Самая сексуальная бабушка в мире отправила поклонников в нокаут своим голым фото

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-20T18:24:13+03:00

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Посмотрите на эту красотку! Ну, разве язык повернется назвать ее бабушкой?! Однако, модель Джина Стюарт уже больше года официально grandmother. Впрочем, она сама по-прежнему просит называть ее просто по имени. Более того, бабуля -модель Джина австралийского города Голд-Кост выдвинула свою кандидатуру на участие в конкурсе «Мисс журнал Maxim» в своей стране. Она мать-одиночка, у нее четверо детей и собственно та самая годовалая внучка. Джин уже вышла в полуфинал и собирается бороться за победу с конкурентками, которые в два раза моложе ее. При этом самой Джине Стюарт 47 лет. И она обошла на первом этапе конкурса моделей в два раза младше ее.

worldshottestgrandma Start your engines , dangerous curves ahead , all will be unveiled shortly

В чем секрет ее красоты? В постоянном уходе за собой. Не смотря на бытовые заботы и детей, Стюарт старается не пропускать тренировки, (3-4 раза в неделю) и высыпаться. Ну, и конечно, не есть пищевой мусор. Жесткий запрет на гамбургеры и картошку фри. А со сладкой газировкой она только фотографирутся: для эффектного снимка!

- Чем проще еда, тем она полезнее. Я не ем многосоставную еду, только самые простые вещи. Овощи, бобовые, немного мяса, больше рыбы, - признается красотка. Но когда поклонники модели высказали свое сомнение по поводу «естественности» красоты Стюарт, та скрывать не стала. Да, так красива она, благодаря морепродуктам и овощам. И всего лишь одной операции.

worldshottestgrandma I want to see the world and not just through a window

— Я только увеличила грудь десять лет назад. Я не использую ботокс, филлеры, я верю в то, что стареть надо достойно. На самом деле никаких секретов нет. Я думаю, что все люди красивые. И я участвую в конкурсе не ради внимания — я его терпеть не могу. Я это делаю, чтобы вдохновить женщин, чтобы они перестали терзать друг друга, — говорит Джина.

worldshottestgrandma Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections

Роковая красотка с шестым размером груди уверена в своей победе и планирует пожертвовать призовые десять тысяч долларов лучшей подруге, у которой недавно случился инсульт. Также Джина надеется привлечь внимание к проблеме инсультов. То есть, Стюарт оказалась не только красивая, но и добрая.

worldshottestgrandma Everyone deserves to shine, smile and sparkle

Хотя на конкурсной странице сайта Maxim женщина написала, что своими лучшими чертами считает чувство юмора, красивый смех и способность заботиться о других людях. Ее вдохновляют люди, «которые делают то, что говорят». А на вопрос, что бы она сделала, если бы управляла миром один день, Джина ответила своеобразно:

- Я бы сделала так, чтобы в шоколаде, арахисовом масле и «Нутелле» было ноль калорий.