, сказать сложно, но никакого отношения к Монако она не имеет, - заявил Артемов в интервью Чемпионат.com. - Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж Александра.

Дальше же и вовсе начались какие-то чудеса. Телеграм-канал, куда было слито это видео, в спешном порядке удалил его. А вот инстаграм-аккаунт, на который тоже ссылались многие, и вовсе перешел в режим "закрытого" и теперь посмотреть видеоролик с Головиным не представляется возможным.

Например, вот кадры из клуба, сделанные в начале лета этого года.

Клуб Твига Монако .

Если же присмотреться к 13-секундному видео, то можно заметить, что на нем четко видны две "склейки". И буквально на пару секунд появляется мужчина, профилем похожий на Головина. На одном же из кадров мелькает на пару секунд тумба с надписью "Дон Периньон". Да и как-то трудно по этим двум кадрам соотнести "локацию" и понять, действительно ли это - клуб Twiga.

Напомним, что на данный момент Александр Головин старт сезона пропускает из-за травмы, полученной на тренировке в "Монако". При этом, в понедельник, 20 августа, Головин будет официально представлен в качестве нового игрока клуба из Монте-Карло.