2018-08-20T14:35:20+03:00
Звезды

Заявившая о домогательствах Вайнштейна актриса сама оказалась растлительницей

Жертвой стал актёр Джимми Беннетт, сыгравший сына Ардженто в фильме "Цыпочки"
Ольга АНТОНОВА
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Актрис Азия Ардженто на марше феминисток в Риме, январь 2018 г.Актрис Азия Ардженто на марше феминисток в Риме, январь 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актриса и режиссёр Азия Ардженто, одной из первых заявившая о домогательствах Харви Вайнштейна, сама оказалась связана с сексуальным скандалом. Актёр Джимми Беннет, сыгравший сына Ардженто в фильме "Цыпочки", обвинил её в домогательствах. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники и документы.

Беннет рассказал, что Ардженто занималась с ним сексом в отеле в Калифорнии спустя несколько дней после его 17-го дня рождения. А в Калифорнии возраст согласия наступает в 18 лет, самой актрисе на тот момент было 37 лет.

Актёр Джимми Беннет в 2013 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актёр Джимми Беннет в 2013 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

The New York Times заявляет, что в их редакцию поступила фотография, которая была сделана в 2013 году, а также документы, среди них — о сделке с адвокатом. В них указывается, что Ардженто выплатила 380 тысяч долларов, чтобы дело о растлении не дошло до суда.

Согласно договору, Беннет должен передать снимок вместе с авторскими правами на фотографию.

В конце 2017 года Азия Ардженто была в числе первых, кто рассказал о домогательствах Харви Вайнштейна. По словам актрисы, в 1997 году голливудский продюсер принуждал её к сексу в отеле во Франции. Впоследствии актриса стала одной из активисток движения #MeToo, с которого началась масштабная компания против домогательств. Суммарно 71 женщина рассказала о домогательствах Вайнштейна.

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