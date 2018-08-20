2018-08-20T03:23:33+03:00
Звезды

Дмитрий Шепелев отреагировал на совет найти жену

Телеведущий высказался в соцсетях по поводу переживаний поклонников насчет его холостяцкой жизни
Ирина СУХАНОВА
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Фолловеры единодушно посоветовали Дмитрию жениться. Фото: Инстаграм.Фолловеры единодушно посоветовали Дмитрию жениться. Фото: Инстаграм.
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Дмитрий Шепелев вернулся из отпуска: молодой отец провел его вместе с сыном Платоном в Италии. Впереди новый сезон съемок программы «На самом деле», которую телеведущий ведет на Первом канале. В преддверии осени Дмитрий спросил у поклонников: чем ему заняться в перерывах между съемками. Ответ оказался неожиданным: фолловеры единодушно посоветовали Дмитрию жениться.

Результатом импровизированного опроса Шепелев поделился в соцсетях. Дмитрий обвел красным цветом рекомендации поклонников поскорее жениться и сообщил, что это самый частый совет, который ему дают в Интернете. Последует ли ему телеведущий – осталось тайной. Сам он воздержался от комментариев по этому поводу.

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Похоже, на личную жизнь у Дмитрия остается не так много времени: он полностью погружен в воспитание Платона. Лето Шепелев с сынишкой провели в Тоскане, любуясь красотами Флоренции. Телеведущий снял для отдыха виллу с бассейном, в котором Платоша весело плескался. Отец и сын много катались по окрестностям – по словам Дмитрия, он всегда старается рассказывать малышу об истории и архитектурных достопримечательностях тех мест, которые они посещают. Правда, сынишка пока не слишком интересуется историей, предпочитая древним красотам шопинг и мороженое.

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Дмитрий Шепелев провел отпуск с сыном Платоном в Италии.
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Мои долгожданные сладкие дни
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Этим летом в доме Шепелева случилось еще одно важное событие: у них появился новый член семьи. Дмитрий завел для сына собаку – малыша породы Ши-Тцу. Собачку назвали Лу.

- В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень.

- Покупай, но ухаживать за ней будешь сам! Характер, да?! Потом смягчился. - Ладно, давай заведем, но ссаки я убирать не буду! – рассказал телеведущий. - На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином. И я рад, потому что мне нравится, когда дети растут с домашним животным. У меня в детстве собаки не было… И пусть сейчас питомец совсем домашний, не охотничий, куда уж там! Но все равно радость неописуемая. Назвали ее Лу! Почему - это отдельная история.

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В общем, мы купили собаку.
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Напомним, гражданская жена Дмитрия Шепелева, певица Жанна Фриске скончалась от рака, когда их сыну Платону исполнилось два года. Телеведущий воспитывает сына один, ему помогают няня и родители, которые живут в Минске.

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