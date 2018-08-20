Антон Привольнов: Помню, как с мамой у метро покупали для меня аттестат

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-19T23:58:37+03:00

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К Привольнову, работающему на Первом канале уже 16 лет, зрители относятся как к члену семьи: привыкли, доверяют и с нетерпением ждут возвращения ведущего в новых выпусках «Контрольной закупки» и «Доброго утра», которые мы уже скоро увидим.

- Одна из самых интересных рубрик в «Контрольной закупке» - «Звездный холодильник». У кого из знаменитостей его содержимое похоже на ваше?

- У Юли Барановской был симпатичный холодильник. В нем много квашеной капусты, которую я не так сильно люблю, как она, но в целом мне все понравилось. Как и у Любови Успенской. Певица предпочитает все с надписями «эко» и «био».

- Вы ведь тоже за своим рационом следите, не едите мясо и колбасу...

- Да, ем морепродукты, иногда курицу, потому что нужно восполнять потребность организма в белке. Особенно если занимаешься спортом, а я сейчас как раз привожу себя в форму. Это все очень индивидуально, поэтому не могу никого призывать стать вегетарианцем или есть мясо. Нельзя слушать рекламу, диетологов. Прислушиваться нужно только к своему организму, он уникальный. Бывают периоды, когда хочется отказываться от мяса, а раз в неделю пить только воду. Почему нет?

- А фрукты и овощи? Читатели именно от вас ждут совета, где их покупать - в супермаркетах, на рынках?

- Главный совет - ешьте фрукты, пока они есть. Я покупаю их на ярмарках выходного дня. Когда вижу на рынках летом помидоры по 600 рублей, мне кажется, что это ненормально. А ярмарки выходного дня спасают москвичей, особенно жителей центра.

- Многие телезвезды не мыслят себя вне соцсетей. Насколько вы привязаны к Инстаграму, к гаджетам?

- Нисколько не привязан, хотя, когда работаешь на телевидении, стоит уделять больше времени социальным сетям. Но я не очень понимаю, зачем открывать людям полностью свою личную жизнь. Можно ведь рассказывать о работе, о каких-то интересных моментах из жизни. Без фанатизма. Я как-то был в Бразилии, где проходил кинофестиваль, - так вот там считается дурным тоном проход звезд по красной дорожке. Потому что знаменитости - обычные нормальные люди, просто работают на ТВ или снимаются в кино и должны пройти вместе со всеми. У меня позиция аналогичная. Потому что быть все время на виду довольно сложно.

- Вряд ли человек, которому, как вы говорите, сложно быть на виду, смог бы в 15 лет купить аттестат и поступить в ГИТИС...

- Надо понимать, что на дворе был 1996 год. Я выглядел старше своих 15 лет. Сейчас мой рост - 196 см, но и тогда я был уже довольно-таки высокий товарищ. С друзьями, которым было по 17 лет, мы пошли поступать в ГИТИС. Когда у меня спросили про аттестат, я сначала ответил, что забыл, потом сказал, что куда-то там отдал... Мне говорят: «Мы тебя берем!» Тут я признался, что мне 15 лет и школу я еще не совсем окончил. В ответ получил совет: «Иди на станцию метро «Баррикадная», там продаются аттестаты...» Я даже помню полную женщину, у которой мы с мамой аттестат покупали. А школу я окончил экстерном и вскоре принес в институт настоящий аттестат.

- В наш век информационных технологий это было бы невозможно...

- Да и в 15 лет поступать рановато, потому что человек еще не повзрослел, многого не понимает.

- Но при этом говорят, что сейчас дети более сообразительные, чем мы в их возрасте. Замечаете это по своему сыну?

- Да, он меня учит. Несмотря на то что Платону 10 лет, он очень увлекающийся товарищ. У сына хороший слух, он учится в музыкальной школе при Гнесинке по классу фортепиано. Так вот, он знает все про всех композиторов - самостоятельно читает, изучает, кто из них когда жил, у кого какие были няни и тому подобное.

- Как думаете, Платон умнее, чем вы в 10 лет?

- Образованнее! Это факт.

- Гены берут свое? Сын артистичен?

- Да! Причем по жизни он скромный. Не любит привлекать к себе лишнее внимание, а уж когда со мной на улицах люди фотографируются, то для него это просто стресс какой-то. Не так давно у него был экзамен в Гнесинке, который проходил при зрителях. Я, честно говоря, думал, что он не выйдет на сцену. Нет! Вышел и отыграл! Мне кажется, что я бы в 10 лет не решился на такой экзамен, потому что до тебя играют, после тебя играют... Напряжение жуткое. Сын справился. Молодчина!