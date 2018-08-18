Александр Емельяненко показал, как выглядит его лицо после боя с Тони Джонсоном

18 Авг. 14:11 2018-08-19T14:26:34+03:00

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!», - подписал свое фото в соцсетях Александр. Фото: instagram.com/alexemelyanenko

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поединка с американцем Тони Джонсоном в Москве опубликовал в соцсетях свое фото. «Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!», - подписал картинку Александр, который после боя был госпитализирован с рассечениями и подтеками на лице.

Емельяненко перед встречей хорохорился и давил на соперника. «Я в первый раз вижу толстого Халка. Я выиграю, нокаутирую его», - завил он после взвешивания, в котором оказался на 12 кг легче Джонсона (116 кг - против 128). Но оказалось сделать это непросто. Емельяненко-младший доминировал в стойке, но когда Джонсону удавалось перевести бой в партер, преимущество переходило к нему. И хотя бой завершился вничью, российский спортсмен в нем пропустил множество ударов. Самые сильные травмы Емельяненко получил от ударов локтями, которые наносил американец, сидя сверху.

Досталось и Джонсону. Так что двое судей решили, что соперники достойны друг-друга, а третий все же отдал предпочтение американцу, но его голоса для определения победителя не хватило.