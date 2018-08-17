Умер Владимир Шаров, русский Умберто Эко

17 Авг. 23:46 2018-08-18T01:09:18+03:00

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В возрасте 66 лет умер от рака писатель Владимир Шаров, наш российский Умберто Эко, создавший свою гигантскую русскую историю. В литературной среде, привыкшей мерить по гамбургскому счету, Шаров считался одним из лучших современных писателей. Но при этом широкому читателю он был почти неизвестен.

Скорбные записи в фейсбуке заканчиваются словами: «Володя, прости нас». Прости, что не читали, прости, что не отдали должного. Историк по образованию, сын великого сказочника и журналиста Александра Шарова, унаследовавший от отца необыкновенную фантазию и обаяние. Владимир Александрович Шаров — добрый внимательный человек с детской улыбкой в жидкой бороде и искрами в синих глазах — был «писателем для писателей».

- Помню, как встретила Шарова на церемонии вручения премии «Нацбест», - вспоминает писательница Елена Усачева. - Он сидел на диване один, и был ужасно грустный. Он получил награду за книгу «Возвращение в Египет», но при этом его книжку никто не прочитал. Мы хорошо поговорили, и он сказал напоследок со смирением и абсолютно без претензий: «Ну вот, хорошо, что рассказал, все равно ведь вы меня не прочтете.

«Возвращение в Египет» - роман в письмах, действующие лица которого — потомки Гоголя, уверенные, что Революция произошла из-за страшной недосказанности «Мертвых душ». Особенно — третьего тома. (Да, по версии Шарова томов было три). И неудивительно, что у нашего доверчивого читателя, приступавшего к чтению книг как исторических романов (ну не зря же автор историк), где-то к середине глаза съезжались на переносице, а мозги вставали набекрень. Что это? Где правда, а где вымысел?

Его произведения, принадлежащие «литературе идей» уж точно не подходили для любителей посидеть за книжкой, укутавшись теплым пледом. Это нелегкое чтение, но "за сложность" читатель получает нечто иное: потрясающие метафоры, переворачивающие сознание. Например, поразительный эпизод есть в книге «Будьте как дети». В одной из глав рассказывается о детских считалках по типу «Эне бене раба», сохранивших язык и звучание древнееврейских молитв. По мысли автора, тем и был спасен наш мир, что много сотен лет дети в своих играх, сами того не понимая, молились за нас.

Впечатляла мысль о том, что большевистские расстрелы были обусловлены идеей скорого воскрешения: устроители советской власти так запросто и уверенно уничтожали людей, потому что верили в то, что убирают их временно, до той поры, пока не придумают, как возвратить всех умерших назад.

Но главная идея у него была одна. Размышляя об устройстве нашего государства и о роли революции в нем, Шаров пришел к выводу, что «всю русскую историю можно описать как цикл комментариев к священному писанию». Москва — это новый Иерусалим, Русь — это новый Израиль, а русские — это избранный народ.

«Почему ваши книги аморфны»? - спросили однажды Шарова тетки из «Школы злословия». В грубой форме они имели в виду, почему он пишет так, как нельзя писать: произведения населенны многими и многими людьми, чьи жизненные истории цепляют и волнуют, но обрываются в самом неожиданном месте. Почему он никогда не дает нам узнать, чем закончилась история его героев.

Шаров объяснил, что такова жизнь. По прихотливому ее закону ты встречаешься с человеком, он становится тебе близок и дорог, но потом ваши дороги расходятся и больше ты никогда не узнаешь его судьбу. В этом смысле взгляд автора был уникальным — надмирным взглядом из стратосферы на движение поколений.

Понятно, что такой подход бесил. Третий роман «До и во время», опубликованный в «Новом мире» 25 лет назад вызвал скандал, который сравнивали с шумихой вокруг показа на НТВ фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Редколлегия журнала раскололась надвое и отдел критики выпустил статью «Сор из избы», в которой критики Ирина Роднянская и Сергей Костырко разметали Шарова как дети шарикоподшипник.

Но он не обижался. Сам говорил, что пишет " в стол", и делает этого не для читателя, а "чтобы самому понять".

«Ускользающей» называет прозу Шарова актер и писатель Григорий Служитель. Буквально два дня назад он был гостем нашей радиостудии. Разговор зашел о любимых авторах Григория и неожиданно молодой автор вспомнил Владимира Шарова:

– Книги Шарова мне порекомендовал Евгений Водолазкин. Спросил, «ты читал «Репетиции»? Обязательно прочти, тебе, как актеру, это будет интересно. Книга словно обухом меня ударила. Далекое прошлое. Царь Алексей Михайлович чувствует себя наследником Византии и собирается построить «рифму» Иерусалиму, утвердить право на преемственность. Он затевает совершенно сумасшедший проект: находит бретонского режиссера и заставляет его поставить огромную мистерию. В село сгоняются тысячи людей и режиссер распределяет им роли. Одни будут евреями, другие — римлянами, третьи — первосвященниками… Так проходит сотни лет. Режиссер давно умер, но люди продолжают играть. И в том есть метафора нашего времени…Но, разгадав ее, и уже уверившись, что мы продолжаем играть роли, предписанные когда-то, мы не находим подтверждения своим мыслям. метафора снова ускользает. Как сон.

Он написал немного. Этим летом у Шарова вышла девятая книга "Царство Агамемнона". Он успел и увидеть и обрадоваться ей, прежде, чем уйти.

Впрочем, уйти не навсегда. Шаров был продолжателем идей русского космизма. Читал Федорова и верил в идею воскрешения, согласно которой все мы, жившие когда-то на Земле, вернемся на нее. Кстати, если читать Шарова, то можно понять: возвращение произойдет уже скоро.